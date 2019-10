Inovativni izum navdušil matere po vsem svetu!

S tem bodo prvi koraki otroka varnejši in enostavnejši!

Biti starš je zelo zahtevna naloga, toda videti otroka, ki bo naredil prve korake, je eden najbolj vznemirljivih trenutkov za vsakega starša , ki vam bo ostal v spominu do konca življenja.

Da bi otrokom pomagali čim hitreje preiti to fazo, pridobiti stabilnost in se osvobodili strahu, poskusite s tem neverjetnim izumom, ki je navdušil matere po vsem svetu. Ni vam več treba preživljati ur v sključenem položaju in slediti otroku, kamor koli gre.

Vse to lahko naredite z eno roko in brez preveč truda, hkrati pa uživate v nepozabnem pogledu in prvih korakih svojega dojenčka.

Hitro in enostavno do stabilnega in varnega prvega koraka

Preden se dojenček nauči prvih korakov, mora skozi več stopenj. Dojenček se mora najprej naučiti sedeti, nato pa se začne faza, v kateri dojenčki raziskujejo, ko se plazijo po tleh. Šele po tej fazi se dojenček počasi začne dvigati in poskuša narediti prve korake. Kar vodi otroka v to razvojno pot, sta njegova radovednost in želja po spoznavanju sveta okoli njega.

Ti procesi se običajno pojavijo med 6. in 12. mesecem, ko se dojenček intenzivno razvija. Proces učenja prvih korakov je mogoče olajšati in pospešiti z iznajdljivim izumom, ki so ga posebej ustvarili vrhunski strokovnjaki.

Ta izum pomaga, da se vaš dojenček trdno postavi na noge in varno hodi, ne da bi se prijel za vaše roke, stene ali pohištvo. Gre za revolucionarno hojico Walby, ki je bila prodana v več deset tisoč izvodih, kar nedvomno dokazuje, da je to eden najboljših rekvizitov, ki vam lahko pomaga pri vašem dojenčku.

Hkrati ščiti hrbet in vašega otroka pred padci in poškodbami

Ta varnostna hojica je izjemno trdna in praktična ter je edina pomoč, ki jo bo vaš dojenček potreboval med učenjem prvih korakov.

Gotovo je ena najkakovostnejših hojic, ki jih najdete na trgu. Ker ima ta hojica ergonomsko zasnovo, se popolnoma prilagaja otrokovemu telesu. Prav tako je narejena iz vrhunskih materialov, ki zagotavljajo mehkobo in maksimalno udobje, tako da bo vaš dojenček zagotovo užival v učenju svojih prvih korakov.

Jermeni, ki vodijo do ročaja, ki drži dojenčka, so pritrjeni tako spredaj kot tudi zadaj, kar omogoča veliko boljši nadzor nad dojenčkovim gibanjem in drastično zmanjša obremenitev dojenčka. Dolžino jermena lahko prilagodite svoji višini, tako da se vam ni treba nenehno upogibati in povzročati nelagodja v hrbtu. Hkrati boste lahko otroku pomagali ohranjati ravnovesje.

Prav tako praktična hojica Walby poseduje inovativen del za prepone, ki ga druge hojice podobnih namenov nimajo. Ta del je posebej zasnovan tako, da prepreči spotikanje otroka med hojo.

Zato je Walby izbira številka 1, ko govorimo o hojicah za dojenčke.

Ni več strahu pred spotikanjem in hojo

Čeprav ima dojenček naravni nagon in željo po hoji, ga pogosto preplavi strah, zato traja veliko časa, da se osvobodi in spusti iz naročja.

Zato je ta hojica popolna, saj pomaga premagati strah. Pomagala mu bo okrepiti in vzpostaviti boljše ravnotežje, tako da bo lahko sam hodil brez pomoči.

Prednost te hojice je, da lahko dojenček prosto uporablja roke, da se nauči balansiranja, namesto da se zanaša na vas in se nenehno drži za roke.

