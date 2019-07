Vas zanima zvezdniška skrivnost popolnih trepalnic?

Oglasno sporočilo

Navdušenke nad ličenjem in vsem, kar je povezano z lepoto, so bile presenečene nad dolgimi in gostimi trepalnicami nekaterih zvezdnic. In končno smo izvedeli, kaj je njihova skrivnost!

Škodljive umetne trepalnice

Umetne trepalnice so vse manj priljubljene, saj povzročajo veliko nezaželenih stranskih učinkov. Največja težava je, da sčasoma poškodujejo naravne trepalnice in celo povzročijo njihovo izpadanje. Obenem pa še dražijo oči. Velika tegoba je tudi odstranjevanje umetnih trepalnic, saj je izredno težko lepo odstraniti vse skupaj, posledica njihove uporabe pa so pogosto rdeče oči in neestetski videz.

Natalija Verboten, Iris Mulej in Gaja Prestor imajo skupno skrivnost

Naše znane lepotice so odkrile veliko boljšo alternativo za lepe in dolge trepalnice. Gre za serum za rast trepalnic, s katerim naravno poskrbijo za podaljšanje in volumen trepalnic, hkrati pa ohranjajo tudi njihovo kakovost.

Iris Mulej, manekenka

''Serum ne draži oči, je zelo priročen in po rednem nanašanju zjutraj in zvečer sem kmalu opazila razliko. Škoda, da ga nisem odkrila že prej. Koliko denarja in časa bi prihranila na mejkapu! Zdaj sem lahko na revijah in dogodkih brez umetnih trepalnic, saj so se mi že po enem mesecu uporabe Lux-Factor seruma trepalnice čisto obnovile. Bolj goste in daljše so ter močne, kot bi bile umetne ... Serum povsod nosim s seboj.''

Natalija Verboten, pevka

"Hvala, Lux-Factor Slovenija, za odličen Eyelash serum za rast trepalnic. Že nekaj let sem več kot zadovoljna uporabnica in ga toplo priporočam vsem, ki si želite daljših in močnejših naravnih trepalnic!"

Gaja Prestor, pevka

Zdaj vidite, da niste edine, ki ste nezadovoljne s svojimi trepalnicami. Večina žensk namreč ni gensko obdarjena z gostimi, močnimi in dolgimi trepalnicami. Zaradi škodljivih vplivov okolja ter vsakodnevnega nanašanja in odstranjevanja ličil trepalnice izgubljajo volumen, se lomijo in izpadajo. Zato se raje odločite za naravno podaljševanje trepalnic.

Bodite previdne pri izbiri seruma za trepalnice

Pomembno je, da je njegova formula varna za oči. Serum kupite od podjetja, ki ima za to ustrezne certifikate in študijo, s katero lahko podpre dobre rezultate rasti trepalnic. Eden od najbolj kakovostnih serumov za rast trepalnic na našem trgu je serum Lux-Factor, ki ima po besedah Nine Šurbek Fošnarič, mag. farmacije, vse potrebne certifikate, vsebuje preverjene naravne sestavine, je popolnoma varen in brez stranskih učinkov.

Kaj pravite na serum, ki pripomore k rasti trepalnic in jih hkrati še neguje?

Pri serumu Lux-Factor gre za formulo, ki vsebuje vitamine, izvlečke rastlin in druge naravne sestavine. Serum pospešuje rast trepalnic, obenem pa omogoči, da trepalnice zrastejo daljše, temnejše in močnejše. Svoje trepalnice tako lahko okrepite vse od koreninskega mešička, zmanjšate izpadanje ter pospešite njihovo rast. Vse to brez nadležnega pekočega občutka in draženja oči ter brez neželenih stranskih učinkov (tudi če nosite leče). Poleg tega lahko serum za rast trepalnic Lux-Factor uporabljate tudi na obrveh.

V enem mesecu bo vaš pogled še privlačnejši

Test na štiri tisoč uporabnicah, ki so 28 dni vsak dan zjutraj in zvečer nanašale serum za rast trepalnic Lux-factor, je pokazal:

• Volumen oziroma gostota trepalnic se ob redni uporabi lahko poveča do 85 odstotkov v samo od dveh do štirih tednih.

• Dolžina trepalnic se lahko podaljša tudi do 25 odstotkov.

• Trepalnice potemnijo vsaj za dva odtenka.

• Po 28-dnevni terapiji z uporabo seruma uporabnice niso želele uporabljati nobenega drugega proizvoda za rast trepalnic.

Kako do seruma Lux-Factor Eyelash? Naročite ga lahko TUKAJ ali na telefonski številki 01 777 41 07. Znamka Lux-Factor vam na vse izdelke omogoča tudi 30-dnevno garancijo, kar pomeni, da lahko serum 30 dni preizkušate in ga, če z rezultati ne bi bili zadovoljni, tudi vrnete in se vam vrne denar.

Naročnik oglasnega sporočila je Lux Factor Cosmetics LTD.