Nepogrešljiv zimski modni dodatek, ki je lahko kriv za mozolje

Če se vam pozimi na obrazu, predvsem na bradi in licih, pogosteje pojavljajo mozolji, so za to lahko krivi šali.

Šali so nepogrešljiv modni dodatek v zimskih mesecih, marsikdo pa jih kljub redni uporabi ne pere dovolj pogosto. Na njih se nabirata umazanija in smog, kar lahko zamaši pore na vratu in obrazu, to pa privede do nastanka mozoljev.

Strokovnjaki zato menijo, da bi morali pozimi zaradi redne uporabe šale prati tako pogosto kot oblačila.

Na to je za britanski Daily Mail opozoril dr. Meryn Patterson, ki je dodal, da se lahko ta težava pojavi predvsem pri šalih iz poliestra. "Bombažna oblačila so najboljša, saj pri njih koža diha, pot pa lažje izhlapi."

Umazan šal lahko slabo vpliva na kožo brade in vratu. Foto: Cover Images

Pogostejše pranje šalov in temeljitejše umivanje obraza

Poleg pogostejšega pranja šalov je v zimskih mesecih priporočljivo tudi temeljitejše čiščenje obraza, po potrebi tako zjutraj kot zvečer.

Ne zadostuje samo odstranjevanje mejkapa, temveč je potrebno bolj globinsko umivanje kože. Priporočljiva sta tudi pogostejša uporaba pilinga in mask, na primer enkrat na teden, ter redno vlaženje kože z ustreznimi vlažilnimi kremami, sploh zaradi suhega zraka v zaprtih prostorih. Seveda pa poskrbite tudi za vlaženje "navznoter" z vnašanjem zadostne količine vode.

Poleg pranja šala je priporočljivo tudi temeljitejše čiščenje obraza. Foto: Cover Images

