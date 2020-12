Horoskop: Kaj si na skrivaj želijo za darilo

Oglasno sporočilo

Oven – dereze

Njihova skrivna želja je zmagati, biti prvi, osvojiti nemogoče vrhove prej, kot vsi drugi. In manjkrat, kot jim pri tem spodrsne, manj se bodo jezili.

Bik – mehka odeja

Želijo si udobja in miru. Vse, kar razvaja njihove čute, je več kot dobrodošlo, zato bo še najbolje, če odeja tudi lepo diši. Aha, in priložite zraven čokoladne piškote, Biki so sladokusci.

Dvojčka – brezžične slušalke

Sploh med karanteno veliko časa preživijo na telefonu, medtem pa počnejo še vsaj dve ali tri stvari. Zato je zanje zelo pomembno, da imajo se ne zapletajo v žice in kable.

Rak – praznične piškote po receptu stare mame

Ljubijo dom, družino in tradicijo. Njihova najgloblja želja je, da bi bili oni in njihovi najdražji na varnem. Radi vzdržujejo družinsko tradicijo.

Lev – Ferrarija, Porscheja … ali pa vsaj luksuzne sani

Naj bo Lev velik ali majhen, vedno si želi biti občudovan. Zato ljubijo luksuz v vseh oblikah, pa naj bodo to drage znamke, redki primerki ali pa kričeče barve.

Devica – toaletna torbica z veliko predali

Vedno so urejene do popolnosti in pri njih mora biti vse na svojem mestu. Njihova skrivna želja je poskrbeti za druge in znane so pri tem, da imajo vedno pri roki najrazličnejše stvari »za vsak primer«.

Tehtnica – svilen šal

Imajo svojo najljubšo znamko in na daleč prepoznajo kvaliteto. Sicer so med najbolj hvaležnimi, saj je njihova skrivna želja, da bi se vsi lepo razumeli, vendar je navdušenje lahko zaigrano.

Škorpijon – kristalna krogla za prerokovanje

Njihova skrivna želja je prodreti v srce skrivnosti in vedeti več kot drugi. Če se še ne ukvarjajo z mejnimi znanostmi, se najverjetneje kmalu bodo, privlači pa jih tudi psihologija in detektivski izzivi.

Strelec – nepremočljive rokavice

Strelci so večni otroci in prav gotovo se ne bodo branili snežnih radosti. Če jih pri tem ne bo zeblo v roke, pa še toliko bolje.

Kozorog – kvalitetna krema za roke

Kozorogi so praktični, kar pa ne pomeni, da se bodo razveselili toasterja. Njihovo idealno darilo je namenjeno razvajanju, ne garanju, vendar mora biti hkrati tudi uporabno.

Vodnar – časovni stroj

Resno. Vodnarja morate nujno presenetiti z darilom, saj je njihova skrivna želja biti drugačni od vseh drugih. Bolj bodo veseli dobre potegavščine kot pa nogavice, sploh če so te dobili že lani.

Ribi – drsalke

Ob drsenju po ledu lahko sanjarijo po mili volji. Uživajo v lahkotnosti gibanja in prepuščanju svoji domišljiji. Najbrž bodo za vas narisale srček na ledu, saj so tudi umetniško nadarjene.

