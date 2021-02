Top modna oblačila za pozdrav pomladi ali slovo od zime v stilu

Čeprav smo še vedno v zimskem času, nam pogled že uhaja proti pomladnim modnim trendom, kjer se poleg vsakdanjih kosov v zalogi spletne zakladnice modnih oblačil in dodatkov za vso družino najde tudi BestSecret. Ta po novem, in lahko rečemo tudi končno, svoje izdelke dostavlja tudi v našo državo. Ne sprašujte se, zakaj še niste slišali za ta nakupovalni raj, saj je BestSecret ena bolje varovanih skrivnosti v svetu spletnega nakupovanja.

BestSecret (najboljša skrivnost op. p.) je ekskluzivna modna skupnost, ki se ji lahko pridružite le s posebnim vabilom nekoga, ki je že član ali denimo s povabilom vašega najljubšega modnega portala. Dobra novica je, da želijo ustvarjalci najboljšo modno skrivnost deliti tudi z vami. Za naše bralce imamo posebno BestSecret povabilo, ki je resnično pravi privilegij. Število vabil je omejeno, zato ga moramo s pridom izkoristiti!

Lanska pomlad je bila specifična, saj se nam je takrat življenje v kontekstu novega koronavirusa (prvič) obrnilo na glavo. To je bilo leto, ko smo naša lepa oblačila lahko občudovali le v omari. Doma smo v udobnih oblačilih preživeli več časa kot kadarkoli prej, priložnosti, da bi z unikatnimi modnimi izbirami zablesteli na ulicah, v službi in na raznih dogodkih, je bilo le bore malo. Upajmo, da bo letos drugače!

Potrebujete kose oblačil, s katerimi boste letošnjo zimo sklenili v stilu, ali pa se želite pripraviti na modno pomlad z nekaj ključnimi kosi tega obdobja? Vse to in še več vas s tem povabilom čaka na BestSecret. V trenutnih razmerah pač ni boljše izbire, kot je spletno nakupovanje!

Kaj ponuja BestSecret?

BestSecret skriva pravi zaklad modnih izdelkov, ki se jim ne boste mogli upreti in je ena največjih in najbolj ekskluzivnih modnih skupnosti v Evropi za ženske, moške in otroke. Tukaj boste našli več kot 3000 vrhunskih modnih znamk, kot so Balmain, Max Mara, Furla, Calvin Klein, Dior, Guess, … In kaj je pri vsem tem najboljše? Vse te znamke so na voljo kar do 80 odstotkov ceneje od rednih cen v trgovinah z oblačili. Zato je BestSecret tako popularen, njihova izbira pa se nenehno širi.

V začetku leta, sploh v januarju in začetku februarja, so cene še posebej ugodne. Že v navadnih razmerah, v fizični obliki se najdejo popusti, a boste v spletni trgovini BestSecret našli še ugodnejše cene. To prednost pa še podvoji dejstvo, da lahko na enem mestu najdete veliko različnih vrhunskih blagovnih znamk.

Ko se boste včlanili, boste uživali v fantastičnem, enostavnem in uporabnikom prijaznem spletnem nakupovanju. Na voljo boste imeli oblačila, dodatke, čevlje ter dekorativne izdelke za dom in to ne samo za vas, ampak tudi za vso družino in za absolutno vsako priložnost - od oblačil za elegantne večerne, praznične priložnosti in poslovna srečanja do športnih oblačil za sproščene trenutke.

BestSecret sicer tudi v teh, nekoliko drugačnih časih, izdelke dobavlja hitro in redno ter v skladu z najvišjimi higienskimi standardi.

Danes je vaš srečen dan! Če doslej še niste imeli te sreče, da bi prejeli vabilo za dostop do trgovine BestSecret, je danes vaš srečen dan. Če želite postati član kluba BestSecret in si zagotoviti vrhunske znamke z visokimi popusti, vam to ekskluzivno povabilo omogoča registracijo. Po končanem nakupu bo vaše naročilo poslano naravnost k vam domov. V primeru, da vam kaj ne ustreza, BestSecret ponuja brezplačno vračilo blaga.

