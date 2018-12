Kako uživati v umetnosti obdarovanja?

Kako pravilno izbrati darila?

Kupovanje božičnih daril zahteva posebne spretnosti in veliko mero potrpljenja s samim seboj, saj se hitro lahko ujamemo v začaran krog iskanja. Če niste med tistimi, ki disciplinirano kupujejo darila že oktobra, potem ste prav zdaj verjetno v zagati, kaj komu podariti.

Z upoštevanjem nekaj osnovnih pravil bo nakup prijetna izkušnja, ki vam ne bo pokvarila idiličnega prazničnega vzdušja.

1. Začnite že doma.

Na list papirja si za vsako osebo napišemo vse stvari, za katere vemo, da to osebo zanimajo. V poštev pridejo hobiji, poklic, modne zapovedi, ki jim nekdo sledi, glasba ali filmi in knjige. To nam ne bo vzelo veliko časa. Dve minuti za vsakega.

2. Malce viharjenja.

Ko imamo seznam, ki naj bo čim daljši, opravimo hiter možganski trening. Poskušajmo najti nekaj skupnega, kar povezuje vse stvari na seznamu. Ne omejujmo se z velikostjo, naj bo veliko ali majhno. Ni treba, da to tudi zares podarimo. Glavno je, da bomo tako dobili nekaj praktičnih idej. Obdarovanec bo vesel že zato, ker smo tuhtali.

3. Darilni paket

Kako prežvečena ideja, boste rekli. Vendar ne gre za klasičen darilni paket, v katerem sta dva kozmetična izdelka. Gre za to, da za nekoga sestavimo paket z nekaj majhnimi pozornostmi.

4. Podarite doživetje.

Vedno več mladih se bolj navdušuje nad novimi doživetji. Izkušnje štejejo. Podarite lahko smučanje v vrhunskem smučarskem središču, vstopnico za vadbo, učenje inštrumenta, panoramski let, nekaj, kar bo vašim obdarovancem dalo navdih za nove podvige v novem letu.

5. Brez omejitev.

Stara modrost pravi, da je lepše dajati, kot prejemati. Ko veste, da bo obdarovanec vesel vašega darila, in ko vas ta misel prijetno pogreje, ste lahko prepričani, da ste zadeli tarčo. S tem, da ste se posebej potrudili in izbrali nekaj res primernega, mu boste dali svojo naklonjenost, kar je popolnoma neprecenljivo. Zato pri nakupovanju daril ne sprejemajte kompromisov. Vaše vodilo naj bo ljubezen do najdražjih in pozornost, ki jo želite izkazati.

S pomočjo plačilne kartice Mastercard Nove KBM, s katero lahko kupujete tudi na obroke, bo izbira božičnih daril veliko preprostejša, predvsem pa precej bolj brezskrbna, kot če bi morali vse izdatke plačati naenkrat. Razdelite jih na do 12 obrokov in uživajte v umetnosti obdarovanja.

Enostavno, diskretno in ugodno

Velika prednost plačevanja z Mastercard kartico, ki jo še posebej cenimo v času prazničnih nakupov, je, da lahko kupimo tudi izdelke, ki jih ne moremo plačati takoj in naenkrat. Poslovanje z njo je povsem preprosto.

Za vse, ki želite plačevati na obroke, Nova KBM omogoča obročno plačevanje s plačilno kartico Mastercard. Kartica Mastercard je na voljo za nakupe od 50 do 5.000 evrov. Odločite se lahko za od 2 do 12 obrokov. Posamezni obrok se obračuna v skladu z veljavnim cenikom storitev. Za plačila na obroke aktivirajte Varnostni SMS.

Nakup na obroke lahko opravite s plačilno kartico Mastercard ali Visa.

Med vsemi, ki bodo do 31. decembra opravili nakup na obroke s plačilno kartico Mastercard, bodo izžrebali 500 srečnežev in jih obdarili s 40 evri nagrade.

Postopek plačila na obroke

1. korak:

Nakup opravite kot vsak drug nakup s plačilno kartico.

2. korak:

Po opravljenem nakupu prejmete varnostno SMS-sporočilo, na katero odgovorite (v roku ene ure). V sporočilo zapišete želeno število obrokov.

Primer: Nova KBM | število obrokov | koda, ki jo prejmete s SMS-sporočilom: Nova KBM 2 35

3. korak:

Postopek je zaključen, ko prejmete povratno SMS-sporočilo o potrditvi nakupa. Primer: Vaše naročilo Nova KBM 2 35 je bilo sprejeto. Vaša Nova KBM

Če na sporočilo ne odgovorite, poravnate nakup v celoti v enem obroku, kot da gre za običajen nakup z odloženim plačilom.

Dodatna raven varnosti

Za plačila na obroke aktivirajte varnostni SMS, ki zagotavlja dodatno raven varnosti. Varnostno sporočilo SMS prejmete ob vsakem plačilu doma, v tujini, na spletu ali ob dvigu na bankomatu. T. i. offline plačila so izvzeta, tako varnostnega sporočila ne boste prejeli ob plačilu cestnine na določenih avtocestah in ob manjših brezstičnih plačilih.

Ob nepooblaščeni uporabi lahko takoj ukrepate. Varnostno sporočilo namreč vsebuje ključne informacije: opis transakcije, datum, zadnje štiri številke vaše kartice, znesek ter kraj in državo ter telefonsko številko, kamor pokličete v primeru suma zlorabe vaše kartice.

Pri nakupih prek spleta izbirajte varne spletne trgovine, ki jih prepoznate po oznakah Mastercard SecureCode ali Verified by Visa.



Ob izgubi ali kraji kartice pokličite klicni center 00 386 1 583 41 83 ali brezplačno številko 080 27 67 (24 ur na dan).

Za vsak dan v tednu nekaj ugodnosti

Kartica Mastercard omogoča ves mesec nakupov in plačil doma in po svetu, ki pa se na vašem računu pozna le enkrat na mesec. Z njo je mogoče plačevati tudi na spletu