Keunejeva revolucija na področju nege barvanih las je tu

Svetovno uveljavljena blagovna znamka za profesionalno nego las Keune Haircosmetics je predstavila nova revolucionarna izdelka. Gre za izdelka Cleanse Mist in Revive Balm , zasnovana kot rešitev za neželene rezultate barvanja, lomljenje las in izgubo barve.

Premierne predstavitve v zagrebškem Maredu so se udeležili ljubitelji novih trendov in vplivneži, med katerimi so bili Iva Radić, Dora Martinović, Lidija Lešić, Korana Gvozdić, Ivana Pirizović, Grigor Baždar, Polina Meixner, Meri Goldašić, Emili Dragaš, Lada Mitrašinović in Petra Perkov.

Uvedba izdelkov Cleanse Mist in Revive Balm v ponudbo znamke Keune predstavlja logičen korak na poti k povišanju standardov v panogi nege las. Ta inovativna izdelka odražata globoko zakoreninjeno predanost znamke Keune zagotavljanju vrhunske nege svojim uporabnikom.

Cleanse Mist za učinkovito odpravljanje kovin

Cleanse Mist predstavlja odgovor na večen izziv – ohranitev barve in zdravja las. To profesionalno pršilo za odpravljanje kovin uporablja napredno tehnologijo helatnih molekul za nevtralizacijo kovin globoko v laseh. Pogosto zanemarjene kovine, kot je baker, lahko dramatično vplivajo na rezultate barvanja in privedejo do neželenih odtenkov ter lomljenja las. Cleanse Mist ni namenjen samo odpravljanju teh kovin, temveč je tudi rešitev, ki postavlja nov standard na področju ohranitve barve.

Cleanse Mist deluje hitro in odpravi do 86 odstotkov bakra v samo enem nanosu. Rezultat so čisti lasje in brezhibno ohranjena barva. Z nevtralizacijo kovin Cleanse Mist poveča odpornost las proti lomljenju in ne zagotovi samo želene barve, temveč tudi močne in zdrave lase.

Revive Balm: najboljši dodatek za negovane in obnovljene lase

Medtem ko Cleanse Mist ohrani barvo las, Revive Balm poskrbi za njihovo nego. Ta balzam za krepitev las jih okrepi in zagotavlja neverjetno dolgotrajnost barve. Obnovi do 73 odstotkov poškodovanih las ter lase naredi mehke, sijoče ter obnovljene. Revive Balm ohrani 95 odtotkov barve tudi po petih tednih in zagotavlja dolgotrajno svežino ter intenzivnost.

Revive Balm ni samo estetski izdelek, temveč tudi zavezanec na področju ohranitve zdravja las pri oblikovanju, saj deluje tudi kot zaščita pred toploto. Z 90 odstotki naravnih sestavin združuje učinkovitost in nežnost do vaših las.

Keune Cleanse Mist in Revive Balm sta na voljo v vseh frizerskih salonih Keune.

O PODJETJU KEUNE

Keune Haircosmetics je znamka v družinski lasti, namenjena profesionalni negi las, ki je na voljo v 80 državah. Podjetje je leta 1922 ustanovil mlad nizozemski lekarnar Jan Keune, ki je svoje prve izdelke pakiral v svoji lekarni v Amsterdamu. Vsi izdelki znamke Keune se razvijajo in proizvajajo s skrbnostjo, ljubeznijo in strastjo na sedežu podjetja Keune v nizozemskem Soestu. Izdelki za nego las Keune so na voljo v izbranih frizerskih salonih Keune, v Keune Hair Pointu in v spletni trgovini znamke Keune.

