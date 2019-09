Modna zapoved: kako se primerno obleči za v pisarno?

Naša oblačila so odsev naše osebnosti, hkrati pa izražajo tudi naš odnos do okolice in do dela, ki ga opravljamo. Prav zato je pomembno, da svoje "outfite" prilagajamo različnim priložnostim in si zato ne dovolimo, da bi v družbi pustili napačen vtis.

Poslovna moda zanjo: uglajena, vendar ne nujno preveč resna

Kodeks oblačenja v pisarni oziroma na delovnem mestu predvideva določene smernice, vendar še zdaleč ni več tako strog in tog kot nekoč. Naj vas pri izbiri modnih kombinacij vodi predvsem zlato pravilo: naj bo udobno in elegantno. Čeprav je včasih veljalo, da je poslovna eleganca resna in popolno nasprotje udobnosti, pa je danes elegantno in uglajeno lahko tudi sproščeno in popolnoma v koraku z zadnjimi modnimi smernicami.

Da boste zjutraj laže segle po vaših najljubših kosih oblačil, ne da bi zapravile preveč časa za iskanje najboljših kombinacij, smo vam pripravili kratek vodič, ki vas bo peljal do popolnega poslovnega videza.

Vsako delovno mesto ima svoja pravila in zaželene modne kodekse. Spodnje smernice naj vam služijo kot vodilo, ki ga lahko prilagodite svojemu okolju. V manjšem kolektivu, kjer je vzdušje bolj sproščeno, si lahko privoščite več svobode, tudi v kombinaciji z modnim džinsom. Drugače je v bolj strogih delovnih okoljih, kjer modne smernice narekujejo tako napisani kodeksi kot zgled vodstva.

Če ne marate črne ali sive barve, ki veljata za osnovo uradnih stajlingov, ju lahko kombinirate tudi z različnimi barvitimi odtenki. Pazite le, da na koncu prevladuje umirjenost.

Letošnji hit so nedvomno srajce z različnimi vzorci, pravi preporod doživljajo tudi čipke in volančki. Izberite takšno, ki bo vseeno delovala uglajeno, vsekakor pa je lahko v popolni harmoniji z vašim značajem. Kombinirajte jih k bolj umirjenim kosom oblačil.

Tudi v poslovni modi, kot sicer na splošno, naj vas pri izbiri oblačil vodi želja, da boste s končnim rezultatom zadovoljni. Oblačila, naj bodo podaljšek vašega počutja in vašega razpoloženja. Če se v njih počutite slabo in nelagodno, potem je čas, da garderobo nekoliko prevetrite.

Če boste kadarkoli v dilemi, kakšen outfit je najbolj primeren, s črno preprosto obleko nikoli ne boste zgrešili.

Barve letošnje jeseni so umirjene in tako v popolni sinergiji s poslovnimi pričakovanji – poleg črne in bele prevladujejo predvsem zemeljske barve. Odlično poživitev letošnje sezone predstavljata rumena v vseh svojih odtenkih in rdeča , ki bo vašemu videzu dodala kanček glamurja.

Kombiniranje različnih slogov je pogosto najbolj učinkoviti modni trik, s katerim boste začarali posebno sožitje vaših želja in pričakovanj okolice.

Tako lahko bolj elegantno krilo ali hlače oblečete skupaj z enobarvnim pulijem ali nežnim puloverjem.

Če obožujete barvita krila, kar pogumno. Pomembno je, da živahnost umirite z zgornjim delom – enobarvno srajco ali majico, ki ji dodate suknjič.

Naj vas pri izbiri kombinacije in iskanju pravega ravnovesja vodi še eno pravilo: pozabite na dekolteje in (pre)kratka krila. Idealne dolžina krila je tik nad koleni. Letos so zelo modne prosojne srajce, ki prepogosto razkrivajo preveč kože. Raje se jim izogibajte, če pa že, jih pokrijte s suknjičem.

#Večna eleganca: suknjič reši vse zagate

Obvezen kos garderobe pri poslovni modi je nedvomno suknjič. V omari morate imeti vsaj črnega, če pa obožujete barve, so modni trendi tudi letos na vaši strani. Blazerje vseh barvnih odtenkov lahko stilsko dopolnite tako s krilom, hlačami ali celo džinsom. V kombinaciji z visokimi petami pa bo vaš stajling bogatejši še z dodatnim kančkom elegance.

Če ne marate srajc ali bluz, lahko pod suknjič oblečete preprosto bombažno majico.

Visoke pete so vedno najbolj dobrodošla izbira. Največji povratniki zadnjih dveh sezon so klasični salonarji različnih barv, ki jih lahko obujete pri kateremkoli stajlingu. Če vam pete nikakor ne gredo na noge, potem se lahko odločite tudi za bolj udobne elegantne čevlje. Vsekakor pa ne podlezite zelo modnim supergam, ki v resnih poslovnih okoljih nimajo kaj iskati – razen v primerih, če imate v službi na voljo tako imenovani "casual friday".

Prepogosto zanemarjena dopolnitev vsakršnega stajlinga so modni dodatki. Tudi tukaj pa naj velja pravilo ravnovesja – če se boste odločili za malo bolj iskriva oblačila, naj bo nakit diskreten. In obratno: če so vaša oblačila nekoliko bolj toga, potem si lahko pri izbiri dodatkov privoščite malo več svobode.

Poslovna moda zanj: klasika je lahko tudi zabavna

Moški ima sicer pri izbiri na prvi pogled nekoliko manj manevrskega prostora, vendar lahko malo bolj podroben sprehod po veleblagovnici razkrije pravo modno bogastvo. Klasična obleka je sicer vedno zadetek v polno, vendar nikakor ni treba, da ostajate pri tej varni izbiri.

Tudi pri moških zapovedih velja načelo prilagodljivosti. Svojo modno izbiro tako prilagodite predvsem okolju, v katerem delate, in statusu, ki ga imate v službi. Trenirke, japonke, kratke hlače in majice z reklamnimi napisi v poslovnem svetu nimajo kaj iskati.

#Hlače na rob kot osnova za vaše kreacije

Pri moški modi se eleganca začne pri izbiri hlač. Izberite enobarvne in bolj elegantne kroje, ki bodo izhodišče za vašo stilsko nadgradnjo. Lahko se tako odločite za klasiko s srajco in suknjičem. Suknjič je lahko v enaki barvi kot hlače, lahko pa dodate tudi nekaj samosvojosti z drugačnimi barvnimi kombinacijami.

Še vedno ostajate na varni eleganci s puloverji ali jopicami. Pretirano oprijete majice nikakor ne spadajo v poslovno garderobo in jih zato raje prihranite za prosti čas.

#Obutev in modni dodatki

Moška obutev naj bo elegantna in če ne marate klasike, lahko svoj videz popestrite tudi z malo bolj ekscentričnimi čevlji, nikakor pa v poslovni outfit ne spadajo klasični športni copati.

Tudi pri moških so modni dodatki lahko prava protiutež vaši izbiri. Ura bo denimo lahko zelo hitro sporočala, ali se raje spogledujete s klasično eleganco ali vas bolj privlači sodobna kreativnost.

Svoj končni videz lahko popestrite tudi s kakšno zapestnico, za bolj eleganten učinek pa se lahko odločite za manšete in malo bolj resno kravato.