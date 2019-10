Nova rutina za močnejšo kožo z manj gubami

Ne glede na to, koliko smo stari, vedno si želimo imeti sijočo in napeto kožo. Za žareč videz sta odgovorna naš življenjski slog in dednost, zelo veliko pa lahko naredimo z ustrezno vsakodnevno nego.

Tako kot naše telo vsak dan potrebuje dovolj hranljivih snovi, tako ima tudi naša koža svoje vsakodnevne zahteve, da lahko opravlja svojo funkcijo in pri tem ostane prožna, napeta in polna. To lahko dosežemo z vsakodnevno uporabo kakovostnih negovalnih in zaščitnih sredstev za kožo, ki vsebujejo hialuronsko kislino, minerale in antioksidante v primerni podlagi.

Pomembno je, da svoj negovalni režim spremenimo v vsakodnevno rutino in pri tem uporabljamo izdelke visoke kakovosti, saj je koža na obrazu najtanjša in zaradi izpostavljenosti zunanjim vplivom tudi izjemno obremenjena.

Ali naša koža potrebuje več zaščite?

Koža je naš največji organ in nas ščiti pred vdorom škodljivih snovi iz okolja. Reagira tudi na različne notranje dražljaje, ki so posledica nezdravih navad, stresa in uživanja zdravil. Ščiti nas pred poškodbami UV-žarkov, škodljivimi dražečimi snovmi, nečistočami, alergeni in škodljivimi mikrobi.

Koža lahko postane preobčutljiva, se vname, pojavijo se lahko različne okužbe. Razdražena ali vneta koža je pordela, otekla, peče in lahko srbi. Zaradi zunanjih ali notranjih dejavnikov je koža lahko uvela, bleda in brez sijaja, kar gotovo ne pripomore k naši samozavesti.

Ker prihajajo mrzli dnevi, je zaščita kože še toliko pomembnejša, saj mraz izsušuje kožo, povzroča pordelost in neenakomerno teksturo kože.

Nezdrave razvade in njihov vpliv na kožo:

Premalo spanja je pomemben vzrok za pusto polt brez sijaja, zabuhlost in temne kolobarje. Spanec je bistvenega pomena za zdravo kožo in njen čvrsti ter spočiti videz. Medtem ko spimo, se naša koža obnovi in napne.

Kajenje pospeši znake staranja, povzroča pusto polt brez sijaja in izsušuje kožo.

Neuravnotežena prehrana povzroča masten lesk kože, nepravilnosti in pusto polt brez sijaja.

Stres povzroča hitrejše staranje kože, pusto polt brez sijaja in izsušuje kožo.

Premalo tekočine. Brez zadostne količine vode in vlaženja kožne celice izgubijo svojo polnost, zato koža postane neenakomerna in krhka. Za ustrezno vlaženje kože je pomembno uživanje večje količine vode in pa vzdrževanje redne rutine za nego kože, ki naj vključuje dnevno in nočno kremo.

Koža "dela" 24 ur dnevno, dan za dnem. Kako ji pri tem lahko pomagamo?

Za krepitev zaščitne funkcije kože, njeno izgradnjo in obnovo je treba kožo oskrbeti z minerali, ob tem pa mora biti koža primerno vlažna. Tako lahko v kožnih celicah nemoteno in učinkovito, 24 ur dnevno, dan za dnem potekajo različni fiziološki procesi, ki omogočajo izgradnjo in obnovo zaščitne plasti kože, ki potem veliko lažje opravlja svojo zaščitno funkcijo.

REŠITEV: Popolna mineralna zaščita

Popolna rešitev, ki lahko postane naša vsakodnevna negovalna rutina, je serum Mineral 89, ki ga odlikuje vrhunska sestava in učinkovine, ki preverjeno dobro vplivajo na delovanje kože.

V ponudbi vlažilnih izdelkov za nego kože že nekaj časa kraljuje posebni izdelek, ki ga priporočajo strokovnjaki za nego kože. Čudovita francoska kozmetika nam pred začetkom zime ponuja Mineral 89, ki bi moral našo kožo razvajati vsak dan. Z le dvema kapljicama, ki bosta postali naš prvi korak v vsakodnevni rutini nege kože.

Mineral 89 je prvi korak v vsakodnevni negovalni rutini ter pri negi proti staranju. Le-to je treba začeti pravočasno, ne smemo čakati, da dopolnimo 40. rojstni dan. Ima dolgotrajen učinek liftinga. Že po enem mesecu dosežemo popravek globokih gub in vidno bolj čvrsto kožo.

Minimalističen, a nežen in močan

Serum Mineral 89 je sestavljen iz le enajstih sestavin. Največji delež, kar 89 odstotkov, predstavlja termalna voda, ki je izdelku podarila tudi ime – Mineral 89. Prav zaradi visoke vsebnosti mineralov je zelo zahtevna za formuliranje.

Glavna aktivna sestavina Minerala 89 je hialuronska kislina, ki pripomore k boljši hidrataciji in polnosti koži. Hialuronska kislina je sicer naravni sestavni del kože in koži daje čvrstost, napetost in volumen, vendar se z leti količina lastne hialuronske kisline v koži manjša, zato je treba uporabljati negovalna sredstva, ki jo vsebujejo. Koža ob nanosu hialuronske kisline postane sijoča in napeta. Kombinacija aktivnih sestavin gladi videz gub in izboljšuje tonus kože.

