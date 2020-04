Horoskop pravi, da se v ljubezni najbolje ujamete z naslednjim znamenjem

Oglasno sporočilo

Kdo je idealen partner za devico? Za koga je bolje, da se kozorogom v ljubezni izogne v širokem loku? Koga bo lev prizadel s svojo brezbrižnostjo in kdo bo skupaj z rakom srečen do konca svojih dni? Verjeli ali ne, horoskop ima lahko velik vpliv na to, kako se dve osebi ujameta v partnerskem odnosu. Posamezniki, rojeni v določenih astroloških znamenjih, imajo na račun tega nekatere značajske lastnosti, zaradi katerih privlačijo druge, ki izkazujejo komplementarne značajske lastnosti. Preberite si, kdo je glede na horoskop vaš idealen partner in koga raje ne vabite v svoje srce (in posteljo).

Kozorog - ljubezenski horoskop ujemanja (22. december–19. januar)

Ženske: Posameznice, ki jih horoskop uvršča v astrološko znamenje kozoroga, imajo rade urejene moške, ki dajo nekaj nase, zato jim bodo device verjetno všeč na prvi pogled. Ta privlačnost pa se bo najverjetneje le še stopnjevala, ko bo kozoroginja ugotovila, da njen devičnik ni le videti kot maneken iz kataloga, ampak je tudi uglajen, šarmanten in inteligenten ter da se z njim lahko o vsem mogočem pogovarja ure in ure.

Moški: Kozorog pa je po drugi strani znamenje, ki težko izraža svoja čustva, zato potrebuje partnerico z dobro razvitim šestim čutom, ki ji bo intuicija prišepnila, kdaj naj vztraja ter kdaj se je bolje umakniti in počakati, da vihar mine – v tem so dobre rakice, ki se ravno zaradi tega, ker nagonsko vedo, kaj njihov partner potrebuje, izkažejo kot odličen par za nezgovorne moške, ki svoja čustva nemalokrat namesto pogovora potisnejo globoko vase.

Vodnar - ljubezenski horoskop ujemanja (20. januar–18. februar)

Ženske: Vodnarke so zelo neodvisna bitja, ki jih bo moški, ki bo cele dneve visel ob njih, obremenjeval. To nebesno znamenje obožuje svobodo, zato so ena izmed redkih izjem pravila, da se nasprotja privlačijo - dobro se bodo ujele prav z vodnarjem, ki se ravno tako kot one zaveda, da to, da ne preživita skupaj vsake sekunde vsakega dne, ne pomeni, da se nimata rada in da si nista zvesta.

Moški: Radi imajo poduhovljene ženske, ki, kot že rečeno, razumejo, da potrebujejo svoj čas in prostor zase. Horoskop pravi, da so dobre partnerice za vodnarje kozoroginje, ki so izjemno poduhovljene ter verjamejo v to, da se v vsakem človeku in vsaki situaciji skriva kanček dobrega, to pa je lastnost, ki lahko na trenutke precej pesimistično nastrojenemu vodnarju pomaga prebroditi težke čase, ko dvomi vase in v svet, ki ga obdaja.

Ribi - ljubezenski horoskop ujemanja (19. februar–20. marec)

Ženske: Ribice so nežna in ljubeča bitja, ki pa marsikdaj v svojo škodo brez pripomb vztrajajo v razmerjih, za katera globoko v sebi vedo, da niso v redu. Ob sebi zato to znamenje potrebuje moškega, ki bo ravno tako ljubeč, a kljub temu dovolj odločen, da bo v primeru težav vzel stvari v svoje roke in predlagal pogovor ali v skrajnem primeru razhod. Bik je zato idealen partner, saj je zvest in ljubeč, a ga ni strah skočiti v morje težav, če to pomeni njihovo razrešitev.

Moški: Moški, rojeni v tem znamenju, so bolj kot katerikoli drug horoskopski znak navezani na ženske v svoji primarni družini, še posebej na mamo, zato se najbolje ujamejo s partnericami, ki zanje skrbijo kot za svoje otroke, čeprav to nobenemu od njiju ni najbolj v prid. Na ta način so skrbne predvsem dvojčice, ki partnerja s tem privežejo nase in ga naredijo odvisnega od sebe, saj se bojijo, da bo v nasprotnem primeru odšel.

