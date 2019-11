To bomo letos nosili na smučišču

Ko se odpravimo na smučanje, si želimo nositi udobna in mehka oblačila, ki nas bodo grela tudi pri najnižjih temperaturah. Ni lepšega kot v svežem zraku na sveže poteptanih progah zarisati prve vijuge po smučini in se ob tem tudi dobro počutiti v svojih oblačilih.

Prvo pravilo, ko se odpravimo na zimske aktivnosti, je dobra telesna pripravljenost. Tako bomo dobro poskrbeli za svojo varnost na smučišču. Največ pa bomo naredili, če bomo na smučišču dobro vidni. Barve in drzni vzorci imajo lahko veliko vlogo, da nas drugi smučarji hitreje opazijo. Če pa imamo radi bolj umirjene tone smučarskih oblačil, pa se lahko poigramo z dodatki, kot so šali, podkape, multifunkcijske rutke oziroma bufi, rokavice in čelada.

Zdaj je čas, da poiščete svoj stajling, s katerim boste navduševali in uživali v novi smučarski sezoni . Pri tem pa lahko z nakupom v pravi trgovini poskrbite, da boste hkrati modni, sproščeno urejeni in šik, kot se spodobi.

Tako kot niti dve smučarski sezoni nista enaki, saj se stalno spreminjajo vreme in snežne razmere, se stalno spreminjajo tudi modni trendi. Urbani modni trendi so tudi na smučiščih še vedno najbolj priljubljena modna odločitev. Mrazu in vetru se bomo na smučišču najbolj zoperstavili z oblačili iz dobrih materialov. Sodobni materiali smučarskih oblačil so tanki, da nas ne ovirajo pri gibanju, so pa vseeno topli in nepremočljivi.

Z oblačenjem v plasteh pa bomo kos najrazličnejšim vremenskim razmeram. Tudi med najhladnejšimi meseci nas na prisojnih legah lahko preseneti toplo vreme, ko se ob vročem čaju nastavljamo sončnim žarkom.

ZANJO IN ZANJ

Rekreativni in občasni smučarji morajo prav tako izbrati smučarske bunde, hlače in rokavice z dobrimi tehničnimi lastnostmi, da bodo oblačila dobro služila na zimskih sprehodih in rekreaciji ter izletih z družino.

Za dodatno udobje poskrbimo z mehko jopo iz flisa ali brezrokavnikom, toplimi in modnimi kapami, pisanimi puloverji, cofki in drugimi modnimi dodatki.

ZANJO

Tiste, ki prisegajo na drznost, se bodo letos odločale med barvo fuksije in živo rdečim odtenkom, kombinirajo ju lahko s klasično sivo ali temno modro. Na pohodu so čiste linije. Za piko na i pa poskrbimo z modnimi dodatki različnih krojev in barv.

ZANJ

Za gospode je letošnja prva izbira lahko klasična temno modra z dodatkom sive, s katero nikoli ne zgrešimo. Vsestranska in uporabna smučarska oblačila lahko letos postanejo naši najboljši prijatelji. Nosimo jih lahko na smučišču, med sprehodi po svežem zraku čez dan in zvečer.

Trpežno in vsestransko Vrhnji material smučarskih oblačil mora najmlajše ščititi pred vetrom, mora biti vodoodporen in izjemno trpežen. Smučarski kombinezoni naj imajo nastavljivo in snemljivo kapuco, žepe z zadrgo, nastavljiv pas, zaščito pred snegom na rokavih ter prilagodljiv in ojačan rob hlačnic z zaščito pred snegom. Pri smučarskih bundah naj bo kapuca prav tako snemljiva in nastavljiva, žepi morajo imeti zadrge, en žep pa naj bo namenjen spravljanju smučarskih vozovnic. Smučarske hlače naj bodo ojačane na najbolj obremenjenih mestih, kot so kolena in notranji del hlačnic na spodnjem robu. Velikost prilagajajmo z nastavljivimi in snemljivimi naramnicami.

ZA DEKLICE

Za deklice izberimo čarobne barve v rožnatih odtenkih, ki jih kombiniramo z umirjeno sivo. V trgovinah Mana so na voljo dekliški smučarski kombinezoni, smučarske bunde, smučarske hlače in smučarske rokavice. Z ljubkimi kapami za snežno zabavo bo vsaka deklica lahko izrazila svoj značaj.

Smučarske hlače in kombinezoni pa niso aktualni samo v času snega in počitnic, ampak jih marsikatera mama obleče tudi otrokom za zimske vragolije v vrtcu. Tudi zato vsak otrok potrebuje vsaj dva kompleta smučarskih oblačil. Enega zagotovo vedno sušimo, drugi pa mora biti v stalni pripravljenosti za igro.

ZA FANTE

Navihanim fantom bomo letos oblekli smučarska oblačila vpadljivih barv in vzorcev.

V trgovinah MANA bomo našli trendovske smučarske bunde v živih barvah, ki jih kombiniramo z modrimi smučarskimi hlačami, ali pa izberimo enodelni smučarski kombinezon, ki bo še bolj primeren za brezskrbno igro na snegu.

Med obvezno zimsko garderobo spadajo še trpežne rokavice – na enega ali na vse prste – in dobre kape, da se bodo lahko nemoteno kepali in sankali.

Bodimo pozorni, da so otroške smučarske bunde takšnih barv in vzorcev, da se madeži ne poznajo preveč.