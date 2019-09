Jesenska poezija trendov na Europarkovi modni reviji

Oglasno sporočilo

V petek je bila v štajerski prestolnici velika Europarkova modna revija. Čudovite manekenke in manekeni so nas po jesensko obarvani brvi popeljali v nepozabno modno pravljico. Spremljevalci jeseni tako niso več le šelesteče listje in vonj po kostanju, temveč tudi navdihujoče trendovske kombinacije.

Letošnje svetovne smernice za jesenske in zimske dni narekujejo tople odtenke. Foto: Marko Pigac.

Trendi v žametno jesen

Obiskovalci so bili očarani nad stotimi modnimi stajlingi, ki so že na voljo v prodajalnah največjega nakupovalnega središča severovzhodne Slovenije. Po modni stezi so se sprehodili domači in tuji manekeni ter manekenke, ki sodelujejo tudi na tednih mode po vsem svetu. Med njimi sta bila simpatični Matjaž Kumelj, ki navdušuje v priljubljenih muzikalih Mamma Mia! in Briljantina, ter postavni Žiga Trkulja, maneken in modni agent, poznan v glavnih prestolnicah mode v Evropi. Predstavili so trendovske kombinacije tako za poslovne priložnosti kot tudi za športne aktivnosti in prosti čas. Letošnje svetovne smernice za jesenske in zimske dni narekujejo tople odtenke – bordo, kamel, bež in rjave barve, cvetlične vzorce in drzne potiske, med katerimi je še posebej izstopal fenomen podpisov – logomanija. Na ulice kot tako imenovani "statement" kosi prihajajo karo hlačni kostimi in hlačni kostimi iz širokega žameta. Nepogrešljivi modni dodatek pa so zagotovo veliki, vpadljivi uhani, ki popestrijo vsako kombinacijo. Manjkali niso niti vedno moderni džins in mehke pletenine, ki nas bodo grele v hladnejših dneh.

Legendarno vzdušje na Europarkovi modni reviji. Foto: Marko Pigac

Nepozabni spektakel barv in vzorcev

Pridih žametne jeseni je ustvarilo rumenkasto-rdeče šelesteče listje, zaradi katerega se je modna brv zdela kot sprehod po čarobni jesensko obarvani gozdnati poti. Za legendarno vzdušje je poskrbel priljubljeni raper Challe Salle, ki je dogodku dodal resnično "gud vajb", nam pa zaupal: "Odlični stajlingi, nepozabno vzdušje in huda scena. Lahko bi kar posnel kakšen videospot." Nasmejana voditeljica Natalija Bratkovič, ki nas je popeljala med navdihujočimi izhodi modelov, pa je povedala: "Vsako leto se težko poslovim od poletja, ampak glede na današnje trendovske kombinacije se že veselim prihajajočih jesenskih in zimskih dni, da lahko oblečem kakšen čudovit modni kos."

Simona Mandl, center menedžerka Europarka, Challe Salle in Petra Romih, vodja marketinga. Foto: Bojan Mihalič

Modni navdih svetovnih trendov

Simona Mandl, center menedžerka Europarka, ki so jo navdušili predvsem drzni potiski, je še en Europarkov spektakel sklenila z besedami: "Jesen nam vedno ponuja neskončno možnosti za izbiranje novih modnih kombinacij. Modno revijo v Europarku pripravimo, da bi obiskovalcem predstavili prihajajoče svetovne trende mode in ponudili ideje za popestritev garderobe. Prepričana sem, da so danes zbrani zagotovo dobili navdih za odlične trendovske kombinacije."