Modne smernice za leto 2021

In kateri trendi, kroji, barve in kosi oblačil bodo pravzaprav zaznamovali toplejši del leta?

Tudi letos bodo v ospredju subtilne pastelne barve, ki se jim bodo pridružile tudi tiste močnejše, kot so rdeča, oranžna in rumena, tudi neonske. Gledano v splošnem bo ulično modo v letu 2021 zaznamoval stil 90 let, ki bo z novodobnimi elementi pomešan na različnih modnih kosih. Priljubljena bodo oblačila potiskana z logoti, grafiti, pa retro in vintage vzorci (navdih velja poiskati denimo pri tapetah iz prejšnjega stoletja), ki jih bo moč najti tako na oblekah, rutah, bluzah.

A brez skrbi, tudi s klasičnimi, romantičnimi in cvetličnimi vzorci pri oblekah letošnjo pomlad in poletje ne boste zgrešili. Kot tudi ne z naravnimi odtenki od glave do pet. Gre pač za najbolj obstojen trend sezone, ki ne kaže nobenih znakov, da bi kaj kmalu zapustil modno sceno. Enobarvna in nevtralna oblačila je enostavno reproducirati in so na vseh videti odlično. Obleka v peščeni barvi, pulover s čipkastim ovratnikom ali celo usnjena oblačila v kožni barvi.

Eksperimentirajte z različnimi odtenki, vzorci in kupujte samozavestno: možnosti kombiniranja je neskončno, oblačila pa so in bodo ostala brezčasna.

Kaj pa živalski vzorci? Model tigrastega vzorca je bil denimo lansko sezono najbolj zaželen, vendar to še ne pomeni, da nismo videli tudi drugih odbitih in edinstvenih živalskih vzorcev, ki predstavljajo idealno možnost za poživitev monotonih oprav. Bluza z živalskim vzorcem bo vedno dobro izgledala v kombinaciji z modrimi kavbojkami. Bodite pogumni in se zabavajte s tem trendom, ki lahko poživi vsako opravo.

spletni trgovini BestSecret boste odkrili veliko takšnih vrhunskih možnosti v vseh možnih barvah in velikostih.

Pomlad bo sicer tudi v znamenju ženstvenih in oprijetih kvačkanin, še posebej bodo prednjačile obleke, pa tudi tanjši tovrstni puloverji v kombinaciji z njimi. Priljubljene bodo tudi večplastne, enobarvne obleke, pa obleka čez hlače ali obleka s hlačami, ki je nekako nadaljevanje trenda k plastenju. Tako pri oblekah, majicah, puloverjih, plaščih bodo priljubljeni tudi t. i. balonasti, napihnjeni rokavi z še več volumna.

Omeniti velja vseprisotnosti jeansa, denimo hlače iz jeansa so bile letos prvič vključene tudi na pisto priznanih modnih oblikovalcev. Retro slog slog se bo odražal v ohlapnih, over-size oblačilih, pa naj gre za jakne, pulovrje ali suknjiče.

Že deloma omenjeno usnje (v klasični črni barvi ali različnih zemeljskih odtenkih), pregovorno rezervirano za jesen in zimo, bo tudi letos svoj prostor našlo v pomladni garderobi, tako pri prehodnih plaščih, barvitih jaknah, krilih in hlačah.

Zadnja leta priljubljenost raste tudi hlačam z nizkim pasom, tako je bilo denimo lani in predlani, letošnje leto pa bo služilo dodatni afirmaciji tega, pri marsikomu že pozabljenega, trenda. Ta prav gotovo ne ustreza vsaki postavi (gotovo je prijetneje in lažje nositi visok pas), kombiniranje naj bo tako preudarno. V luči retro sloga se bodo vrnile tudi hlače s širokimi hlačnicami ali "na zvonec" v številnih izvedbah.