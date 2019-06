Razkrivamo pet ključnih elementov za samozavesten skok v poletje

Oglasno sporočilo

Za lepo postavo in napeto kožo brez celulita so pomembni štirje elementi: zdrava prehrana, zadosten vnos tekočine, redna telesna vadba in dovolj spanca. Časa pa zmanjkuje. Nič hudega!

Razkrivamo vam peti odločilni element, ki vam pomaga pri samozavestnem skoku v poletje – že letos! To je uporaba naravne kreme za hujšanje INTHELINE Slimming. Z redno uporabo lahko popolno postavo dosežete že v dveh tednih, in sicer brez napora in drastičnih sprememb življenjskega sloga.

Dovolite si jo preizkusiti!

S kremo INTHELINE Slimming, ki dokazano topi maščobe , boste izgubili centimetre na področju stegen, trebuha, bokov in zadnjice.

Revolucionarna krema za oblikovanje postave je razvita na podlagi znanstvene raziskave. Vsebuje 2,5 odstotka gliciretinske kisline iz golostebelnega korena, kar je optimalna količina za raztapljanje maščob v podkožju. Z nanosom kreme dvakrat na dan ta zavira delovanje hormona kortizola, stresnega hormona, ki je odgovoren za kopičenje maščob na problematičnih predelih. Krema zato uspešno pomaga pri izgubi odvečnih centimetrov.

Ali mi bo krema res pomagala pri maščobnih oblogah?

Njeno delovanje je potrjeno z znanstveno raziskavo, ki je bila izvedena na univerzi v Padovi. V raziskavi je sodelovalo osemnajst žensk, starih od 20 do 33 let, z normalnim indeksom telesne mase. Devet udeleženk je ob nespremenjeni prehrani na enem stegnu uporabljalo kremo z 2,5 odstotka gliciretinske kisline, devet pa kremo z vsemi pomožnimi sestavinami, a brez gliciretinske kisline. Pri drugih po preteku enega meseca ni bilo nobenih sprememb v obsegu, medtem ko je bila pri udeleženkah, ki so uporabljale kremo z gliciretinsko kislino, razlika občutna. Na podlagi rezultatov so znanstveniki odkrili, da so učinki kreme še intenzivnejši pri osebah s povečanim indeksom telesne mase in pri starejših osebah, pri katerih so hormonska neravnovesja še izrazitejša.

Revolucionarna krema INTHELINE za hujšanje je v primerjavi s preostalimi na trgu edinstvena v svoji sestavi. Je edina krema, ki vsebuje gliciretinsko kislino, hkrati pa ne vsebuje kofeina (pogoste glavne sestavine večine krem), ki dejansko zvišuje ravni kortizola. V nasprotju z večino drugih krem INTHELINE deluje v podkožju in ima več kot zgolj estetske učinke. Zaradi njene koncentrirane sestave in dobre mazljivosti je pravzaprav porabimo manj. Zaradi pomožnih sestavin, kot so rožni koren, izvlečki citrusov ter naravna hranilna olja sončnic in cipres, pomaga koži, da maksimalno absorbira aktivno sestavino licorice. S tem zavira delovanje hormona kortizola, pospešuje mikrocirkulacijo, preprečuje izparevanje vlage iz kože ter jo naredi gladko, napeto in dišečo.

Ali res lahko pričakujem rezultate že po dveh tednih?

Da! Celo boljše, kot jih morda pričakujete!

Udeleženke v raziskavi so kremo z aktivno sestavino uporabljale zgolj enkrat dnevno v majhnih količinah, a so po enem mesecu kljub temu dosegle zavidljive rezultate. Uporabnicam kreme INTHELINE zato za še boljše in hitrejše rezultate priporočamo nanos kreme dvakrat dnevno, saj bodo tako vidni rezultati prišli še hitreje! Ena tuba zadostuje za približno mesec dni vsakodnevne uporabe. Za resnično opazne in dolgotrajne rezultate jo uporabljajte redno.

Zaradi svoje edinstvene sestave je krema INTHELINE primerna za ženske in moške vseh starosti. Še posebej učinkovita je pri ženskah v menopavzi, pri katerih je kopičenje maščobnih oblog na problematičnih področjih povezano predvsem z neravnovesji hormona kortizola, elastičnost kože pa je slabša zaradi zmanjšane proizvodnje kolagena. Aktivne sestavine v kremi zavirajo čezmerno tvorjenje kortizola in učvrstijo kožo, zato so učinki kreme pri teh posameznicah najbolj vidni.

Kremo INTHELINE uporabljajo tudi številne znane Slovenke, ki jih je krema navdušila. Mis Universe in manekenka Anamarija Avbelj je s pomočjo kreme v enem mesecu izgubila pet centimetrov, manekenka Daša Podržaj pa kar osem centimetrov obsega. Med znanimi uporabnicami so tudi Karin Škufca, Danica Lovenjak, Particia Peklar, Manja Plešnar, Tjaša Kokalj Jerala in Eva Pakiž ter fotomodel Anja Jenko.

Krema INTHELINE je pri izgubi neželenih centimetrov pomagala že več kot 6.000 Slovencem in Slovenkam. Prepričala je celo največje skeptike. Preizkusite jo tudi vi!

Glede na število centimetrov, ki jih želite izgubiti, priporočamo enega izmed treh paketov po posebnih, promocijskih cenah:

Ob nakupu kateregakoli tretmaja prejmete dve darili: meter in koledarček za spremljanje rezultatov.

Naročnik oglasnega sporočila je INTI d.o.o.