Darilo, ki si ga želi vsaka ženska

Ni dvoma, da si ženske v vašem življenju zaslužijo le najboljše, ne glede na priložnost. Ko pa pride čas, da poiščete popolno darilo zanjo – svojo ženo, dekle, mamo, sestro, najboljšo prijateljico ali najstniško hčer – je težko najti nekaj, kar je tako posebno, kot je ona. Tu pridejo na vrsto ti izjemni darilni paketi, s katerimi se bodo lahko razvajale skozi celo zimo in ki bodo poskrbeli za neverjetno svilnato, mehko in čudovito dišeče telo.

Vsaka si želi sijočo in brezhibno kožo

In skoraj vsaka ima lahko odlično kožo na povsem naraven način. Industrija naravne kozmetike je v porastu, na voljo je vedno več tovrstnih izdelkov, zato raziščite ponudbo naravne nege kože in se odločite za kakovostno nego, ki koži povrne njen naravni sijaj.

Obstaja veliko razlogov za uporabo naravne nege kože. Poleg tega, da je okolju prijazna, se s tovrstno nego izognemo potencialno škodljivim sintetičnim kemikalijam. Naravna nega je bogata z vitamini in antioksidanti ter je izjemno hranilna. Koža se hitreje obnavlja, je mehka, gladka in zdravega videza.

Naj tudi koža zadiši po praznikih

Božično-novoletni prazniki poleg okrašenih hiš, božičnih pesmi in filmov, prijaznih daril pod smrečico, veselega druženja slavijo tudi po dišeči kuhinji, kjer se v tem času pečejo razne sladke dobrote.

Maslo jabolčna pita je "must have" izdelek vsake ženske. Omamni vonj sveže pečene domače jabolčne pite jo bo očaral, poleg tega pa bodo sestavine, ki jih vsebuje, poskrbele za izdatno hranilno nego njene kože. Izdelek vsebuje organsko karitejevo maslo in kokosovo olje, ki na kožo delujeta hranilno, jo mehčata, gladita in zaščitita ter poskrbita, da se hitreje obnovi in je videti zdravo. Kombinacija praznične arome jabolk in cimeta pa bo poskrbela za prijetno odišavljeno kožo.

Losjon jabolčna pita za telo prinaša enak učinek, le da je manj masten. Kožo nahrani in navlaži z eno potezo, saj vsebuje vrsto organskih maščob, vlažilnih sestavin in antioksidantov. V kožo se hitro vpije in je izrazito hranilen, podpira sposobnost regeneracije kože ter tako preprečuje prve znake staranja. Je odličen za obdarovanje, saj je kot univerzalno darilo primerno za vsakdanjo uporabo in za vsak tip kože.

Naravni gel za prhanje jabolčna pita ima isti praznični vonj in koži podoben pH 5.5, ki poskrbi za naravno obrambno sposobnost kože in njen sijoči videz. Ker se nahaja v veliki, 500 mililitrski embalaži, ga bo dovolj za vso družino. Vsebuje le izbrane aktivne površinske snovi, ki nežno odstranjujejo nečistoče in hidrolizirane pšenične proteine, ki globoko v koži zadržijo vlago in preprečujejo izsušitev ter je zato primeren tudi za tiste z bolj občutljivo kožo.

Vonj cimeta in jabolk prepriča tudi znano slovensko vplivnico Indiro Ekić.

Jabolčna pita vsak dan, vsak večer Zdaj je to mogoče! Vsak izdelek iz te dišeče praznične kolekcije predstavlja čudovito božično darilo, lahko pa ga tudi kombinirate po želji, ali pa svojim najdražjim podarite kar celo kolekcijo. Pri Buttersu najdete tudi dva darilna seta, ki vsebujeta izdelke iz omejene praznične kolekcije: SMALL piece of pie in LARGE piece of pie, ki sta lično pakirana v darilni embalaži, pripravljeni za obdaritev.



SMALL piece of pie je najbolj uporabno darilo za vsako žensko, ki si želi nahranjeno in gladko kožo ter popolne ustnice. Vsebuje karitejevo maslo z vonjem jabolčne pite ter maslo za ustnice, ki je na voljo v okusih speculaas, gozdni sadeži, med-vanilja in češnja.



LARGE piece of pie pa spada med najbolj slastno darilo za nego kože. Vsebuje maslo in losjon z vonjem jabolčne pite.

Tjaša Kokalj Jerala bo letos podarila svojim najdražjim darilne pakete Butters.

Darilo, ki bo na božično jutro zagotovo navdušilo

Poleg zgornjih izdelkov v omejeni praznični izdaji so pri Buttersu dobro premislili tudi o darilni ponudbi in pripravili različne darilne pakete, primerne za vsakega obdarovanca. V darilnih paketih boste našli izdelke, ki so v njihovi ponudbi najbolj priljubljeni in zato zagotovo navdušijo tudi tistega, ki mu je darilo namenjeno. Prav vsi se nahajajo v simpatičnih prazničnih škatlicah in zato z njimi ne boste imeli dodatnega dela.

Paket kreme za roke in nohte iz karitejevega masla bo prišel prav vsem, ki si želijo čudovite negovane dlani in popolne, mehke in gladke ustnice.

Paket vsebuje hranilni sladkorni piling in maslo, ki nežno pobožata kožo in z vonjem jagode ne pustita nikogar ravnodušnega. Sladkorni piling nežno odstrani odmrle kožne celice ter pripomore h gladki, mehki in sijoči koži. Maslo vsebuje karitejevo maslo in aromo jagode. Karitejevo maslo je izjemno hranilno maslo, ki kožo hkrati gladi in mehča kot nežni, sladki poljubi na kožo.

Vsebuje vlažilni solni piling z vonjem češnje, ki vas v hipu spomni na tople dni. Kožo mehča, nahrani in gladi, podpira pa tudi njeno obnavljanje ter deluje pomlajevalno. Hranilno karitejevo maslo z dodanima aromama višnje in banane bo navdušilo vse, ki so jim všeč sladki in sveži vonji.

To je popolno darilo za vse ljubitelje kremnih vonjev. Vsebuje masko za lase, ki jih nahrani in oskrbi z veliko mero vitaminov ter maščobnih kislin, kar je predpogoj za zdrave in gladke lase, ter maslo z vonjem vanilje za nahranjeno in gladko kožo ter za zaščito pred mrazom in vetrom.

Tudi nanj nismo pozabili. Paket Manly pack je popolno darilo za vsakega moškega. Vsebuje maslo po britju in gel za prhanje in šampon 2 v 1. Maslo pomirja kožo, jo ščiti pred izsušitvijo in zaradi izvlečka smilja ter koencima Q10 deluje pomlajevalno. Gel za tuširanje in šampon 2 v 1 uravnava izločanje sebuma in je primeren za vsakodnevno umivanje, saj je dovolj nežen, da ne izsušuje kože in lasišča.

Pod božično drevo letos postavite nekaj posebnega

Učinkovitost izdelkov Butters govori sama zase. Vsi izdelki v darilnih paketih so naravni in iz organskih sestavin, primerni tudi za vegane ter narejeni v Sloveniji. Poleg tega kožo izdatno navlažijo in nahranijo, spodbudijo njeno regeneracijo in ji vračajo sijaj ter zdrav videz.

Priznajmo si: iskanje popolnih božičnih daril za ženske je včasih izjemno težka naloga. A z Buttersovim darilnim paketom ne morete zgrešiti − je uporabno, kakovostno in omamno dišeče. Katera si ne bi želela prejeti tega edinstvenega darila?