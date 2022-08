V finale lepotnega izbora se je prebila povsem nenaličena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden so v Londonu izbrali finalistke izbora mis Anglije. Med dekleti, ki so se prebila v finale, je največ pozornosti pritegnila 20-letna študentka Melisa Raouf, ki se je tekmovanja udeležila povsem nenaličena.

Po poročanju britanskih medijev se je za to odločila, ker nasprotuje nedosegljivim lepotnim idealom, ki se rojevajo na družbenih omrežjih. "Bila je strašljiva, a čudovita izkušnja," je povedala, "zame je to zelo pomembno, saj veliko deklet ličila nosi le zato, ker se jim zdi, da to morajo početi."

"Če smo zadovoljni sami s seboj, nam obraza ni treba prekrivati z ličili," je še dejala, "nepravilnosti, ki nas delajo edinstvene, moramo sprejeti in imeti radi, prava lepota je v preprostosti."

Priznala je, da se je ličiti začela že kot zelo mlado dekle, ker se ni počutila dobro v lastni koži. "Zdelo se mi je, da ne ustrezam lepotnim standardom," je povedala, "šele pred kratkim sem dojela, da sem lepa takšna, kot sem, in se odločila, da bom tekmovala brez ličil."

Melisa se bo za naziv mis Anglije 2022 potegovala v finalu, ki bo oktobra, zmagovalka pa bo odpotovala na izbor za mis sveta.

