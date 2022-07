Brez katerega lepotnega izdelka si ne morete predstavljati poletja?

Oglasno sporočilo

Navedite samo en lepotni izdelek, brez katerega si poletja ne morete predstavljati! Jasno je, antiperspirant! Ko je poletje na vrhuncu, med pogoste težave, ki jih ima večina ljudi, spadajo pretirano potenje pod pazduho in neprijeten vonj. Če želite čez dan ostati dišeči in sveži, je najbolje izbrati dolgoobstojne antiperspirante, ki učinkovito opravljajo svoje delo. Dermatološko testirani, skupaj z dišečimi cvetličnimi, sadnimi in mošusnimi notami, antiperspiranti pomagajo, da se počutimo dobro ves dan.

Rexona Sexy Bouquet antiperspirant v spreju in "roll-on" zagotavljata aktivno zaščito pred potenjem in neprijetnim vonjem do 48 ur! Dolgotrajen občutek svežine in tisti dober "feeling" čistoče sta zagotovljena z uporabo teh dveh roza izdelkov iz široke palete Rexona Ste bolj za sprej ali "roll-on"? Ni pomembno, saj ta linija ponuja obe različici v sladki roza embalaži. In čeprav je sprej morda bolj praktičen, saj se hitreje suši in nanese na preprost način, je "roll-on" vsekakor dobra izbira poleti, ko gre za praktičnost in nošenje v torbici zaradi velikosti.

Znamka, ki je z razlogom ena izmed vodilnih na področju antiperspirantov, na podlagi intenzivnih raziskav nenehno razvija formule za učinkovito zaščito pred neprijetnim vonjem in prekomernim potenjem. Že samo to širi njihovo ponudbo, hkrati pa dviguje tudi lestvico pri ustvarjanju vedno boljših izdelkov z vedno boljšimi zmogljivostmi! Tako Sexy Bouquet zagotavlja aktivno zaščito pred potenjem do 48 ur, ne vsebuje alkohola, cvetlično-sadna dišava pa poskrbi za občutek svežine in samozavesti.

Dober antiperspirant zagotovo olajša poletje, iskanje pravega pa bomo zaključili šele, ko bomo našli takšnega, ki ne pušča madežev, diši in deluje več ur. Nehajte iskati, pravkar ste ga našli.





