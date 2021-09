Novo na trgu – tabla, ki se sama razkužuje

Oglasno sporočilo

V času korone smo ljudje postali vedno bolj pozorni na okolje, v katerem živimo, in čistoča je dobila povsem nov pomen. Novi produkti, ki podpirajo tak način življenja, so preplavili trg, temu pa so se prilagodile tudi visokokakovostne TIP table.

Tehnologija je zagotovo področje, ki se je v času korone zelo razvilo, niti slučajno pa ni edino. Novim razmeram na trgu so se prilagodili z razvojem tudi na področju tabel, katerih dodana vrednost je vse bolj prepoznana pri razvoju naših možganov.

Table: belo higiensko površino je mogoče uporabiti na različnih vrstah belih tabel (stenskih, na stojalu, dvižnih, drsnih), s tem pa lahko poskrbimo za popolno zaščito v vseh situacijah. Bele magnetne emajlirane TIP table z dolgo življenjsko dobo in 30-letno garancijo, ki jih uporabljajo v slovenskih šolah in številnih slovenskih podjetjih, so nadgradili z belimi tablami s higiensko površino.

Lastnosti higienske TIP table so:

magnetna emajlirana površina je odporna na praske, temperaturo in kemikalije,

na površini se v 24-ih urah brez dodatne aktivnosti uniči 99% vseh mikrobov ,

, po testih v nemških certificiranih laboratorijih je tehnologija učinkovita tudi v boju proti virusom, kot so koronavirus (SARS-Cov-2), SARS (SARS-Cov), MERS (MERS-Cov) in Influenca A ,

(SARS-Cov-2), (SARS-Cov), (MERS-Cov) in , anti-mikrobna tehnologija deluje takoj in aktivno razkužuje površino ,

, posebni dodatek v tabli je ves čas aktiven in ima neomejeno življenjsko dobo ,

, anti-mikrobna površina ne spušča nobenih snovi, je brez vonja in barve in je okolju prijazna ,

, 30-letna garancija na površino.

Skrivnost higienske površine je v srebrovih ionih, ki počasi prodirajo skozi celično steno bakterij, s tem zavrejo celično dihanje, zaustavijo njihovo delovanje in onemogočijo nadaljnje razmnoževanje. Aktivno delovanje srebrovih ionov poteka samodejno in neodvisno od zunanje aktivnosti in ima neomejeno življenjsko dobo.

Pregrade: higiensko površino je mogoče uporabiti tudi na namiznih pregradah – tako lahko zaposleni poleg antimikrobne tehnologije dobijo tudi uporaben kos pohištva za pisanje in uporabo magnetov.

Take površine so izredno primerne za šole, bolnišnice, zdravstvene domove, laboratorije, predelovalne prostore coworking in druge prostore, kjer je izredno pomembna čistoča. Higienske površine se lahko uporabljajo za table, pregrade na delovnem mestu in druge pisalne površine.

Tabla s pisali in brisalcem: površine s samorazkuževalno funkcijo imajo vse lastnosti magnetne emajlirane površine – so odporne na praske, kemikalije in temperaturo, uporabljajo se flomastri na vodni osnovi, magneti in brisalci za bele table.

TIP table s higiensko pisalno površino lahko naročite v podjetju TIP iz Medvod, ki vam kot edini proizvajalec tabel v Sloveniji izdela higiensko tablo ali drugo pisalno površino povsem po vaših željah in potrebah.

Naročnik oglasnega sporočila je Tip d. o. o., Medvode.