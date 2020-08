Do diplome kar iz domačega naslanjača

Oglasno sporočilo

Izobraževanje ni več to, kar je nekoč bilo – klasičen vpis na fakulteto, kateremu sledi dolgoletna kariera. Vedno več mladih in odraslih se odloča za alternativne oblike učenja, saj te omogočajo veliko večjo mobilnost in fleksibilnost. Izobraževanje odraslih lahko poteka ob delu, medtem ko mladostniki lahko e-študij prilagodite drugim aktivnostim, kot je na primer športna kariera. Obenem je tak študij odlična rešitev v času epidemije, saj spletnih predavanj ni treba prekiniti, kot se je to zgodilo mnogim študentom. Situacijo obrnite sebi v prid in izkoristite udobje šolanja na daljavo!

Kombiniran študij je vedno bolj priljubljen

Ne zavračajmo tehnološke prihodnosti, ampak jo pozdravimo z odprtimi rokami, saj lahko bistveno olajša naša življenja. Spletni študij je odlična dopolnitev klasičnemu študiju, katerega so mnoge univerze po vsem svetu morale prekiniti zaradi epidemioloških ukrepov, povezanih s koronavirusom. V primeru e-študija vam ni treba skrbeti zaradi morebitnih premorov v izobraževanju, ki lahko vplivajo na pridobitev diplome.

Najboljša izbira za izobraževanje odraslih

Odrasle običajno spremljajo številni opravki, tako delovne obveznosti kot tudi skrb za gospodinjstvo in otroke. Posledično izobraževanje postavljamo na stranski tir in se tako znajdemo v jeseni življenja, ne da bi izpolnili zastavljene cilje in dokončali študij. Ravno zato je izobraževanje za odrasle v obliki kombiniranega študija izvrstna rešitev za prezaposlene mamice, saj jim šole za odrasle, kot je izobraževalni center B&B , nudijo izjemno fleksibilnost ter prilagodljivost njihovemu tempu ter slogu življenja.

Pripravite se na kariero svojih sanj

Čeprav ste že doštudirali, lahko vedno nadgradite svoje kompetence ter izberete izobraževalni načrt po meri. Predlagamo vam kombinirani študij, kjer izobraževanje večinoma poteka kar iz domačega naslanjača, glede na vaš urnik pa v program vnesete tudi neposreden stik s predavateljem za izčrpne povratne informacije, mreženje s študijskimi kolegi ter pomoč svetovalnega osebja, kadar ga potrebujete.

Najboljši del takega študija je dostopnost gradiv v spletnih učilnicah, saj vam ni treba biti v skrbeh, da bi kakšno snov izpustili. Obenem boste s predavatelji in sošolci vedno povezani preko e-pošte ter internih forumov.

Izobraževalni načrt po meri

Načrt in program študija lahko individualno prilagodite lastnim potrebam ter času, kar je primerno predvsem za mlade mamice, ki morda raje študirate v večernih urah, ko otrok spi. Predavanja potekajo le dvakrat tedensko v popoldanskem času. Udeležba ni obvezna, je pa priporočena. Če se vam slučajno kaj zalomi glede izpita, izobraževalni center B&B nudi individualne izpitne roke, kjer datum in uro prilagodite svojim obveznostim.

Izbirate lahko med modernimi programi - varstvo okolja, logistika, strojništvo, elektroenergetika in ekonomija..

Za izobraževanje ni nikoli prepozno, sploh, če se odločite za tovrstne poklice, ki so vse bolj zaželeni na trgu delovne sile. Investirajte v lastno prihodnost!

Študirajte v večernih urah, ko otroci spijo.

Izkoristite poslovne priložnosti v tujini

Šolanje odraslih povečuje mobilnost delovne sile, saj odpira nova vrata drugod po svetu. Pripravite se na strokovno usposobljenost, ki jo boste pridobili s spletnim izobraževanjem. Morda si želite zgraditi kariero v tujini ali pa le pridobiti izkušnje – v vsakem primeru je to odlična izbira, saj boste bolje spoznali samega sebe, močno izboljšali komunikacijske veščine, znali boste reagirati v neznanih situacijah, izpopolnili boste kritično mišljenje in analitične sposobnosti, bolje boste razumeli globalne trge in si pridobili občudovanja vredno kulturno zavest, strpnost in spoštovanje.

V šoli B&B niste le številka

Zanesete se lahko na osebni pristop svetovalcev ter organizatorjev vašega izobraževalnega programa, saj se vam bodo individualno posvetili ter upoštevali vse vaše morebitne skrbi. Priznali vam bodo že opravljene izpite in vsebine, ki ste jih usvojili na drugi srednji, višji ali visoki šoli.

Še več informacij pa najdete tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je B&B Visoka šola za trajnostni razvoj