Oven - ljubezenski horoskop ujemanja (21. marec–20. april)

Ženske: Ovnice so nebesno znamenje, ki se izjemno težko naveže, a če vas bodo prepoznale kot dobrega partnerja zase (če bodo v vas videle korist na katerikoli ravni), bodo ostale za vedno. Potrebujejo potrpežljivega ljubimca, ki si bo vzel čas za dvorjenje in ki ne bo obupal, dokler se ne bo dokazal. Med bolj potrpežljivimi astrološkimi znamenji so devičniki, ki so vztrajni, a vendar ne odbijajoči s svojo vsiljivostjo.

Moški: Tudi ovni so v ljubezni precej nestanovitni, a zanje je značilno, da ljubezenskih razmerij preprosto ne jemljejo resno. To horoskopsko znamenje se najbolje ujame z ravno tako nestanovitnimi in dvoličnimi dvojčicami, a raje imajo, da so oni tisti, ki zvezo končajo, zato bi jih lahko nestanovitnost pri partnerici jezila. Ovne privlačijo razmerja za eno noč, radi so zapeljani, zato jih bodo očarale temperamentne in samozavestne škorpijonke in strelke. Za negativne lastnosti partneric jim ni mar – preden se bodo pokazale, bo oven že daleč stran.

Bik - ljubezenski horoskop ujemanja (21. april–20. maj)

Ženske: Bikice so znamenje, ki se najraje zadržuje doma, saj najbolj uživajo v okolici, ki jo poznajo in ki jih sprejema točno take, kot so. Težko jo boste prepričali, da gre z vami na potovanje, a če vam jo bo uspelo omehčati, bo v dogodivščini zelo verjetno nadvse uživala. Strelec velja za eno najbolj prepričljivih astroloških znamenj, zato bo svojo trmasto bikico najlažje prepričal, naj vsaj za hip zapusti udobje svojega doma – in dobro ji bo delo.

Moški: Tudi za moške, rojene v znamenju bika, je značilno, da so izjemno trmasti, kar pomeni, da se najbolje in najlažje ujamejo z ženskami z nežnim značajem. Partnerici bika ne bo prav nič pomagalo, če se bo na izpad trme odzvala s tem, da bo pritisnila nazaj, a ravno v obratno smer. Za to znamenje je najbolj primerna partnerica kozoroginja, saj so te izjemno potrpežljive in znajo umirjeno počakati, da njihove najdražje trma mine.

Dvojček - ljubezenski horoskop ujemanja (21. maj–20. junij)

Ženske: Dvojčice imajo lahko do svojih partnerjev zelo dvoličen odnos - enkrat so izjemno vroče, spet drugič so lahko hladne kot led. Ob sebi zato potrebujejo horoskopsko znamenje, ki se ne bo zmenilo za njihovo čustveno nestabilnost in ki se dobro zaveda, da so pod vsem tem nežna in ljubeča bitja. Samozavestni lev bo zlahka prenesel danes dobrikanje, jutri popolno ignoranco, saj se bo v zvezo spustil samo pod pogojem, da mu bo prinašala določene stvari, in če bo ta pogoj izpolnjen, ne bo šel nikamor.

Moški: Nestanovitni dvojček bo danes govoril tako, jutri drugače. Njegova dvojna narava pomeni, da je kot partner vse prej kot idealen. Partnerica ga bo morala znati prenašati in mu hkrati zmešati glavo do te mere, da bo opustil svoje psihološke igrice in imel oči samo še za njo. Če komu, bi lahko to uspelo seksapilni strelki.

