Puhovka, ki bo prestala prihajajoči polarni mraz in preživela tudi vas #video #foto

Znamka Vollebak je izdelala posebno puhovko, imenovano kar Neuničljiva puhovka in narejeno iz vlaken Dyneema, "najmočnejših vlaken na svetu", ki jih uporabljajo tudi pri izdelavi neprebojnih jopičev, čelad, antibalističnih vozil, kontejnerskih ladij in vrvi.

A kljub takšnemu oblikovanju puhovka ne bo zadržala nabojev ali preživela razmer znotraj vulkana. "To je puhovka, ki je narejena, da prenese najhujše in najbolj mrzle razmere na Zemlji, ne bo pa prenesla ekstremne vročine, zato vanjo ne usmerjajte metalca ognja," pravijo pri Vollebaku.

Ko se temperature spustijo, preide v "Hulkov način"

Puhovka je oblikovana tako, da jo nižje temperature samo še krepijo - nižje ko so, bolj je ojačano njeno delovanje. Pri znamki temu pravijo kar "Hulkov način" delovanja.

Dokazano vzdrži ekstremne zimske razmere, saj pri minus 50 stopinjah Celzija pridobi dodatnih od pet do deset odstotkov trdnosti, kar je sicer v nasprotju s prepričanjem, da bi morale biti puhovke lahke. Soustanovitelj znamke Steve Tidal ob tem zagotavlja, da se prav lahkotne puhovke najhitreje uničijo.

"Večina puhovk je narejenih tako, da so čim lažje, zunanjost pa je običajno narejena iz ekstremno lahkega poliestra in najlona. Ker se na ta način varčuje pri teži, se puhovka hitreje strga in natrga, puh pa hitreje uhaja ven in tako začne puhovka uničevati samo sebe."

Namesto račjega perja reciklirane plastenke

Puhovko dela posebno tudi to, da je njena notranjost narejena iz recikliranih plastenk, preoblikovanih v izolacijska sintetična vlakna, namesto iz račjega perja, saj je to po njihovem mnenju pridobljeno nehumano.

Neuničljiva puhovka je narejena z namenom, da preživi svojega lastnika in da bo v dobrem stanju prehajala iz generacije v generacijo, pravijo pri znamki. Ceno 895 evrov pa bo verjetno plačal le prvi lastnik.

