Perspektivni start up s slovensko kozmetiko na osnovi čebeljih pridelkov

Iz družinskega čebelarstva je v treh letih razvoja nastalo devet izdelkov čebelje kozmetike Wild Bee². Ta je narejena na osnovi pridelkov iz čebeljega panja, kot so propolis, med, matični mleček in čebelji strup. Izdelki so vse bolj priljubljeni pri strankah tako doma kot v tujini, ker so resnično nežni do kože.

Oglasno sporočilo

Blagodejne lastnosti čebeljih pridelkov in več kot 30-letna družinska tradicija v čebelarstvu so nas navdihnili, da smo začeli izdelovati domačo kozmetiko. Najprej smo izdelovali kozmetiko doma v domači kuhinji, za lastno uporabo in za različna darila ob koncu leta. Prejeli smo zelo pozitivne odzive, zato smo postopoma po treh letih razvoja v sodelovanju z različnimi strokovnjaki svojo "domačo" linijo nadgradili v kozmetiko vrhunske kakovosti, ki jo odlikuje več stvari:

Ne vsebuje parabenov, silikonov, umetnih barvil, mineralnih olj, GSO.

Je do kože prijazna kozmetika iz naravnih sestavin, kot so med, propolis, matični mleček itd.

Gre za butične izdelke, ki sledijo smernicam vrhunske kvalitete in standardu GMO pri izdelavi.

Kreme so pakirane v airless embalažo, ki ščiti vsebino pred okužbami in nečistočami.

Vsak, tako moški kot ženske, lahko najde nekaj zasev v naši SPLETNI TRGOVINI, vsekakor pa sta prodajni uspešnici krema za obraz Bee’s face cream anti age, ki vsebuje čebelji strup, ter krema za občutljivo kožo extra sensitive z voskom in medom, ki je bila izbrana tudi na Lidlovem natečaju Lojtrca domačih in jo lahko občasno kupite tudi v vseh Lidlovih trgovinah po akcijski ceni.

Več moških se je odločilo za kremo extra sensitive, ki se lahko uporablja tudi po britju, saj je zelo nežna do kože, vonj pa je blag in diskreten. Na voljo so tudi prvovrstni šampon za lase, gel za prhanje, balzam za ustnice in otroški program.

Vse več kupcev se na nas obrača iz tujine, tako so naše izdelki kupili tudi kupci iz Avstrije, ZDA, Švedske, Hrvaške in Italije. Pravijo, da dober glas seže v deveto vas. Ali je res, preverite sami.

Trenutna ponudba izdelkov

Trenutno v SPLETNI TRGOVINI ponujamo devet izdelkov, trenutna akcija – brezplačna poštnina pri nakupu nad 25 evrov – velja samo kratek čas. Več o izdelkih:

Naše čebelice pred poljem sivke