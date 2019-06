Ovijte svoje roke in noge v zlato

Oglasno sporočilo

STARSKIN® predstavlja dva nova dodatka k luksuzni VIP kolekciji: Zlato masko za roke THE GOLD MASK™ Hand in zlato masko za noge THE GOLD MASK™ Foot. Na voljo sta v Ikona Art Perfumery ter tudi preko njihove spletne strani TUKAJ.

VODILNA TEHNOLOGIJA

Maski sta narejeni iz dveh plasti - notranjega sloja, prevlečenega s serumom in zunanjega sloja iz zaščitne zlate folije, ki ustvari učinek intenzivnega segrevanja. Starskin samo-ogrevane maske uporabljajo enako tehnologijo kot izolacijske odeje, da zadržijo vašo naravno telesno temperaturo. To omogoča formuli na osnovi bolgarske vrtnice, da bolje prodre v kožo.

RAZKOŠNE FORMULE

Brezvodne formule imajo višje koncentracije vitaminov in antioksidantov, ki izvirajo iz močnih botaničnih izvlečkov, z namenom, da negujejo, obnovijo ter zgladijo kožo. Zlate maske The Gold Mask™ Hand and Foot so napolnjene z bogatim in razkošnim serumom, izdelanim na osnovi bolgarske vrtnice, ki je obogatena s čistim karitejevim maslom in šipkovim oljem.

Idealne so za ljubitelje razkošnih formul, ki imajo težave z izredno suho kožo na rokah in stopalih.

STARSKIN® VIP

Da bi vaši koži zagotovili popoln Hollywoodski tretma, vam STARSKIN® predstavlja razširitev najbolje prodajane VIP luksuzne kolekcije, ki nadgrajuje STARSKIN® izkušnjo na naslednjo stopnjo glamurja, saj združuje najbolj dragocene sestavine in brezvodno osnovo, kar daje prefinjeno izkušnjo pri nanašanju mask.

THE GOLD MASK™ HAND MASK

Za ogled artikla kliknite na fotografijo.

PREMIUM | EFEKT SAVNE | OBNOVA | NEGA | GLAJENJE

Okrepite, zgladite in nahranite tudi najbolj grobe roke ter povrhnjico v samo 15 minutah.

ZEOLITI

Visok odstotek železa in esencialnih mineralov pomaga pri obnavljanju in regeneriranju kože, hkrati pa vlaži in izboljšuje teksturo.

BOLGARSKA VRTNICA

Ultra hranilna in vlažilna sestavina z večkratnim obnovitvenim delovanjem za boljšo kožo.

ALANTOIN

Alantoin je nežna, vendar zelo učinkovita vlažilna sestavina, ki spodbuja rast novih celic za obnovitev kože.

THE GOLD MASK™ FOOT MASK

Za ogled artikla kliknite na fotografijo.

PREMIUM | EFEKT SAVNE | MEHČANJE | NEGA | GLAJENJE

Zmehča, zgladi in nahrani tudi najbolj groba stopala v samo 15 min.

BETA – GLUKAN

Ta antioksidant bo kožo pomiril, jo globoko navlažil in preprečil izhlapevanje vlage.

ŠIPKOVO OLJE

Bogato z esencialnimi maščobnimi kislinami in antioksidanti. To olje je bistveno za regeneracijo tkiv in celic ter doseganje gladke kože.

KARITEJEVO MASLO

Visoke koncentracije maščobnih kislin in vitaminov A + E, ki negujejo ter obnavljajo kožo.

METEORBRITE™

Registriran kompleks Meteobrite® iz podjetja STARSKIN®, ki je sestavljen iz starodavnih zdravilnih rastlinskih izvlečkov in dragocenega meteornega prahu, je obogaten z izjemno količino kalcija, železa in magnezija ter ima moč, da izboljša sijaj kože in preprečuje prezgodnje staranje.

