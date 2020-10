Bulerji, ki jih nosijo zvezdnice

Težki bulerji oziroma bulerji z debelim podplatom na videz delujejo robustno, a so v resnici popolna obutev za različne modne kombinacije, tudi tiste bolj sofisticirane.

Pravzaprav lahko rečemo, da za vsako modno navdušenko in njen slog obstaja par bulerjev. Čaka vas v trgovinah in spletni trgovini Mass, kjer je izbira najbolj modne obutve to sezono res velika. Poleg klasičnih črnih bulerjev z debelim podplatom boste svoj slog lahko osvežile tudi z belimi ali rdečimi gležnjarji v vojaškem stilu.

Tudi Instagram in ulice modnih prestolnic so to jesen preplavile vplivnice in zvezdnice, ki so znane po svojem edinstvenem in drznem stilu. Stajlinge nadgrajujejo z bulerji s platformo, ki so res nekaj posebnega in v katerih ne morete ostati neopaženi. Hailey Baldwin jih je na primer kombinirala s strganimi kavbojkami in preveliko jakno v vojaškem stilu. Tej modni kombinaciji lahko dodate velike zlate okrogle uhane in rdečo šminko. Preprosto in učinkovito!

Bulerji z debelim podplatom so idealna obutev za sproščen videz, ki na prvi pogled deluje, kot da se za stajling niste preveč trudili, v resnici pa ste ga dodelali do potankosti. Nonšalantnost, ki si jo želi doseči vsaka prava modna navdušenka. Z bulerji s platformo si lahko privoščite veliko modnih kombinacij. To jesen boste v polno zadeli tudi s kombinacijami s prosojnimi tkaninami, kot je na primer krilo iz tila, in pleteninami, za bolj sofisticiran videz pa lahko obujete črne lakaste bulerje s platformo, ki jih kombinirate z usnjenim kratkim krilom ali pa midi obleko in dolgo pleteno jopo.