Umrl Thierry Mugler, oblikovalec z najbolj znanim parfumom

V starosti 73 let je umrl francoski modni oblikovalec Thierry Mugler, ki je oblačil najbolj znane zvezde, med drugim Davida Bowieja in Lady Gaga.

Triinsedemdesetletnega Thierryja Muglerja je pri ustvarjanju navdihnil glamur 40. in 50. let prejšnjega stoletja. Muglerjeve kreacije so nosile velike zvezde, med njimi David Bowie in Lady Gaga. Ustvaril je številne odrske kostume za Beyoncé in leta 2019 oblikoval znamenito "mokro obleko" Kim Kardashian za Met Gala. Njegova znamka je postala znana po parfumih, kot sta Angel in Alien.

Manfred Thierry Mugler se je leta 1948 rodil v Strasbourgu v Franciji. Zelo rad je nastopal in pri 14 letih je bil plesalec pri Ballet du Rhin. Bil je tudi akrobat in maneken. Že zelo zgodaj je imel željo, da bi sam izdeloval oblačila. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je odprl svoj prvi butik v Parizu. "Nisem bil prepričan, kaj želim početi, a takoj ko sem pokazal svoje skice, se je modni svet v Parizu navdušil nad mano," je nedavno povedal za Women's Wear Daily.

Cardi B, Kim Kardashian in Beyonce so nosile njegove kreacije. Foto: Reuters/Guliverimage Mugler je postal znan po svojih gledaliških modelih s poudarjenimi boki in rameni, zožanim pasom in globokimi dekolteji. Njegove modele so nosili David Bowie, George Michael, Sharon Stone in Rihanna. Muglerjeva povezava z Bowiejem je bila tako močna, da ga je oblekel za poroko z Iman.

V znamenitem filmu Nespodobno povabilo iz leta 1993 je Demi Moore blestela v njegovi črni obleki.

Mugler je leta 1997 svoje podjetje prodal komzmetičnemu podjetju Clarins, nekaj let po tem, ko je z blagovno znamko lansiral svoj parfum Angel. Zdelo se je, da se je umaknil iz mode v zgodnjih 2000-ih.

Lady Gaga je ljubila Muglerjeve kreacije. Foto: Guliverimage

A se je odločil ustvariti enkratne kose za Lady Gago in je bil kreativni svetovalec Beyoncé na njeni svetovni turneji leta 2010.

Muglerjev agent je za AFP povedal, da je modni oblikovalec ta teden nameraval napovedati nova sodelovanja. Muglerju so se poklonili ljudje iz sveta mode.