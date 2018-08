Jesenske kombinacije za popoln začetek šole

Novo šolsko leto, novi in stari prijatelji, nove modne smernice in udobna oblačila. Pripravite se na popoln začetek novega šolskega leta.

Foto: MANA Težko verjamemo, a kljub visokemu poletju je zdaj idealen trenutek, da pripravimo garderobo svojega šolarčka, pa tudi svojo seveda, na prihajajočo jesen. Kmalu bomo namreč lahka oblačila za na plažo zamenjali za bolj resne stajlinge.

Otroci so med počitnicami večino lanskih oblačil prerasli, zato skupaj preglejmo, kako bomo dopolnili njihovo garderobo. Nekaj novih oblačil je treba kupiti že zato, da bo začetek novega šolskega leta še bolj razburljiv.

Dekleta že načrtujejo svoj popolni outfit za prvi šolski dan. Saj veste – treba je narediti vtis.

Kaj izbrati za različno stare otroke?

Za najmlajše, ki so kljub šolskim obveznostim sicer še pretežni del dneva aktivni, je treba poiskati oblačila, ki bodo omogočala gibanje. Pomembno je predvsem, da so oblačila udobna in iz kakovostnih materialov. Bodimo pozorni, da za otroke izberemo bombaž, ki je trpežen, predvsem pa zelo preprost za vzdrževanje.

Deklice bodo navdušene nad novim parom udobnih pajkic in pisanimi majčkami, ki jih lahko dopolnijo z jopico v živih barvah. Za deževne dneve, ko jopica ne bo več dovolj, pa je letos pravi modni hit jakna v motorističnem slogu z videzom usnja.

Dekleta, ki imajo že bolj izdelan modni okus, pa se bodo letos odločala med majicami s trendovskimi potiski in srajčnimi oblekami, ki jih lahko nosijo čez kavbojke z zavihanim robom ali pajkice. Obvezen kos jesenske garderobe za najstniška dekleta je seveda dolga udobna jopica s kapuco, jakna v videzu usnja in ljubki gumijasti škornji za jesenske nalive. Čeprav se ne igrajo več s punčkami, jih skakanje po lužah še vedno lahko razveseli.

Mlajšim dečkom je treba omogočiti svobodo gibanja. Zato jih je treba opremiti z oblačili, ki bodo dobro prenesla razposajeno igro na šolskem igrišču. Dobro se bodo počutili v elastičnih hlačah in preprostih kavbojkah. Obvezno jih morajo kombinirati z majicami, ki že na prvi pogled sporočajo, da gre za neustrašne junake: to so potiski z dinozavri in raznimi futurističnimi vozili.

Fantje po devetem letu si želijo že bolj umirjenega videza, zato so zanje primerne srajce, letos seveda kariraste, in majice z malo manj igrivimi podobami. Obvezen del jesenske garderobe je udobna jopica s kapuco in frajerska črna jakna v videzu usnja. Tako urejeni bodo samozavestno zakorakali v razred k svojim sošolcem.

Dodatki: Da bo vstop v novo šolsko leto še bolj igriv in sproščen, izberimo pisane pelerine, nahrbtnike, dežnike in copate: za fante z motivi Spidermana, Strele McQueen in prijaznih Tačk na patrulji; za deklice pa z motivi Miške Minnie, Soy Luna in dekliškega dela ekipe Tačk na patrulji.

Modni v šolo … za deklice

… in za dečke

Pižame:

MANA pa ponuja tudi izredno kakovostne pižame, ki se lahko pohvalijo z raznoliko ponudbo motivov.

Prvi šolski dan tudi za starše

Tudi za starše je novo šolsko leto začetek novih obveznosti, ki jim med letom kar ni videti konca. Mali nadobudneži nas vsak dan razveseljujejo z novimi podvigi in novimi znanji, znajo pa nas tudi presenetiti na svoj nagajivi način. Prvi septembrski dnevi naj bodo čim bolj prijetni tudi za starše, zato si tudi mi lahko privoščimo osvežitev garderobe. Tako bomo lahko ponosno blesteli, ko bomo prihajali in odhajali iz šole s svojimi junaki.

Zanjo: priporočamo obvezen nov par kavbojk, ki jih lahko kombiniramo z bolj resnimi bluzami ali pa si privoščimo mladosten videz z razigranimi majicami in jopicami. Ne smemo pozabiti na plapolajočo črtasto jopo, ki jo bomo lahko ogrnile prek ramen ob prvih jesenskih hladnih jutrih. Ob hladnejših temperaturah si moramo letos nadeti kratko jakno na zadrgo, pa še na vsaj en resen stajling ne smemo pozabiti, da bomo naredile vtis. Je pa jesen še vedno primeren čas za lahkotno obleko, ki se odlično poda pod kratko usnjeno jakno.

Zanj: vsaj ena nova srajca naj se znajde v njegovi jesenski garderobi. Če še nimate nobene kariraste, si obvezno omislite vsaj eno v tem priljubljenem vzorcu. Letošnji modni nasvet se glasi: naj bo čim bolj preprosto in funkcionalno. Poleg srajce, čez katero lahko oblečete elegantno črno jopico ali jakno v videzu usnja, nosite vedno modne kavbojke.

Prav je, da svoje šolarje na prvi šolski dan pospremite urejeni od glave do peta. Trgovina MANA stremi k najboljši kakovosti oblačil, hkrati pa skrbi za cenovno ugodno in raznoliko ponudbo oblačil za otroke vseh starosti.