Rak - ljubezenski horoskop ujemanja (21. junij–22. julij)

Ženske: Ženske, rojene v znamenju raka, imajo tih, prijeten, ljubezniv in predvsem materinski značaj. Rakica ob sebi potrebuje moškega, ki se ji bo pustil razvajati, a njene prijaznosti in ustrežljivosti ne bo izkoriščal. Kot primeren partner za rakico se izkaže moški, rojen v znamenju tehtnice, ki v obdobjih, ko se neki zadevi popolnoma posveti, potrebuje ob sebi nekoga, ki bo skrbel za njega ter ga opominjal, naj nikar ne pozabi jesti in spati.

Moški: Moški, rojeni v znamenju raka, so nagnjeni k melanholiji ter drugim čustvenim in mentalnim težavam. Potrebujejo partnerico, ki bo ves čas pripravljena, da bo v trenutkih, ko bo njen rak povsem na dnu, vzela vajeti v svoje roke in poskrbela, da ne bo zabredel še globlje. Za to sta potrebni ogromna psihična moč in čustvena stabilnost, kakršno premorejo le pogumne in praktične levinje.

Lev - ljubezenski horoskop ujemanja (23. julij–22. avgust)

Ženske: Levinje so izjemno ponosna bitja, ki globoko zamerijo in se izredno maščevalno odzovejo na vsako ponižanje. Njihov partner bo moral izbirati besede in se ob vsaki morebitni žalitvi klanjati, da bo morda dosegel odpuščanje. To ne bo predstavljalo težav moškim, rojenim v znamenju ribe, ki so s svojo nizko samozavestjo navajeni požreti marsikaj, da partnerico obdržijo ob sebi – čeprav to zanje ni vedno dobro.

Moški: Levi so alfa samci v pravem pomenu besede. Ob sebi potrebujejo "samico", s katero bodo delili svoje kraljestvo. Zahtevajo poslušnost in partnerica, ki se jim ne bo popolnoma podredila, bo tvegala razmerje, polno besednih vojn in nemalokrat tudi poniževanja. A njihova ambicioznost pomeni, da so pogosto zelo uspešni. Preračunljiva škorpijonka bo znala držati jezik za zobmi – dokler ne bo vsega preveč. Takrat pa bo pičila in lev bo moral vsaj za nekaj časa stisniti rep med noge.

Devica - ljubezenski horoskop ujemanja (23. avgust–22. september)

Ženske: Če za katero nebesno znamenje lahko trdimo, da horoskop vpliva na takšne malenkosti, kot so preference glede čiščenja, je to prav gotovo devica. Ženske, rojene v znamenju device, so natančne, redoljubne in praktične, zato si ob sebi želijo moškega, ki se ne bo bal pljuniti v roke (čeprav ne dobesedno, slina je polna bacilov!) in opraviti svojega deleža gospodinjskih opravil in ki ne bo preveč izgubljal časa v lastni glavi. Devica bo tako še posebej navdušena nad kozorogovo navado, da delo vedno opravi dobro in, kar je še pomembnejše, pravočasno.

Moški: Horoskop o devičnikih pravi, da so odgovorni, resni in stanovitni. Zelo temperamentne partnerice bodo najbrž ob devici zdolgočasene, zato pa ga bodo toliko bolj cenile ženske, katerih nebesno znamenje se ujema s temi lastnostmi. Nad njim bo povsem očarana rakica, ki s svojo duhovnostjo in na trenutke sanjavo naravo odlično dopolnjuje devičnikovo lastnost, da z obema nogama vedno stoji trdno na tleh.

Tehtnica - ljubezenski horoskop ujemanja (23. september–22. oktober)

Ženske: Znamenje tehtnice vedno išče ravnovesje, kar še posebej velja v ljubezenskih odnosih. Ker tehtnice vedno tehtajo, kaj je prav in kaj narobe, jim bo ustrezal partner, ki jih bo v tej lastnosti dopolnjeval kot glas razuma, ki se bo pripravljen jasno in glasno opredeliti za ali proti nečemu. Takšni so odločni kozorogi, ki bodo s svojo praktičnostjo hitro zatrli partneričine dvome in poiskali rešitev za karkoli, kar jo morda tare.

