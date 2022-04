Drzno in robustno: Trend, ki nas bo to pomlad zasvojil!

Oglasno sporočilo

Prelomno vzdušje pomladi se odraža tudi na modi, ki letos ne pozna več pravil. Dame nosimo, kar nam je všeč in kombinacije, v katerih se dobro počutimo. Želimo izžarevati ženstvenost, eleganco in stil na vsakem koraku, hkrati pa se nočemo odreči udobju, zlasti ko govorimo o čevljih in modnih dodatkih.

Pustite se očarati in zapeljati to pomlad z novo kolekcijo čevljev v Deichmannu, ki vas bo navdušila z novimi odkritji in čudovitimi modnimi dodatki! Elegantni, klasični slog je nadgrajen v robustnem slogu z debelejšimi, profiliranimi ali "chunky" podplati, debelejšim paščkom, okrasno kitko ali priljubljeno modno verižico na zgornji strani. Robustno, a hkrati elegantno in tako zelo privlačno za pogled – naj vas navduši novo odkritje te sezone!

Klasične loaferke: Eleganca s pridihom svežine

Ko govorimo o drznosti, je letošnja nova kolekcija loaferk zagotovo v ospredju. Klasična oblika, ki je večna in zagotavlja zares udoben korak skozi cel dan ne glede na opravke, je v letošnji kolekciji dobila osvežen videz z dodatkom robustnih kitk, paščkov in drugih modnih dodatkov na vrhu.

V novi kolekciji Deichmann lahko izbirate med številnimi temnejšimi, bolj formalnimi barvnimi kombinacijami, ki jih lahko vključite v svoj stajling ne glede na priložnost. Če pa želite vnesti v svojo garderobo malo svežine, drznosti in pomladnega razpoloženja, se to pomlad prepustite živahnim barvnim odtenkom, kot so priljubljena zelena, rožnata ali pa pastelni odtenki.

Večna klasika s pridihom glamurja

Prisegate na nizke čevlje in večno klasiko – črno z minimalističnimi dodatki? Loaferke odlično odgovarjajo na ta večni modni trend, saj omogočajo neskončno množico lepih kombinacij s poslovnimi oblačili, prav tako pa se čudovito znajdejo ob sproščenih priložnostih. V letošnji sezoni bodo v ospredju klasični modeli z minimalističnimi zaponkami in dodatki v zlatih, srebrnih in sivih tonih. Čudovit izbor za poslovni sestanek, kavico v mestu z najboljšo prijateljico ali pa večerni koncert!

Loaferke omogočajo dobro podporo stopalu in udoben korak, zato vas noge tudi po dolgem napornem dnevu ne bodo bolele, hkrati pa se boste počutile elegantno in sproščeno.

Ekstravagantno in neskončno privlačno

Trend, ki je letos osvojil srca nešteto vplivnic in ki se kaže čisto na vsakem kosu garderobe – okrasni element v obliki zlate ali srebrne verižice vseh velikosti, oblik, pa tudi barv. Bolj kot tanke, ki so vladale preteklo sezono, so letos v ospredju debelejše – v malo bolj robustnem slogu, ki izraža ležernost in udobje, hkrati pa tudi eleganco. Verižica se v letošnji kolekciji pojavlja tudi v obliki paščka na sandalah s peto ali prekrasnega okrasnega elementa na sprednji strani. Ne spreglejte tudi čudovite kolekcije torbic, kjer jo boste našli na ročaju ali naramnicah!

Če prisegate na visoke pete, z izborom klasičnih salonarjev v robustnem slogu to pomlad zagotovo ne boste zgrešile! Odlično bodo delovali v kombinaciji z minimalistično torbico v enakem slogu! Ekstravagantna kombinacija, ki bo to pomlad zagotovo prva modna zapoved.

Najnovejša kolekcija Deichmann vas bo navdušila s svojo barvitostjo in pristnostjo in jo lahko poiščete pod sloganom "Za tebe". Pripoveduje o različnih korakih na poti življenja, kot so prva pustolovščina, prvo stanovanje, prva poroka. Ne glede na to, ali ste pripravljeni na majhne korake ali velik skok v neznano – Deichmann ima popoln čevelj za vas!

Ženske dobro vemo, da nič ne dvigne razpoloženja bolj kot nov par čevljev ali nova torbica. Razvajajte se in odkrijte novo kolekcijo Deichmann, ki je že na voljo v vseh poslovalnicah po celi Sloveniji.



Raziščete jo pa lahko tudi na spletni strani www.deichmann.com.





Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN D.O.O.