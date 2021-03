Zakaj je ta krema prepričala Slovenke?

Oglasno sporočilo

Se tudi ti spopadaš s težavo, kako izbrati negovalne produkte, ki ti bodo resnično ustrezali? To je težava večine Slovenk, tudi najbolj znanih estradnic. Mednje sodi tudi kraljica glasbenih odrov Helena Blagne. Ker je produkt, ki bi v popolnosti ustrezal njeni občutljivi koži, izbirala toliko časa, se je odločila, da to stori s pomočjo izkušenih farmacevtov. Na poti odkrivanja skrivnosti jutranje in večerne nege je Helena Blagne s slovenskimi farmacevti iz podjetja AstraVita razvila negovalno kozmetično linijo hell1 by Helena Blagne .

Produkti za nego obraza so v zadnjih letih postali tema, kjer obstaja nešteto pravil in neskončno korakov, ki naj bi vas pripeljali do sijočega in mladostnega videza. Obstaja le eno pomembno pravilo, ki pravi, da v svojo dnevno rutino nege kože vključite najbolj kakovostne produkte, ki so naravni in učinkoviti.

45-letna Sonja iz Maribora je kremo hell1 by Helena Blagne prvič preizkusila letos januarja na priporočilo njene prijateljice Anite. »Od nekdaj občudujem Heleno Blagne, njen glas in stas. Ko mi je Anita povedala, da je naročila kremo in z navdušenjem zadovoljno pripovedovala o tem, kako dobra je krema, sem svoj komplet dnevne in nočne kreme naročila tudi sama. Že ko sem prejela paket, sem bila navdušena nad samo embalažo, vsebina pa je bila pika na i. Helena se je z ekipo resnično izkazala. Dnevno in nočno kremo uporabljam že skoraj 2 meseca, še vedno imam prvi komplet krem in ko ju porabim, bom z veseljem naročila novega.«

Kaj je pri kremi, ki je prepričala že na tisoče uporabnic, tako posebnega?

Krema je kvalitetna in dejansko deluje

Kolekcija hell1 by Helena Blagne vsebuje dnevno in nočno regenerativno kremo, ki sta osnovni za nego vaše kože. Obe kremi sta izdelani iz naravnih sestavin, nista testirani na živalih in vsebujeta esencialne izvlečke rastlin. Hidracija kože je zagotovljena z dnevno vlažilno kremo hell1 by Helena Blagne, ki je primerna za vse tipe kože in celovito nego obraza. Vsebuje 12 izbranih naravnih izvlečkov, ki vaš obraz zaščitijo pred zunanjimi vplivi in prezgodnjim pojavom gub, kožo pa regenerirajo in upočasnjujejo njeno staranje.

Razvajajte se! Helena Blagne vam podarja KODO z 20-odstotnim popustom HELL1DANZENA ob nakupu dnevne in/ali nočne kreme hell1 by Helena Blagne. Kodo lahko izkoristite do vključno 10. marca 2021.

Vsebuje najpomembnejše negovalne esence, tudi hialuronsko kislino!

Vaša koža ima svoje potrebe, zato ji dajte tisto, kar resnično potrebuje. Tekom dneva je izjemno pomembna zaščita pred zunanjimi vplivi in vlaženje kože. Po napornem urniku pa koža, tako kot tudi vi, potrebuje počitek in regeneracijo. To v popolnosti dosežete z uporabo nočne kreme hell1 by Helena Blagne. S skrbno izbranimi naravnimi olji, izvlečkom zelenega čaja, vitaminom E ter hialuronsko kislino vaš obraz najbolje pripravi na nočno regeneracijo. Zjutraj je koža spet sveža, prožna in nahranjena ter pripravljena na nove izzive. Za optimalen rezultat priporočamo sočasno uporabo hell1 by Helena Blagne dnevne kreme.

»Preizkusila sem že nešteto produktov za nego kože in tako sem skoraj vsak mesec kupila novo kremo, dokler nisem preizkusila dnevne kreme hell1 by Helena Blagne, ki me je prepričala v vseh pogledih! Vsakič, ko jo nanesem, imam prijeten občutek na koži še ves dan. Ker se hitro vpije in ne masti kože, je odlična kot podlaga pred nanosom ličil,« je povedala zadovoljna uporabnica Mateja Skubic.

Razvajajte se! Helena Blagne vam podarja KODO z 20-odstotnim popustom HELL1DANZENA ob nakupu dnevne in/ali nočne kreme hell1 by Helena Blagne. Kodo lahko izkoristite do vključno 10. marca 2021.

Upočasnjuje staranje kože

Z nego kože se moramo začeti ukvarjati takoj, da preprečimo nastajanje površinskih gubic, ki z leti postanejo vse globlje. Kremi hell1 by Helena Blagne sta primerni za vse tipe kože, sestavine prodirajo pod povrhnjico in spodbujajo njeno naravno obnavljanje, v globljih plasteh kožo hidrirajo od znotraj navzven in tako nenehno izboljšujejo strukturo kože.

Naročnik oglasne vsebine je ASTRAVITA D. O. O.