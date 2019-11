Pet neizbežnih modnih trendov, ki bodo zaznamovali vašo jesen

Vrača se ženstvenost v vseh pogledih – z barvami, vzorci in kroji oblačil, ki bodo poudarili vašo damskost. Seveda s kančkom sodobne igrivosti. Predstavljamo vam pet modnih kombinacij, ki letos ne smejo manjkati v vašem vsakdanu in ki vam bodo popestrile tudi najbolj turobne zimske dni … vse tja do pomladi.

Preverite top kombinacij te sezone in jih poiščite v Nami. Foto: Getty Images

Od sproščene romantike s pridihom rocka do stroge elegance v slogu britanskih dam. Kakšen trend vam je najbolj pisan na kožo? Preverite svojega favorita in skočite na nakupovanje v Namo.

Pet stajlingov za pet različnih žensk ali za pet različnih jesensko-zimskih razpoloženj. V Nami smo zbrali najbolj "in" kose oblačil, da bo vaš sprehod po mestu lahkotnejši in v pravem slogu.

Romantična eleganca z volančki in cvetličnimi vzorci se letos združuje s strogim in uporniškim rockom. Usnje in cvetlice so postali veliki zavezniki, črnina pa je letos dobila čisto drugačno, tudi nežnejšo dimenzijo.

Kombiniranje dveh nasprotujočih si slogov je mantra te sezone. Kako bi sicer lahko bolje poudarjale svoj širok spekter razpoloženja?

Ena od večjih vrnitev v zadnji sezoni je nedvomno karo – najdemo ga na hlačah, srajcah in suknjičih. Ultimativni "must have" v letošnji garderobi je plašč s karo potiskom, po možnosti "oversized" – to je namreč kroj, ki ga boste to sezono najraje nosile.

Karo je našel svoje mesto tudi na modnih dodatkih, torbicah, šalih, čevljih in nakitu.

In če pišemo o najbolj ikoničnih kosih oblačil te sezone, ne smemo spregledati hlačnih kostimov, ki so letos dočakali novo vrnitev na prestolu ženstvene elegance, tudi s karo potiskom, v jesenskih barvnih tonih in krojih, ki poudarjajo vaše ženske atribute.

Bluze vseh velikosti in v različnih barvah in potiskih so znova našle svoje mesto, tako pri bolj sproščenih stajlingih kot za bolj stroge, poslovne in tudi glamurozne priložnosti. Zelo veliko je prosojnosti, volančkov in čipke.

Nosite jih lahko s kavbojkami, ob svojem najljubšem kostimu ali kakšnem razkošnem krilu iz tila.

Prav bluze so letos tista prava pika na i vašim opravam in pomenijo tisti kos oblačila, ki vas bo največkrat rešil iz zagate.

Večno mladostniška in elegantna plisirana krila se bodo z lahkoto vrinila med konkretnejšo zimsko garderobo. Skupaj z debelo pletenino in bulerji bodo vaši kombinaciji dodala kanček mladostniške igrivosti. Če iščete videz za rdečo preprogo, pa jih kombinirajte s kričečimi salonarji, majhno ročno torbico in elegantnejšim zgornjim delom.

Ne pozabite na modne dodatke, ki so letos konkretnejši, bolj vpadljivi in imajo prav posebno vlogo pri poudarjanju vašega razpoloženja.

Če bi svojemu slogu rade dodale še kanček osebnega pečata, ne pozabite na zanimiva pokrivala – baretke in klobuki vas bodo spremenili v pravo narekovalko trendov.

Preprosti kroji in linije, v katerih se dobro počuti prav vsaka. Eleganca je to sezono tudi minimalistična, s poudarkom na majhnih detajlih, ki bodo ustvarili razliko med lepim in popolnim. Umirjene barve, resni vzorci in široke hlačnice in puloverji, ki ne razkazujejo preveč.

Predvsem pa eleganca suknjiča, ki se bo kot kameleon znašel v vseh mogočih kombinacijah, tudi ob drznem mini krilu.

