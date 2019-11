Gaja Prestor: Te kombinacije so mi pisane na kožo #video

Elegantna, vendar hkrati preprosta in urbana. Gaja Prestor nam je pokazala, kakšen je njen modni svet te sezone, in izbrala štiri različne kombinacije, ki bodo lahko odlično zapolnile tudi vaše modno razpoloženje.

Gaja je našla sorodno dušo v blagovni znamki Armani Exchange

Blagovna znamka Armani Exchange nagovarja predvsem mlade kupce, ki iščejo udobno, elegantno in markantno kolekcijo, s katero bodo lahko izražali svoj značaj. Gre za blagovno znamko, ki zna prisluhniti potrebam mladih in jim hkrati ponuja odlično priložnost za modno kombiniranje različnih slogov.

Poleg trendovskega videza pa Armani Exchange zagovarja udobnost na vsakem koraku, kar pomeni, da se prav vsak lahko najbolje počuti v svoji koži.

Top 4 po izboru Gaje Prestor

#1 Ko bela postane barva navihane zime Gaja: "Odlična kombinacija za sproščen sprehod po Ljubljani. Bunda je izredno udobna in nosljiva."

Prvi izbrani stajling zaznamuje predvsem dolg bel brezrokavnik, ki je hkrati najbolj vroč del kolekcije. Gaja ga je kombinirala z udobnim, "oversized" puloverjem, ki je eden izmed ključnih kosov letošnje kolekcije.

Zanimiva je izbira bele barve, ki nedvomno izstopa in poživi prihajajoče turobne dni. Videz je opazen in trendovski.

#2 Glamur s kančkom navihane urbanosti Gaja: "Ta stajling bi oblekla za kakšno posebno priložnost. Bundico bi slekla, ko bi prišla nekam na toplo."

Armani Exchange nagovarja urbani slog svojih kupcev in Gaja je svojo glamurozno plat izrazila s tem, da je kombinirala dva različna modna sloga: dolgo čipkasto glamurozno črno obleko je dopolnila z zeleno bundo, visokimi bulerji in torbico. Poseben pečat na Gaji pusti torbica s črno-belim potiskom, nedvomno kulten kos, ki ga boste nosile vso sezono. Nedvomno bo takšna torbica našla svoje mesto tudi na pomladnih sprehodih po mestu.

Drugi stajling je odličen primer kombiniranja videzov, končni rezultat sta nedvomno opaznost in drugačnost. V takšni opravi boste nedvomno izstopale iz množice.

#3 Slog, ki prenese nešteto kombinacij Gaja: "Ta stajling bi nedvomno oblekla za v pisarno, saj je zelo udoben tudi za delo. Hlače in majica so čisto v mojem slogu."

Tretji videz je sinonim blagovne znamke Armani Exchange, saj je Gaja oblekla kultno majico Exchange, ki se uporablja v celotni kampanji in je pravzaprav najopaznejši del kolekcije.

Majica sporoča preprosto filozofije blagovne znamke: preprosta bela majica je bistven kos vsake garderobe, kar pomeni, da včasih ni treba izbirati zapletenih kreacij, da bi poskrbeli za kul in trendovski videz.

Gaja je majico kombinirala z elegantnimi širokim hlačami. Čeprav bi ji pristajale tudi visoke pete, je končni videz dopolnila z udobnimi supergami in opasnico. Prav druga je v zadnjih letih povzročila pravo malo modno revolucijo, saj je ta malo drugačna torbica osvojila vse modne navdušenke.

#4 Ulitmativni stajling, ki se poda vsaki Gaja: "To je nedvomno stajling za vsak dan."

Zadnji videz je zelo preprost, klasičen in vsakdanji. Vključuje vse modne kose, ki jih nosimo pozimi in videvamo vsak dan: oprijete črne kavbojke, bel pulover z logotipom in črno toplo bundo, ki jo popestri pas za lepo obliko telesa. Celoten videz lepo zaokrožijo višje superge in torbica, ki je mogoče najopaznejši kos stajlinga.

Čeprav je Armani preprosta znamka klasičnih linij, ki ne eksperimentira preveč z barvami in oblikami, pa je ravno ta torbica znanilka umetniškega izražanja njenih oblikovalcev. Ta torbica je tudi ena izmed top izbir kolekcije Armani Exchange: "Res izbran in umetniški kos."

Gaja: Prepriča me eleganca, ki jo odražajo vsi kosi

Gaja Prestor se zelo rada igra s svojo zunanjo podobo in prav to ji omogoča blagovna znamka Armani Exchange – skozi njo lahko izraža sebe in svoja nešteta razpoloženja. "Moj slog se spreminja iz dneva v dan," pravi Gaja, ki najraje kupuje po občutku. "Takoj začutim, kakšno oblačilo mi je všeč. Poskušam se vprašati, ali ta kos res potrebujem oziroma ali ga lahko kombiniram s preostalimi oblačili doma."

Občutek v vseh štirih stajlingih je bil enkraten: "Preprosto odlično! Oblačila imajo res močen 'karakter', zato sem se počutila, kot da imam vse pod nadzorom. Pod to znamko si predstavljam močno in samostojno žensko. Prepričala me je eleganca, ki jo odražajo vsi kosi."

In kako bi opisala svoj slog oblačenja ? "Prilagojen vremenskim razmeram (smeh, op. p.). Sem velika ljubiteljica elegantnih oblačil in hkrati športne elegance. Najraje nosim hlače z visokim pasom in pulije. Obožujem tudi dolge plašče in krzno v zimskem plašču. Vsak moj stil predstavlja neko novo plast mene, oblačenje vidim kot umetnost, ne upoštevam pravil."

In prava umetnost se skriva ravno v odkrivanju sebe in iskanju stvari, ki nam omogočajo, da se v svoji koži počutimo najbolje. Pri Gaji je ključno, da dober stailing nadgradi z dobrim mejkapom. "Ko si nanesem rdečo šminko, se počutim, kot da mi lahko vse uspe. A najboljše v svoji koži se počutim vsak dan, saj tako mora biti."

Prav tako je pomembno, kot zatrjuje Gaja, da vsaka ženska poišče ravnovesje v sebi: "Bodite srečne in zadovoljne v svojem telesu tudi takrat, ko se ne počutite tako. Ne primerjajte se s preostalimi, imejte se rade." In to boste dosegle tudi s pomočjo udobne, modne in mladostniške znamke Armani Exchange, ki na preprost način poudarja vse vaše skrite atribute.