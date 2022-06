Ko je je zveza nevzdržna, je čas za …

Oglasno sporočilo

Ko je zveza nevzdržna, je čas za … Razhod. Ena izmed najpogostejših tem med klici, ki jih vsakodnevno prejmemo pri Pravniku na dlani, je ločitev oziroma razveza. Na prvi pogled zelo zapletena zadeva pa se, če nekdanja partnerja v postopku razveze dobro sodelujeta in dosežeta sporazum, hitro razreši in lahko gresta vsak svojo pot ali družina začne uvajati nov življenjski ritem.

Sporazumna ločitev

Za razvezo zakonske ali zunajzakonske skupnosti se zakonca lahko odločita sporazumno ali postopek steče na predlog enega izmed njiju. Če z ločitvijo oz. razvezo soglašata, se sama dogovorita o delitvi premoženja ter stikih z otroki, njihovem varstvu in vzgoji (če jih imata). Če imata otroke, morata najprej na pristojni center za socialno delo (CSD) na svetovanje, da pridobita zapisnik o svetovanju. Tega nato skupaj s sporazumnim predlogom za razvezo vložita na sodišče. Postopek je v primeru sporazumne ločitve veliko krajši, tudi stroški so nižji, obsegajo pa sodno takso, notarja in morebitno zastopanje.

Če zakonca nimata skupnih otrok, lahko sporazumno razvežeta zakonsko zvezo kar pri notarju. Notar sestavi sporazum v obliki notarskega zapisa in s tem zakonska zveza preneha.

Razveza na predlog enega od partnerjev

Pravno pomoč najpogosteje potrebujejo tisti, ki jih ločitev preseneti, saj predlog za razvezo na sodišče vloži eden od partnerjev. Poleg šoka, ki ga doživi, drugi partner v tem primeru običajno ne pozna svojih pravic in ni seznanjen s postopkom. A vse skrbi v povezavi s tem lahko odpadejo z enim klicem.

Ko se zakonca ne moreta sporazumeti o razvezi, skupnem premoženju in skrbništvu otrok, ima vsak od njiju pravico zahtevati razvezo zakonske zveze pred sodiščem. V tem primeru sodišče tudi odloči o varstvu, vzgoji, preživljanju otrok ter o stikih s starši. Pri tem mora paziti na to, da bodo koristi otroka kar najbolje zavarovane. Čeprav je ločitev zelo stresna in predvsem čustveno izčrpavajoča izkušnja, je treba pri vseh dejanjih in postopkih vedno na prvo mesto postaviti otroke.

Ali rešitev zveze res ni več mogoča?

Nevzdržnost zakonske zveze je najpogostejši razlog med ločitvami pri nas, kot termin pa se uporablja tudi v Družinskem zakoniku, ki med drugim ureja področje ločitev in razvez. V zakonodaji je predvidenih več oblik pomoči za razrešitev težav zakoncev in obuditev njune ljubezni. Če je partnerjema v interesu, je zakonsko svetovanje zelo priporočljivo. V sklopu svetovanja lahko odpreta in zacelita stare rane, odpravita vzorce in zakrpata razpoke, zaradi katerih se je zakonska zveza zrahljala. V določenih primerih lahko svetovanje reši zakon, če so razhajanja med zakoncema prevelika ali je razlog za razhod prešuštvo enega od njiju, pa so bremena ponavadi pretežka in ni druge poti kot nepreklicen razhod.

