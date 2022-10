MOON.SI: Že imaš gležnarje za modno jesen?

Oglasno sporočilo

Dobrodošla v sezoni jesen 2022! Kot prava ljubiteljica mode se verjetno najbolj navdušuješ nad jesenskimi in zimskimi modnimi trendi, kajne? Z začetkom šole je čas tudi za trendovske oblekice, žabice in hude gležnarje. Spletna trgovina za žensko obutev moon.si ti predstavlja novo kolekcijo gležnarji 2022 , v katero se boš zaljubila.

Pri posodabljanju garderobe razmisli, na kakšen način boš vlagala v svoj slog. Naj ti novi modni kosi ustrezajo, marsikaj pa lahko narediš tudi z garderobo, ki jo že imaš. Izkoristi poletne oblekice in daljše jopice. Zabavaj se! Moda je veselje in eksperimentiranje. Za sabo smo pustili poletje in zdaj lahko belo barvo in lahkotne materiale zamenjamo z ekstravaganco: jeseni te čakajo bogate teksture, cvetlični potiski in neskončno veliko plasti. Če obožuješ enobarven in preprost minimalizem, bohotnost materialov in slojev pa ni zate, lahko garderobo še vedno osvežiš na preprost način: z odličnimi gležnarji.

1. BOHO/RETRO

Boho oziroma retro slog nas popelje v devetdeseta. Verjela ali ne, letos se še bolj kot prej vračamo v obdobje širokih hlačnic, karirastih materialov, dolgih oblek in visokih gležnarjev, ki so obvezen retro kos v garderobi. Kakšna se ti zdi ta kombinacija?

2. CHUNKY

Chunky gležnarji so tisti, ki jih boš videvala na ulicah. Uporniški slog, črna barva, motoristični videz in futurističen dizajn, ki ustvarijo vrhunski, večni punkovski podton. V tebi bodo prebudili večno upornico. Svojih chunky gležnarjev ne pozabi kombinirati s hlačami ali jakno iz džinsa. Videti boš odlično.

3. PREPROSTO IN VEČNO

Če raje kot po divjih in zadnjih trendih posegaš po klasičnih kosih iz omare, so tile gležnarji idealni zate. Na tak način boš vedno v trendu, ne da bi zapravljala vsako sezono. Ti gležnarji z moon.si so vredni vsakega evra, saj bodo ob ustrezni uporabi s tabo lahko več let, zagotavljamo pa, da nikoli ne bodo prišli iz mode (pst, skrivnost: tile so z nami na moon.si že tretjo sezono).

4. EKSTRAVAGANTNO

Na koncu ne smemo pozabiti na zadnji modni trend te jeseni – kovina, zlato, bakreno in vse vmes –, letos vse kar kliče po tem, da zasiješ v vsem sijaju. Izberi bleščeče in divje gležnarje, s katerimi boš zagotovo izstopala.

Kombiniraj jih s čudovito torbico ali nahrbtnikom!

Odločili smo se, da razširimo ponudbo na moon.si. Od zdaj lahko pri nas dobiš tudi najbolj trendovske ženske torbice in nahrbtnike, ki jih boš lahko odlično kombinirala z novimi gležnarji.

