Horoskop: Kaj nam prinaša december

Pomembno obdobje od 12.12. do 16.12. bo zaznamoval Sončev mrk, ki bo vplival na nas še naslednje 4 mesece in nam prinaša večje spremembe, pa tudi več nemirov.

Najpomembnejši astrološki dogodek v decembru pa je »velika konjunkcija« v Vodnarju. To je srečanje velikih planetov Jupitra in Saturna, ki se zgodi na vsakih 20 let. Prinaša čas idej in napredka, tudi reform.

Podrobnosti razlaga astrologinja Teodora s Kosmike v videu.

Kaj pa nas čaka v letu 2021?

Teodora s Kosmike pogosto poudarja, da nam leto 2021 še ne prinaša olajšanja. Bo namreč Saturnovo leto, kar pomeni, da nas čaka veliko dela in da nam ne bo lahko. Seveda pa je veliko odvisno tudi od vsakega posameznika, zato se pri izračunu profesionalnega horoskopa vedno gleda rojstni datum, uro in kraj.

