Horoskop: tem trem znakom družina pomeni največ

Oglasno sporočilo

Seveda smo vsi tako ali drugače povezani s svojo družino, pa če smo v dobrih odnosih ali pa tudi ne. V horoskopu pa so nekatera znamenja še toliko bolj navezana na najožje sorodnike in praviloma tudi slabše prenašajo, če se odnosi krhajo.

Rak: ostanimo povezani

Njihovo zaupanje je težko pridobiti, zato so lahko družinski člani zares srečni. Njim bi namreč raki dali karkoli, za njih žrtvovali karkoli in nasploh prestavljali gore ne da bi jih morali sploh prositi. So zelo zaščitniški tako do svojih otrok kot tudi do bratov, sester in staršev. Družinske vezi so prvo in najmočnejše orožje, ki pride skozi njihov oklep in v njih prebudi najnežnejša čustva, kar jih premorejo. Skorajda za vsako ceno bodo vse življenje vzdrževali povezanost in vedno najbolj cenili prav podporo svojih najožjih družinskih članov.

Lev: moja družina je moj ponos

Marsikdaj niso pripravljeni zamuditi druženja s prijatelji, službenega potovanja ali nogometne tekme, da bi bili z družino. Kadar pa si vzamejo čas, bodo izbrali pravo priložnost in poskrbeli, da bo njihove najdražje občudoval ves svet. Levi kot starši pogosto preveč hvalijo svoje otroke, kot otroci pa so zelo lačni pohvale s strani svojih staršev. Naj si to priznajo ali ne, v resnici se njihov čustveni svet veliko bolj vrti okoli družinskih odnosov, kot bi jim pripisali na prvi pogled.

Kozorog: vedno na prvem mestu

Kozorogi ne bodo pomišljali niti za sekundo. Svoji družini bodo vedno namenili prednost pred prijatelji, službo in vsem drugim. Šele ko so prepričani, da je za njihove najdražje poskrbljeno, se bodo lahko posvetili drugim stvarem. Ne veljajo za čustvene, a do mlajših sorojencev in svojih otrok pokažejo veliko mero naklonjenosti in topline. Njihovo potrpljenje je skoraj brezmejno, prirojen občutek dolžnosti pa jih spodbuja, da vedno lepo poskrbijo tudi za svoje starše in spoštovanje družinskih običajev.

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media.