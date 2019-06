Na kaj pomislite, ko slišite besedo joga? #video

Njena največja prednost je to, da jo lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Idealna naj bi bila za doseganje psihičnega, fizičnega in duhovnega ravnovesja. A ker je običajna različica na blazini za marsikoga postala dolgočasna, so se ljubitelji joge začeli domišljati drugih načinov.

Na kaj pomislite, ko slišite besedo joga?

Verjetno ne na pivo, koze in lemurje. A v 21. stoletju je tudi to postalo del te priljubljene duhovno telesne vadbe. V Angliji tako ponujajo lemogo - jogo v družbi lemurjev. Ti naj bi pomagali odpravljati stres in udeležence povezali z naravo.

Sophie Turner Foto: Getty Images Ljubitelji domačih živali pa lahko namesto lemurjev izberejo jogo s kozami. Ker so te naravni plezalci, med vajami zelo rade skačejo na hrbte udeležencev. Asane je z njimi izvajala tudi igralka iz Igre prestolov Sophie Turner. "To bi morala biti joga v resnici," je dejala.

Navdušenci nad konji so jogo združili z jahanjem, nekateri pa na tečaj joge pripeljejo celo svoje pse. Ljubitelji vode položaje izvajajo na supih, za pare pa je idealna akrojoga, ki klasične položaje ponese v nebo.

Pri nas je že nekaj časa priljubljena aerial joga, ki poleg tega, da pomirja, tudi izboljša pretok krvi po telesu. Kot je povedala Mina Morrgan, mednarodna učiteljica aerial joge, ta vpliva vse sisteme v telesu. "Na limfnega in na živčnega, ne nazadnje tudi hormonskega."

Za moške joga s pivom

Poleg tega pa je lahko tudi zelo zabavna. Skoraj tako kot joga smeha, za katero vemo, da je vir zdravja. Smeh spodbuja izločanje hormonov sreče, odpravlja depresijo in uravnava krvni tlak. Udeleženci ga aktivirajo z zabavnimi vajami.

Med moškimi pa je verjetno najbolj priljubljena joga s pivom. Ideja se je pojavila v Berlinu, pri vajah pa je poudarek predvsem na druženju ... In pitju.

Za vse žurerske duše je na voljo rave joga, kjer namesto mirne glasbe odmevajo elektronski ritmi in sijejo neonske barve.