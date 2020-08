So vas napadli mozolji? Če vestno nosite masko, imate verjetno "maskne".

Toplo in vlažno okolje, ki nastane pod zaščitno masko, je idealno za rast bakterij in z njimi povezanih težav s kožo.

Zdravstveni delavci in vsi drugi, ki pri delu redno nosijo zaščitne maske, to težavo poznajo že od nekdaj – akne, ki nastanejo na tistih območjih obraza, ki jih pokriva maska, še posebej na točkah, kjer se ta dotika kože.

Maskne – akne, ki jih povzroča nošenje mask

Zdaj ko zaradi pandemije novega koronavirusa maske nosi večji del človeštva, so mnogi spoznali tudi "maskne" oziroma akne, ki jih je povzročilo nošenje mask.

Ob dihanju in govorjenju se pod masko ustvari toplo in vlažno okolje, ki je kot nalašč za rast bakterij in drugih mikrobov. Trenje mask ob kožo medtem pospešuje mašenje por z umazanijo in povzroča mikropoškodbe, ki se zaradi bakterij hitro vnamejo. Rezultat? Akne.

Foto: Getty Images

Kako torej preprečiti ali vsaj omiliti ta neljubi pojav? Nikar tako, da se odpoveste maskam. Raje se držite teh nasvetov:

Premišljena izbira kozmetike

Morda se vam zdi, da koža pod masko, še posebej v vročem in soparnem poletju, ne potrebuje vlažilne nege, a ni tako. Vlažilna krema bo kožo zaščitila pred drgnjenjem maske in omilila razdraženost. Vsekakor pa izberite lahko, ne premastno kremo, ki bo kožo vlažila, ne da bi jo obtežila.

Prav tako se izogibajte uporabi agresivnih preparatov, kot so kisline in retinol, oziroma njihovo uporabo omejite le na nočno nego, čez dan pa koži pustite počivati.

Foto: Getty Images

Čista maska

Če nosite maske za enkratno uporabo, jih res uporabite le enkrat oziroma karseda malokrat, ne pa več dni zaporedoma. Teh mask namreč ni mogoče oprati ali drugače očistiti, na njih se nabira umazanija, ki vam bo zamašila pore in povzročila vnetja.

Če uporabljate pralne maske, pa jih redno perite na visoki temperaturi in pred uporabo še prelikajte.

Čim manj ličil

Glede na to, da vam maska prekriva polovico obraza, ličenje niti ni smiselno, kajne? Podlaga oziroma puder se bo le nabiral na maski, ta ga bo vtirala v vaše pore in mašila. Če se ličenju res nočete izogniti, namesto pudra izberite lahko obarvano kremo, svoje mojstrstvo pa izrazite z vpadljivim ličenjem oči.

Foto: Getty Images

Vestno umivanje obraza

Ob uporabi zaščitnih mask je še toliko bolj pomembno, da je koža obraza čista. Če imate možnost, si obraz čez dan obrišite z micelarno vodo oziroma nežnim tonikom ali pa vsaj splaknite z vodo. Vsekakor pa si obraz temeljito umijte takoj, ko pridete domov in si snamete masko. Pri tem se izogibajte agresivnim čistilcem, ki vam bodo kožo pretirano izsušili, saj bo zaradi tega izločala še več maščobe in ujeli se boste v začaran krog.

Oglejte si še: