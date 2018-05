Pisana poslovna eleganca ali kako v poslovno okolje vpeljati modni stil

Oglasno sporočilo

V poslovnem svetu obstajajo zakonitosti oblačenja na delovnem mestu, ki pa jih lahko, predvsem v vročih poletnih dneh, tudi nekoliko kršite.

Ste se naveličali sivih kostimov in belih srajc? Potem je Etiketa Shop prava stran, saj na njem najdete kose oblačil, s katerimi boste zažareli in bili hkrati še vedno decentni ter elegantni.

Osnovni kosi, ki so nujni v omari vsake poslovne ženske

Pomembno je, da niste oblečeni preveč izzivalno, zato priporočamo en klasičen kos na primer krila ali hlač, ki ga potem dopolnite s tuniko, srajco ali topom v bolj živih odtenkih in malce bolj drznih krojih.

Prvi nasvet, ki vam ga bo dal vsak modni strokovnjak je, da imate vedno v pisarni s seboj suknjič. Predvsem, kadar greste na sestanek, naj bo vedno z vami.

Manj, ni nujno več

Izogibajte se preglobokim dekoltejem in majicam s tankimi naramnicami. Mini krilca in kratke hlače tudi niso primeren kos. Vedno dobra izbira pa je na primer obleka, ki pa mora seveda biti primerne dolžine.

Izberite le še prave čevlje, torbico, nakit in nared boste za nov delovni dan.

Modni nasvet: Aljoša Krošlin Grlj, modni poznavalec, svetuje, da bo to poletje obvezna uporaba barv in lahkotnih tkanin, ki jih lahko nosite in kombinirate, tako v prostem kot v službenem času.

