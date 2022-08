Izpadanje las: TOP tri sestavine, ki preprečujejo redčenje las

Izpadanje las, ki se ga bojijo tako ženske kot moški, ima lahko veliko vzrokov. Na srečo pa obstajajo tudi učinkovite rešitve! Čudoviti in bogati lasje so postali simbol zdravja, lepote in mladosti, vendar lahko sprememba letnega časa, stres, hormoni, prebolevanje covid-19 in staranje pustijo sledi na kakovosti las ter povzročijo njihovo slabljenje in redčenje. Odkrijte tri naravne sestavine, ki upočasnijo izpadanje las in uživajte v čudoviti grivi brez kompromisov!

Kofein vrne lasem življenje

Ali med umivanjem in česanjem opažate povečano izpadanje las? Ne pustite, da vas prevzame panika in preizkusite kofein! Priljubljeni kofeinski šamponi, negovalne maske in toniki za lase s kofeinom podpirajo rast novih las, negujejo lasne korenine in lase po celi dolžini ter pomagajo uravnavati pH-vrednosti lasišča.

Kofein je naravni stimulant, ki prekrvavi in ​​obnavlja kožo ter jo oskrbuje s potrebnimi hranili, s čimer preprečuje in upočasnjuje izpadanje las ter kodrom povrne izgubljeni sijaj in mehkobo. Kofeinska kozmetika je idealna tako za moške kot ženske in je primerna za dolgotrajno uporabo.

Keratin prinaša vidne spremembe

Če vas skrbijo poškodovani in suhi lasje, ki se lomijo in izpadajo, stavite na keratin! Človeški lasje so sestavljeni iz keratina, in to do kar 95 odstotkov. To je protein, ki se prosto nahaja v našem organizmu. Toda količina te naravne snovi, ki je odgovorna za čvrstost, moč, prožnost in splošno kakovost naših las, lahko v organizmu upada, in to ne le zaradi staranja, ampak tudi zaradi pogostega obremenjevanja las, na primer likanja, sušenja ali barvanja.

Keratin izboljšuje strukturo las od znotraj in zunaj, intenzivno vlaži in zmehča lasno vlakno, hkrati pa zapolni razpoke, kar naredi lase čudovito gladke. Hidroliziran keratin, ki ga uporablja kozmetična industrija, najdemo v šamponih, balzamih in hranilnih maskah, njegova velika prednost pa je v tem, da lahko učinke opazimo že po prvi uporabi!

Biotin ali "vitamin lepote"

Skupna dejavnika redčenja las pri ženskah in moških nista le stres in staranje, ampak tudi neustrezna prehrana z nizko vsebnostjo vitaminov in mineralov. Biotin ali vitamin B7 ohranja naše lase zdrave, goste in odporne, njegovo pomanjkanje pa se zelo hitro pokaže s prezgodnjim sivenjem, lomljenjem in izpadanjem las ali celo z nastankom prhljaja. Šamponi in serumi z biotinom upočasnjujejo izpadanje las, spodbujajo rast novih las in krepijo lasno vlakno. Lasišče in lase lahko nahranimo tudi od znotraj zahvaljujoč kakovostnim prehranskim dopolnilom za lase z biotinom!

Osupnite svojo okolico z gosto in zdravo grivo, povsem naravno!