Voda vulkanskega izvora, ki krepi

Gorovje Auvergne Foto: Getty Images

Kar 89 odstotkov Minerala 89 predstavlja termalna voda Vichy, ki izvira v osrčju francoskega vulkanskega gorovja Auvergne in vsebuje kar 15 mineralov, med drugim kalcij, mangan, magnezij, kalij in silicij. Kožo okrepi, obnavlja in jo vrača v ravnovesje, zato bi morala biti del vaše negovalne rutine za boj proti gubam.

Rutina, ki obnavlja kožo čez dan in dolgoročno

Mineral 89, ki se uporablja kot prvi korak dnevne rutine za nego kože v mestnem okolju, krepi funkcijo kožne pregrade, ki je vsak dan močnejša v boju proti škodljivim učinkom onesnaževanja, stresa in utrujenosti.

LASTNOSTI: Mineral 89 je svež in rahel ter se takoj vpije v kožo. Primeren je tudi za občutljivo kožo. Ima rahlo gelasto teksturo, ki je odlična za začetek vsakodnevne rutine za nego kože. Rutina je primerna za vse vrste kože, tudi za občutljivo.

1. Korak: Najprej očistimo kožo, nato na čiste prste oziroma dlani nanesemo izdelek ter ga nežno vtremo v obraz za takojšnje povečanje vlažnosti. Nežna formula izdelka Mineral 89 zagotavlja popolno varnost pri uporabi. Mineral 89 se hitro vpije, gladi kožo in jo naredi žametno na dotik.

Kot dopolnilna nega za nežen predel okoli oči pa svetujemo uporabo novega izdelka Mineral 89 Eyes, ki ga predstavljamo spodaj.

DOKAZANO: 88 % sodelujočih uporabnic v preizkusu je opazilo bolj elastično kožo pod očmi in okrog njih po 28 dneh neprekinjene uporabe.

2. Korak: Nanos nege Liftactiv Supreme, nege, ki ima učinek liftinga in traja ves dan. Poskrbi za kontinuirano korekcijo gub in čvrstost kože ter ohranja mladosten videz kože. Enakomerno nanesemo zjutraj na čisto kožo po celotnem obrazu. Po želji lahko nego uporabimo tudi dvakrat na dan, zjutraj in zvečer. Mineral 89 izboljša učinek liftinga, ki ga zagotavlja dnevna krema Liftactiv Supreme.

Zahvaljujoč tej rutini je obraz gladek in navlažen, gube pa so zmanjšane.

STROKOVNO: Dermatologi in farmacevti v laboratorijih Vichy nenehno uporabljajo svoje strokovno znanje o negi kože pri ustvarjanju formul z najmočnejšimi aktivnimi sestavinami za linijo izdelkov Dermatologi in farmacevti v laboratorijih Vichy nenehno uporabljajo svoje strokovno znanje o negi kože pri ustvarjanju formul z najmočnejšimi aktivnimi sestavinami za linijo izdelkov Liftactiv

Klinična raziskava, ki dokazuje učinkovitost Minerala 89

Foto: Getty Images

Klinična raziskava je vključevala 52 žensk, ki so pod dermatološkim nadzorom dvakrat dnevno uporabljale nego Mineral 89, in sicer v obdobju štirih tednov. Rezultati, ki dokazujejo učinkovitost nege:

21 % žensk je opazilo bolj polno kožo,

26 % žensk je imelo po uporabi bolj zdrav sijaj kože,

26 % žensk je bilo zadovoljnih zaradi bolj enakomerne polti.

Koža je na koncu dneva videti bolj gladka, zahvaljujoč adenozinu, in bolj polna, zahvaljujoč hialuronski kislini.

Ali ste vedeli? Mineral 89 lahko uporabljamo tudi kot zaščito kože po depilaciji in vsakodnevnem britju moškega obraza. Njegova struktura in sestava sta zelo blagodejni tudi pri sončnih opeklinah, saj kožo prijetno hladi in navlaži.

Mineral 89 je okrepil svojo obrambo pred gubami. Pred kratkim so predstavili ekskluzivni izdelek za oči Mineral 89 Eyes. Še posebej bodo nad njim navdušene uporabnice, ki tarnajo nad podočnjaki, zabuhlimi očmi in si želijo doseči žareč videz.

Nega Mineral 89 Eyes je dnevni odmerek za močnejšo kožo in bolj svež pogled. Krepi kožno pregrado na področju okoli oči, gladi drobne gubice s 24-urnim vlaženjem in zmanjšuje temne podočnjake za bolj spočit videz. Glavne sestavine Mineral 89 Eyes so mineralizirana termalna voda Vichy, hialuronska kislina in kofein, ki je znan po svojem delovanju proti znakom utrujenosti.

Kar 81 odstotkov žensk, ki so sodelovale v raziskavi, je pritrdilo, da imajo po štirih tednih uporabe nege Mineral 89 Eyes manj utrujeno področje okrog oči, 83 odstotkov pa, da je področje okoli oči bolj gladko.

Uporaba:

Za optimalno učinkovitost nege Mineral 89 Eyes se priporoča nanos z naslednjimi potezami.

1. Na konice prstov nanesemo kapljico seruma in jo razmažemo pod vsakim očesom: 3-krat potrepljajte nad in pod vsakim očesom.

2. Z dvema prstoma nežno vtremo vsako kapljico izdelka na področje okoli oči, da dreniramo podočesne vrečice in odpravimo zabuhlost.

3. S prstom zgladimo kožo od notranjega kotička očesa proti zunanjemu, pod očmi in na vekah, da zgladimo drobne linije.

Koža je na koncu dneva videti sveža, zahvaljujoč mineralizirani termalni vodi Vichy, zaradi kofeina pa ni videti utrujena.