Legende vedo, kako izvabiti nasmeh na obraze svojih prijateljev. Tako so pri Polzeli te dni poskrbeli za dvojno veselje – najprej z odprtjem nove trgovine na Tavčarjevi ulici, potem pa še z dobrodelnimi nogavičkami, ki bodo osrečile številne otroke.

Polzela se na naše prizorišče namreč vrača prenovljena, v koraku s časom in hkrati z globokim poklonom svoji bogati tradiciji. Z odprtjem trgovine v Ljubljani napoveduje, da bo svoje kupce razveseljevala na več načinov.

Z vrhunskimi, pisanimi in včasih igrivimi nogavičkami in hlačnimi nogavicami bodo poskrbeli za odlično popestritev jesenskih in zimskih dni.

Da bo veselje še večje, pa bodo poskrbeli z 2.000 dobrodelnimi nogavičkami v prid otrokom iz manj spodbudnih okolij. Saša Toplišek, vodja prodaje Polzela nogavic, poudarja, da sta celovita kakovost in odgovornost vselej na prvem mestu, in dodaja: "Vsi v Polzeli se veselimo novega poglavja v Ljubljani, na sploh pa tudi novih in odgovornih spodbud lastnika. Najbolj pa nas razveseljuje možnost, da s pet tisoč evri pripomoremo k topli jeseni malčkov iz socialno šibkih okolij iz Ljubljane. Nogavičke bodo ob nakupu izbrali kupci, ki nas bodo obiskali v oktobru, ne glede na vrednost svojega nakupa."

Legendarna lastovka bo odletela po vsej Sloveniji

Odprtje nove trgovine v Ljubljani pa je šele začetek poti legendarne lastovke. Estonsko podjetje Sirekar Hulgi OÜ, ki je pred dvema letoma odkupilo blagovno znamko Polzela, namerava do leta 2021 prenoviti še štiri trgovine v Sloveniji in eno v Zagrebu ter se z odprtjem novih približati ljudem na njihovih priljubljenih nakupovalnih mestih. Blagovna znamka Polzela bo tako znova zacvetela in ujela sloves, ki ga je imela še pred desetletji.

Polzela bo na svoje prodajne police lansirala tako že dobro poznane izdelke kot novosti, ki bodo navdušile marsikatere stranke. Tako se vračajo kultne hlačne nogavice Peggy, ki so bile tudi zunaj meja nekdanje Jugoslavije sinonim za najboljšo kakovost. Oboževala jih je avstrijska manekenka Eva Rueber - Staier, ki je bila okronana tudi za mis sveta in se je pozneje proslavila v filmih o Jamesu Bondu, ter številne druge navdušenke po celem svetu.

Zdajšnja renesansa prinaša posodobljeni dve Peggyjini embalažni liniji. V črno je odeta ekskluzivna ponudba; cenovno dostopnejša, bela nagovarja k vsakodnevni uporabi. Sodobne evropske smernice so spremenile tudi vso klasično kolekcijo Polzelinih ženskih, moških in otroških nogavic.

Polzela pa bo ponudila tudi širšo ponudbo izdelkov vrhunskih italijanskih nogavic Bellissima, najbolj priljubljenega španskega spodnjega perila Selena, športnega spodnjega perila in nogavic Fila in oblačil za moške Caterpillar ter visokokakovostnega spodnjega perila po dostopnejših cenah, Galeb.

Bogata zgodovina vrhunske lastovke

Lastovka, ki krasi izdelke blagovne znamke Polzela, ima bogato zgodovino. Podjetje z nogavicami sta na Polzeli davnega leta 1927 odprla Švicarja Albert in Teodor Reiser. Po 20 letih uspešnega delovanja je bila tovarna nogavic nacionalizirana. Prave vizije in ambicije so bile ključne, da se je tovarna v širši regiji kmalu zavihtela med najboljše proizvajalce hlačnih nogavic. Široko pa je lastovka Polzele razprostrla krila v šestdesetih, ko je sklenila partnerstvo s kanadskim podjetjem Polex, ki ji je omogočilo razvojni preboj in mednarodni domet.