Vizažistka svetuje: to so triki za popoln dnevni meke up #video

Vrhunska vizažistka Jasna Oklešen je na ekskluzivni dm Akademiji ličenja predstavila preproste trike za popoln dnevni meke up. Na posebnem dogodku, na katerem so svoje znanje osvežile tudi slovenske vplivnice, je naredila hiter prikaz tistega, kar poučuje na akademiji in hkrati predstavila naj božično darilo tega leta: lepotni Beauty Box , ki se ga bo razveselila vsaka ženska.

Zakaj bi vsaka ženska morala poznati osnove dobrega ličenja?

Zmagovalne tri Jasna Oklešen je na hitri delavnici želela poudariti predvsem troje: V modi je predvsem sijoč naravni videz, kjer ni prostora za poudarjene linije in močne podlage. Rdeča šminka je podobno kot črna obleka "must have" vsake ženske. S pravim meke upom lahko vsaka ženska poudari najboljše na sebi in s tem zasije s čisto drugačno energijo.

dm Akademija ličenja navdušila več kot 1000 Slovenk

Vrhunske delavnice so zasnovane za vse generacije žensk, z namenom, da bi jim pomagale odkriti svojo notranjo lepoto. "Z mojih delavnic izstopijo veliko samozavestnejše," pravi Jasna Oklešen, glavna zvezda delavnic, ki s svojo pozitivno energijo povezuje svoje tečajnice in jih uči, kako izbrati prava ličila in z njimi potem sestaviti čudovit vsakodnevni meke up.

V treh letih je tako navdušila več kot 1000 udeleženk po vsej Sloveniji. Je tudi ponosna lastnica Carpus Make up Centra, ki vsem mladim in željnim znanja pomaga k uresničitvi sanj do naziva make up artist.

Znanje učencem podaja na prijeten in zabaven način, z veliko prakse in predstavitvijo najnovejših modnih smernic, k sodelovanju pa povabi tudi svetovno znane vizažiste in predavatelje. Njene zadovoljne tečajnice se rade vračajo k njej po nove nasvete, kar je posledica predvsem tople in pozitivne energije, ki jo pričara na tečajih. Druženje se vedno razvije v prav poseben ženski dogodek.

"Z dm Akademijo ličenja smo želeli celo Slovenijo žensk naučiti ličiti, se pravi, pokazati jim, kako se naredi 5-minutni make up in ga dograditi v večernega. Zato, da bodo ženske lepe hodile po tej naši lepi Sloveniji," pove Jasna in nam na hitro razkrije še nekaj osnovnih trikov za popoln make up: "Močna rdeča šminka, svež videz kože – glow in nežno poudarjene obrvi," in pri tem izpostavi, da predstavnice nežnejšega spola že pri izbiri podlage običajno naredijo poglavitno napako. "Izberejo napačen odtenek pudra ali podlage, ki je lahko rezultat ličenja pod napačno svetlobo, ali pa uporaba istega odtenka skozi vse leto. Na delavnicah jim predstavim trike, kako privarčevati pri nakupu podlage in narediti odtenke za vse letne čase le iz dveh barv."

"Navadno na delavnice prihajajo ženske, ki se ličijo zelo malo in jim pomagam najti preproste tehnike, kjer lahko osvojijo ličenje za svoj tip obraza ter barve, ki jim pristajajo," se pa najdejo tudi tiste, ki se že ličijo, pa bi rade videle, kako lahko izboljšajo ali najdejo nov način ličenja zase.

Septembra so akademijo obogatili s posebnimi delavnicami na temo oblikovanja obrvi, ki jih vodi Maja Šušnjara.

Strokovno vodene dm Akademije ličenja pozdravljajo tudi znane Slovenke: "Meni se zdi to super. Tako za začetnice kot tiste, ki že imamo nekaj znanja. Jaz bi ga z veseljem še obogatila," nam je povedala Tjaša Kokalj Jerala. Pritrjujeta ji tudi Gaja Prestor in Nika Veger. V takšnih dogodkih vidita tudi priložnost za povezovanje med ženskami in izmenjavanje informacij.

"Takšne akademije se mi zdijo pomembne s tega stališča, da če ti prepoznaš svoj obraz in ugotoviš, kaj mu pristaja - katere teksture imaš rad, katere barve so ti dobre, - potem delaš tudi manj zgrešenih nakupov," je prepričana Nika, ki v akademijah vidi predvsem priložnost, da se ženske na podlagi novo pridobljenega znanja lažje znajdejo v poplavi izdelkov, ki so na trgu.

In kakšna je make up rutina Gaje, Tjaše in Nike?

Nika: "Hitra in minimalna, več poudarka dajem negi. Veliko ličil je že del nege, na primer, da ne uporabljam pudrov, ampak CC kremo, uporabljam veliko tekstur, ki so negovalne, zelo minimalno. Ne ličim se vsak dan, ampak bolj za kakšne posebne priložnosti."

Tjaša: "Večji del dneva preživim s svojima hčerkama in takrat uporabim samo en dober vlažilec, ga zmešam z malo olja, kot neko osnovo. Potem pa malo korektorja na utrujene oči in pa maskaro. To je za vsak dan, ko sem večinoma doma. Več kot 15 minut tudi za malo bogatejši make up ne uporabim."

Gaja: "Čisto odvisno od dneva in letnega časa. Postala sem 'fenica' malo bolj naravnega make upa, tako da veliko časa posvetim negi kože, predvsem zjutraj in zvečer. Po navadi nosim urejene obrvi, tako da si nadenem kakšen gel. V moji torbici ne smejo manjkati korektor, maskara in šminka."

dm Beauty Box – popolno praznično darilo

Zvezda dogodka je bil praznično obarvan dm Beauty Box, ki združuje sedem ličil, skrbno izbranih s pomočjo slovenskih vizažistov z mislijo na darilni set, ki bo polepšal dan prav vsaki ženski. S paleto senčil, rdečilom za ustnice, črtalom za ustnice, osvetljevalcem, čopičem za nanos osvetljevalca, maskaro in korektorjem, vsebuje vse potrebno za glamurozen videz na prihajajočih prazničnih zabavah.

Ker bo v dm prodajalnah na voljo od 26. novembra dalje v omejeni količini in s 50-odstotnim prihrankom, bo tudi Božiček letos z nakupom daril malce pohitel.

Svoja darilca so prejeli tudi udeleženci ekskluzivnega dogodka. Med prvimi, ki so izdelke na svojem obrazu že preizkusile, so tudi lepotne strokovnjakinje Tjaša Kokalj Jerala, Nika Veger, Jasna Vale in Ajda Sitar.