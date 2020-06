Kako sta na že 6. ona-on.com Sanjski poroki DA dahnila Katja & Mišel? #video #foto

Oglasno sporočilo

6. Sanjska poroka z ona-on.com in omisli.si/poroko v znamenju nekaj dežnih kapljic in veliko sreče - Katja in Mišel sta dahnila “da” na sončno-deževno junijsko soboto.

Katja in Mišel sta svojo ljubezensko zgodbo pričela pisati na največjem slovenskem spoznavnem portalu ona-on.com leta 2018, dve leti kasneje pa sta svojo ljubezen okronala še s Sanjsko poroko - s pomočjo portalov ona-on.com in omisli.si/poroko, kjer več kot 60% bodočih mladoporočencev najde prave poročne ponudnike zase.

Ena izmed več kot 25.000 ljubezenskih zgodb, ki se je pričela na ona-on.com

Katja in Mišel sta eden izmed več kot 25.000 parov, ki so se spoznali na ona-on.com ter že šesti par, ki se je poročil na Sanjski poroki.

Njuna zgodba gre takole: “Izmenjala sva nekaj kratkih besed in potem ga ni bilo več. No, julija, ravno dva dni pred mojim podaljšanim vikendom na morju, me je ponovno kliknil in od tistega trenutka sva bila nerazdružljiva. Zjutraj še oči nisem odprla, sem bila že na telefonu. Dopisovala sva si vse do poznih večernih ur.”

Ogromno parov nam je že zaupalo svojo zgodbo o spoznavanju in prejelo paket 6 nagrad - če sta se na ona-on spoznala tudi vidva, preverita nagrade tukaj.

Sanjska poroka 2020: Vijolično-bela poroka v znamenju metuljev

Katja in Mišel sta svojo Sanjsko poroko začela načrtovati že lani skupaj s poročno načrtovalko Tatjano Ovsenek iz Chic Weddings ter ona-on.com in omisli.si/poroko. Kmalu je njune povabljence v poštnih nabiralnikih čakalo posebno kaligrafsko vabilo iz Literas Kaligrafije, kjer so poskrbeli tudi za darilca za svate in druge poročne tiskovine.

Nevesta in ženin sta si večni “da” obljubila pred svojo družino, prijatelji in drugimi njima najdražjimi 20. junija 2020 na idilični lokaciji v naravi Piknik prostor Duplek, kamor sta prispela s prestižnima avtomobiloma iz Porsche Inter Auta.

Nevesta je naravnost sijala v popolnem makeup-u, za katerega je poskrbela vizažistka Maja Ašič iz Shine, in v čudoviti poročni obleki, ki jo je Katja našla v poročnem salonu Krinolina - tam je svojo poročno obleko našel tudi ženin Mišel. Za piko na i so poskrbeli v Cvetličarni Vrtnica, kjer sta Katja in Mišel izbrala poročni šopek in drugo cvetje - izbrala sta vijolično-belo barvno kombinacijo, seveda z brezčasnimi vrtnicami.

V zakonski stan ju je pospremilo petje glasbenega dua Uroša in Tjaše, takrat sta si tudi prvič izmenjala poročna prstana, ki so ju po njunih željah pripravili v Zlatarnici. Sledil je še cerkveni poročni obred, kjer je njuno ponovno zaobljubo, tokrat pred Bogom, oplemenitila glasba pianista Blaža Stanjka.

Poročno slavje: Odlična glasba ter osupljiva torta

Ko sta si Katja in Mišel obljubila zvestobo, je bil čas - kot se za pravo Sanjsko poroko spodobi - za poročno slavje, ki sta ga mladoporočenca otvorila s prvim plesom kot mož in žena, spilila pa sta ga pod taktirko plesnega učitelja Aleša Viščka iz plesne šole La Bolita.

Tik pred polnočjo sta mladoporočenca razrezala poročno torto, ki sta jo izbrala pri Tortah Bella, za nepozabno žurko do jutra pa je poskrbel Ansambel Meh Ekspres.

Verjamemo, da se bosta Katja in Mišel svojega sanjskega poročnega dne še dolgo spominjala, sploh, ker si bosta lahko vedno znova ogledala poročne fotografije, ki jih je zajel Marcel Jereb Photography, ter poročni video, ki so ga posebej zanju pripravili v Najlepši dan Videografiji.

Katji & Mišelu iskreno čestitamo in jima želimo veliko ljubezni!

Naročnik oglasnega sporočila je Ona-on.com.