Povabilo na poroko – vesel dogodek ali kup nepotrebnih modnih zagat?

Pomlad je že v polnem razcvetu in to pomeni, da se je začela tudi sezona za poroke. Ampak tudi še tako lep dogodek, na katerega ste povabljeni, lahko kaj hitro pokvari slaba volja ob misli, kaj pravzaprav obleči na slavnostni dan.

Oglasno sporočilo

Modna novinarka in stiliska Tjaša Kokalj Jerala si je za obisk prijateljičine poroke izbrala romantično obleko v nežni pastelni barvi, ki jo lahko kupite v spletni trgovini Etiketa Shop.

Povabilo na poroko lahko hitro prinese kar nekaj preglavic in vprašanj, s katerimi si razbijamo glavo. Vsa vprašanja so po večini povezana tudi z denarjem, saj takoj začnemo razmišljati o darilu za mladoporočenca, poleg tega pa se začnemo ukvarjati tudi s svojo podobo, kar v večini primerov spet pomeni zapravljanje denarja, saj hitro ugotovimo, da v omari nimamo ničesar primernega ali dovolj svečanega. Na srečo vam ni treba zaiti v skrajnosti – vaša podoba je lahko prav tako glamurozna in vrhunska, ne da bi zanjo zapravili kup denarja.

Prvo pravilo, ki se ga je dobro držati: Bolje je biti preveč urejen kot pa premalo. Bodite to, kar ste, še vedno se morate v svoji podobi dobro počutiti, kar pa ne pomeni, da na poroko pridete v najbolj udobnih in razvlečenih hlačah, ki jih imate. Potrudite se. S preprosto oblekico, ki je primerna tudi za popoldanski sprehod po mestu, ne morete zgrešiti, okrasite pa jo lahko s kakšnim posebnim kosom nakita. Izberite kos, ki ga boste lahko nosili še za kakšno drugo priložnost.

Lahko ste romantične

Poroka je že sama po sebi zelo romantičen dogodek in če se dobro počutite v pastelnih barvah, ki so trenutno v trendu, izberite odtenek svetlo rožnate ali modre barve. Enobarvna obleka je zelo preprosta za kombiniranje, prav tako pa je tudi zelo hvaležen kos, ki ga lahko kombiniramo na različne načine in za različne priložnosti. Izberite kroj, v katerem se boste dobro počutili, v katerem boste preživeli ves dan, v tej obleki boste namreč sedeli, plesali in rajali vso noč. Če je to oprijeta oblekica, odlično, nekateri se bolje počutijo v malce ohlapnejši daljši tuniki, ki jo lahko oplemenitite z rožnatim zlatom. Seveda pa si pri oblikovanju postave lahko pomagate tudi s spodnjim perilom ali steznikom, zdaj se morate odločiti le, kaj je bolj pomembno, videz ali počutje.

Preprosta kombinacija, v kateri boste videti, kot da ste zapravile 500 evrov, vas bo stala manj kot 150 evrov.

V rožicah

Tako ali drugače. Poroka je vesel dogodek in cvetlični vzorec kar kriči po dobri volji in pomladi. Če ste tip za rožice, zakaj pa ne? Cvetlični vzorec je še posebno primeren za poroke na prostem, vzorec pa se lahko ponovi tudi na modnih dodatkih, kot sta ogrlica in prstan. Umirite ga s suknjičem ali lahkotno jopo. Lep je tudi na dolgih oblekah, saj svečano podobo dolge obleke malce umiri in jo naredi bolj vsakdanjo. Če se odločite za obleko brez naramnic, ne pozabite na dobro podporo, to je dober nedrček s snemljivimi naramnicami, ta bo vaš najboljši prijatelj, ko boste plesali dolgo v noč.

Z izborom kratke obleke s cvetličnimi vzorci ne boste nikoli zgrešili. Kratka rožnata obleta iz EtiketaShopa stane 54,90 evra.

Koliko vas je v hlačah?

Pa da ne bomo govorili le o oblekah in oblekicah, veliko žensk se v krilu ne počuti dobro. Eden izmed bolj elegantnih kosov, ki ima dve hlačnici, je kombinezon. Poleg tega, da je zelo udoben in vso podobo takoj povzdigne, je dober nadomestek hlačam, takšnim in drugačnim. Ker ponavadi združuje dva ali celo tri kose v enem (top, pas in hlače), vam takoj prihrani nekaj časa o razmišljanju, katere kose bi nosili zraven, in se lahko posvetite le modnim dodatkom. Ti so lahko, če je kombinezon enobarven, bolj divji in razkošni. Ne pozabite na pas, če ta ni del kombinezona, in pa na visoke pete, te so obvezna oprema pri ženskah nižje rasti, saj ste lahko sicer videti preveč vrečasto.

Enobarvni kombinezoni so enostavni za kombiniranje z dodatki, ki popestrijo vaš videz. Rdeč in črn kombinezon v EtiketaShopu: 49,90 evra.

Divje rokerice nič ne ustavi

Seveda je pomembno, da svoj osebni slog prenesete tudi na poroko. Zakaj bi se pretvarjali, da ste nežna dušica v čipkasti obleki, če pa ste v srcu divja rokerica? Izberete lahko zanimivo in zelo posebno usnjeno obleko ter jo začinite po svojem okusu, ali pa izberete malo črno obleko, ki ima zanimive detajle, kot so zakovice, rokerski detajli na hrbtu, morda pa je kombinirana s tilom in boste v njej kot rokerska princeska, obujete lahko črne gležnjarje. Ali pa eksperimentirajte s slogi in bolj romantični obleki dodajte rokersko usnjeno jakno. Možnosti je nešteto, pomembno je, da se dobro počutite in da vaša podoba govori o tem, da spoštujete veliki dogodek in da ste se zanj potrudili.

Tjaša v rokerskem stajlingu! Udobna in šik srajčna obleka z usnjeno jakno je primerna še za tako fino poroko.

Etiketa Shop je prenovila svojo ponudbo oblačil in dodatko,v oblikovanih in izdelanih v Italiji. S takšnim izborom si želijo dvigniti kakovost internetne prodaje oblačil in zagotoviti vrhunske materiale za vsak okus in žep. Z Etiketo boste drzne in modne, kot da bi se sprehajale po milanskih ulicah.