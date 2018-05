Kolekcija obutve Alpina Draž na Mercedes-Benz fashion Weeku

Oglasno sporočilo

Nova kolekcija obutve Alpina Draž ponovno navdušila na Mercedes-Benz fashion Weeku.

Podjetje Alpina je v sodelovanju s slovenskimi modnimi oblikovalci ponovno predstavilo ekskluzivno kolekcijo modne obutve na Mercedes-Benz Fashion Weeku. Na modnem doživetju, kjer je blagovna znamka Alpina v sodelovanju z oblikovalskim tandemom Draž prisotna že peto leto, so skupaj s kolekcijo oblačil Draž pod imenom 'Kalisto' predstavili nove modele modne obutve Alpina Draž.

Nova kolekcija skrbno oblikovane obutve iz usnja in pletenine, ki že več sezon osvaja srca uporabnic in uporabnikov, tako na slovenskih, kot tudi tujih tleh, za to pomlad prinaša nove superge zanjo in zanj. Modna obutev s skrbno izbranimi materiali, specifičnim dizajnom in ergonomsko zasnovo zagotovlja uporabniku najpozitivnejšo izkušnjo. Poleg tega pa je zaradi izbranih dizajnerskih pletenin Draž edinstvena pika na i vašemu slogu.

Modna obutev Alpina Draž prvič na voljo takoj po modni reviji

Dobra novica za vse modne navdušenke in navdušence je, da je kolekcija obutve Alpina Draž, ki je bila predstavljena na Mercedes-Benz Fashion Weeku, prvič na voljo v spletni trgovini alpinashop.si.

Zaveži pentljo upanja

Podjetje Alpina že več desetletij 'obuva' na tisoče žensk doma in po svetu, saj je njena kakovostna modna obutev poleg Slovenije dostopna še v 28 državah.

Z novo kolekcijo modne obutve Alpina Draž, ki jo v žirovski tovarni že več sezon ustvarjajo skupaj s priznanim slovenskim oblikovalskim tandemom Draž, na police prihaja ekskluzivni model superge, ki z roza satenasto vezalko simbolizira podporo vsem ženskam v boju proti raku na dojkah.