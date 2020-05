Pozor: blondinke na pohodu!

Lepa poletna polt, najljubši modni stajling in popolna pričeska! Vse je torej pripravljeno za neskončna poletna doživetja. Vendar: ali ste razmišljale, kako se boste lotile nege svojih posvetljenih las? Novi šampon Moroccanoil Blonde Perfecting Purple bo poskrbel, da bodo vaši lasje sijoči in posvetljeni kot prvi dan obiska pri frizerju.

Močni sončni žarki, sol in redno izpiranje las lahko povzročijo skoraj neizogibno – vaši lepo posvetljeni lasje izgubijo sijaj, porumenijo in na splošno izgubijo barvni ton, ki vam ga je pričarala frizerka. Tako že po nekaj tednih vaša popolna blond pričeska ne bo več takšna, kot ste si jo želeli.

Nošenje klobuka ni rešitev

Modni klobuk ali slamnik je nedvomno popoln modni dodatek letošnjega poletja, s katerim boste zagotovo svojim poletnim outfitom dodali pravo piko na i. Vendar to ni prava rešitev za vašo pričesko.

Tudi Tjaša to poletje prisega na novi šampon Moroccanoil Blonde Perfecting Purple. Foto: Marja Bizjak Ažman

Svetli in dolgi lasje so hit letošnjega poletja, s katerimi boste še bolj očarale, če boste izbrale ustrezno nego: vijoličasti šampon Moroccanoil Blonde Perfecting Purple. Nedvomno bo postal "must-have" lepotni pripomoček tega poletja!

Šampon je namenjen korekciji tona, obenem pa lase nežno čisti, odpravlja izstopajoče odtenke ter nevtralizira neželene tople odtenke svetlih, posvetljenih in sivih las. Šampon, ki ga odlikuje avtorsko zaščitena tehnologija Moroccanoil ArganID™, ohranja barvo, ne vsebuje sulfatov in vnaša antioksidativno moč arganovega olja globoko v korteks, pri tem pa zapre povrhnjico las in poskrbi za briljanten sijaj.

Pri barvanju na svetlo se lahko pojavijo rumeni toni, medtem ko se lahko pri posvetlitvi temnih las pojavijo neželeni oranžni toni. Celo sivi lasje lahko porumenijo zaradi onesnaženja in vplivov okolja. V teh primerih lahko osnovni pigmenti ob izpostavljenosti povzročijo neželene tople in izstopajoče odtenke. Globoka vijoličasta formula šampona Moroccanoil Blonde Perfecting Purple je idealna za preprečevanje neželenih toplih odtenkov pri vseh takih laseh. Tehnologija Moroccanoil ArganID™ – Mikrokapsule imajo pozitivni naboj, zato jih privlačijo lasna vlakna z negativnim nabojem. V osrednji del lasu vnesejo antioksidativno moč arganovega olja, obenem pa obnovijo in zaprejo povrhnjico. Globoki vijoličasti pigmenti – Vnašajo barvo in vizualni učinek za večjo intenzivnost, globino ter naravni sijaj. Te bogate mavrične pigmente odlikujeta tudi satenasti lesk in izjemna sposobnost prekrivanja.

Kako deluje vijoličasti šampon?

Vijoličasti šampon za popolne svetle lase Moroccanoil Blonde Perfecting Purple z vijoličastimi pigmenti nevtralizira rumene in oranžne tone, barvi za lase daje globino in intenzivnost, poskrbi za naravni sijaj ter poživi pramene.

V neodvisni raziskavi dojemanja potrošnikov je 91 odstotkov udeležencev dejalo, da vijoličasti šampon za popolne svetle lase Moroccanoil Blonde Perfecting Purple oživi zbledele pramene, 92 odstotkov pa jih je potrdilo, da je bilo pri svetlih ali sivih laseh manj neželenih toplih odtenkov. Rezultat so bolj svetleči lasje zdravega videza, ki se ne zdijo razbarvani ali suhi.

Bolj svetleči lasje zdravega videza z novim šamponom Moroccanoil Blonde Perfecting Purple. Foto: Marja Bizjak Ažman

Preprosta uporaba, vrhunski učinek

Šampon, ki ne vsebuje sulfatov, fosfatov in parabenov, vtrite v mokre lase in lasišče. Pustite delovati od tri do pet minut, nato temeljito izperite. Nanesite svoj najljubši balzam Moroccanoil.

Zaupa mu tudi Tjaša Kokalj

Novi vijoličasti šampon Moroccanoil Blonde Perfecting Purple je navdušil tudi Tjašo Kokalj Jerala, ki ji kakovostna nega las zelo veliko pomeni. Čeprav zelo rada eksperimentira z različnimi modnimi odtenki barv, najbolj prisega na blond barvo.

Prav zato je novi šampon izdelek, ki ga bo to poletje najbolj potrebovala. Da bo njeno modno eksperimentiranje še bolj zabavno in še bolj iskrivo.

Brezskbno barvanje in popolna nega s šamponom Moroccanoil Blonde Perfecting Purple. Foto: Marja Bizjak Ažman