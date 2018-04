Najboljši modni nasveti, ki se jih je vredno držati

Če se oblačila v vaši omari samo kopičijo, idej za oprave pa je vedno manj, je čas, da nekaj spremenite. Začnite pri nakupih, pri čemer vam bodo pomagali nasveti modnih poznavalk in blogerk, ki so jih leta zgrešenih nakupov naučila marsikaj.

Foto: Getty Images

Naslednji nasveti bodo prišli prav pri spomladanskih nakupih, ki se jih končno lahko lotite:

Zapravljajte za znamke, prihranite pri trendih. Staro in oguljeno pravilo, ki pa še vedno drži. Trendi pridejo in gredo, a klasičen plašč in torbica bosta ostala za vedno, zato vlagajte v večne kose. Nič ni narobe s preizkušanjem trendov, a zanje nikar ne zapravljajte preveč.

Trende preizkusite z dodatki. Če vam je všeč nov "odbit" vzorec, ki je trenutno v trendu, najprej kupite takšne modne dodatke; nakit, torbico, ruto ..., šele nato si ga privoščite v obliki oblačila.

Foto: Getty Images

Vedno dodajte tretji element. Kadar opravo sestavljajo preprosti kosi, kavbojke in majica v nevtralni barvi, vse skupaj popestrite s tretjim zanimivim kosom. Naj bodo to barvit plašč, pisana torbica ali svetleči čevlji. S tem boste na šik način popestrili povsem osnovno kombinacijo.

Ko ste v dvomu, se uredite toliko bolj. Ste že kdaj slišali rek bolje biti preveč urejen kot premalo? Če niste prepričani, kako bi se oblekli za kakšen dogodek ali druženje in ne veste, kaj bodo nosili drugi, raje izberite elegantnejšo opravo.

Čevlje brez pet obujte k mini, pete k midi. Kadar niste prepričani, kakšne čevlje obuti k določeni dolžini kril ali oblek, si pomagajte s tem pravilom: čevlji brez pet gredo h krilom nad koleni, visoke pete pa h krilom pod koleni. Seveda obstajajo izjeme, a v takšni kombinaciji boste vedno videti elegantno.

Foto: Getty Images

Odstranite X na plaščih in suknjičih. Gre za razporek na zadnjem delu plašča, ki ga ob nakupu ponavadi povezujeta dve nitki v obliki črke X. Nitki sta tam za to, da razporek v trgovini držita skupaj in da se zadnji del plašča v trgovini ne mečka. Po nakupu pa je treba nitki odstriči, da se bo zadnji del suknjiča ali plašča lepše gibal med hojo.

Vedno preberite navodila za pranje in sušenje. Preden z novega oblačila odstrižete odvečne listke, ne pozabite prebrati navodil za pranje. Zapišite si jih v telefon, lahko da jih boste do pranja že pozabili. Majhen namig: ustvarite si beležnico samo za ta namen, kjer boste imeli na enem mestu shranjene vse številke stopinj za vsa oblačila, dokler si jih ne boste zapomnili.