Moški: Moški z astrološkim znamenjem tehtnice so do svoje partnerice zahtevni, a pošteni, premišljeni, a ljubeči. Moški, rojen v tem nebesnem znamenju, tako kot njegova ženska različica potrebuje partnerico, ki jih bo znala uravnotežiti. Strelka predstavlja tehtnici odličen protipol.

Škorpijon - ljubezenski horoskop ujemanja (23. oktober–21. november)

Ženske: Škorpijonke so tudi, ko so v zvezi, izjemno neodvisna bitja. Hkrati so nezaupljive do novih poznanstev, zato potrebujejo veliko časa in prepričevanja, da se partnerju odprejo, kar lahko traja tudi še dolgo po začetku zveze. Njihov idealni partner bo kljub vsemu ostal ob njih, si počasi in s prijaznostjo pridobil njihovo zaupanje ter jim s tem dokazal, da jim ne želijo vsi le slabo. Ljubeči in zaupanja vredni rak bo poskrbel, da bo škorpijonka ugledala svet v bolj prijazni luči.

Moški: Horoskop o škorpijonih pravi, da so izjemno strastni in da življenje z njimi nikoli ni dolgočasno, zato si bodo izbrali partnerico, ki bo na njihovo temačno in skrivnostno plat gledala kot na izziv, kot oreh, ki ga mora nujno streti. Uživali bodo v tem, da bo partnerica poskušala odkriti tančice njihove duše, in z veseljem se bodo temu upirali. Takšnega izziva se bo z veseljem lotila samozavestna levinja.

Strelec - ljubezenski horoskop ujemanja (22. november–21. december)

Ženske: Strelec oziroma strelka obožuje dogodivščine in strelke jih bodo iskale s partnerjem ali brez njega. Ob sebi potrebujejo osebo, ki jim bo dovolila svobodo, da gredo, kamor želijo, ali pa se jim bo na poti preprosto pridružila. Prek takšnih izzivov bo strelka s partnerjem stkala močne vezi, ki jih ne bo zrahljala razdalja ali morebitne težave. Energični in ekscentrični vodnarji bodo strelko z veseljem spremljali na potovanju, še posebej če bo destinacija kakšna revna država, kjer bosta pomagala otrokom v stiski.

Moški: Prepričljivi in samozavestni – to so strelci. Tudi če ženska, ki jo bo poskušal osvojiti, sprva ne bo zainteresirana zanj, se ne bo pustil kar tako odgnati. Strelec ljubi izzive, zato zavrnitve ne bo vzel kot poraz, temveč zgolj kot znak, da se mora bolj potruditi. Bikica se mu bo dovolila osvajati, zato se bo zanjo močno trudil, dokler je ne osvoji.

Za konec naj vam zaupamo še eno nenapisano pravilo kompatibilnosti med astrološkimi znamenji. Če dve osebi povezuje horoskop, torej če sta rojeni v istem astrološkem znamenju, kot par verjetno ne bosta dobro funkcionirali. Morda se to sliši nesmiselno – pari, ki razmišljajo in čutijo podobno, bi se vendar morali odlično razumeti. A le predstavljajte si, na primer, trmastega bika in še bolj trmasto bikico, kako vsak vleče v svojo smer in ne popusti niti za milimeter.

Ne pravijo torej zaman, da se nasprotja privlačijo. Veliko več možnosti za uspeh imajo pari, ki jim horoskop pripisuje diametralno nasprotne lastnosti, kot tisti, ki so si karakterno preveč podobni. Še najbolje pa je, seveda, če se osebi v paru s svojimi značajskimi lastnostmi dopolnjujeta.

Seveda pa nekompatibilni astrološki znamenji ne pomenita nujno, da se kot par ne bosta ujela. Če je med vama res preskočila močna iskrica, ki je ni mogoče zanikati, vama tudi horoskop ne more tega preprečiti. Dejstvo pa je, da bosta morala kot osebi z neujemajočimi se karakternimi lastnostmi v svoj odnos vložiti veliko več truda, če želita, da bo (pre)živel in cvetel. A če se imata resnično rada, vama bo zagotovo uspelo, ne glede na horoskop.

