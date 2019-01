Obvezen modni dodatek za letošnjo zimo – kapa in šal BUFF®

Oglasno sporočilo

Zato to sezono v vaši garderobi ne smeta manjkati kapa in šal. Tokrat ne gre le za modno muho enodnevnico, ampak za tradicionalen modni dodatek, ki je pozimi praktično nepogrešljiv. Uporabljali ga boste lahko vrsto let, saj nikoli ne gre iz mode. Mraz, veter, sneg in dež nam lahko uničijo veselje do preživljanja prostega časa zunaj, v mestu ali v naravi. S toplo kapo in šalom, pa boste kljubovali mrazu in snegu. Lahko boste uživali v lepotah zime bele in z nasmehom na obrazu uživali v radostih, ki jih prinaša s seboj.

Kape, rutke in šali BUFF® so popoln modni kos za letošnjo zimo. Španska blagovna znamka s koreninami v Barceloni, z dolgo zgodovino izdelovanja športnih multifunkcionalnih rutk, na police športnih trgovin prinaša bogato kolekcijo pletenih kap in šalov za vsak okus in za vsako priložnost.

Lahko izbiramo med barvitimi pletenimi kapami, ali pa posežemo po klasični črnini in po bolj umirjenih bež in belih tonih. Pri BUFF®u so mislili tudi na vse modne navdušenke, zato so v svojo kolekcijo vključili tudi kape s krznenimi cofi in kristalčki. Seveda lahko izbiramo tudi med klasičnimi kapami in športnimi modeli, za športno aktivne. Pri blagovni znamki, ki je svojo pot začela z multifunkcionalnimi športnimi rutkami, lahko računamo na to, da so poskrbeli tudi za uporabnost.

Materiali so kvalitetni, modeli se lepo prilegajo, zagotovljeno pa je tudi, da bodo kape opravljale svojo glavno nalogo – da vas bodo grele in zaščitile pred mrazom. Tako kolekcija ponuja bolj tanke, športne kape in tudi tiste bolj debele, gosto tkane ali pa podložene s flisom.

Pri BUFF®u skrbijo tudi za okolje. Velik del svojega razvoja posvečajo iskanju in uporabi recikliranih in okolju prijaznih materialov. Tako si lahko brez slabe vesti privoščimo nov kos za svojo garderobno omaro.

BUFF® kape, šali in rutke so narejene z mislijo na tistega, ki jo nosi – so za vsak okus in za vsako priložnost. Pa naj gre za sankanje z otroci, ležeren nedeljski sprehod po mestu, izlet na okoliške hribe, ali pa za hitro popoldansko kavico na vrtu vašega najljubšega lokala.

