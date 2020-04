Aplikacija, ki nas je navdušila: kako izbrati in naročiti kozmetiko po svoji meri?

Zimski meseci so za kožo še posebej naporni, zato sem se odločila, da vsakodnevno lepotno rutino prilagodim letnemu času, ki prihaja.

Zimski meseci so za kožo še posebej naporni, zato sem se odločila, da vsakodnevno lepotno rutino prilagodim letnemu času, ki prihaja. Foto: Aida's Photography

V teh dneh, ko se večinoma zadržujemo doma, si vseeno želimo imeti na voljo lepotno rutino in negovalno kozmetiko, ki nam bo pomagala, da bo naša koža zažarela v najlepšem sijaju. Življenje za štirimi stenami drastično spreminja naš vsakdan. V zaprtih prostorih preživimo od 80 do 100 % našega dne. Takšna sprememba okolja in običajnih življenjskih rutin pomembno vpliva na naše zdravje in zagotovo negativno vpliva tudi na našo kožo .

Te dni smo večinoma doma, kar pa pomeni, da si končno lahko vzamemo malce več časa za razvajanje in uživanje v domačih lepotnih ritualih.

Na srečo sem odkrila spletno aplikacijo, ki obljublja, da mi bo pomagala poiskati pravo rutino zame. V času epidemije koronavirusa torej lahko naročim, plačam in prejmem kozmetiko po spletu.

Poiščite strokovni nasvet na spletu

Personalizirana analiza kože in ustrezna rutina nege v treh korakih. Popolno, kajne?

V iskanju pravega negovalnega režima sem preizkusila že marsikaj. Med kopico izdelkov za nego kože se je težko odločiti, zato sem tokrat nasvet poiskala pri strokovnjakih za nego kože. Svojo lepotno rutino sem želela dvigniti na višjo raven. Uporabila sem posebno aplikacijo za analizo stanja kože SkinConsult, ki pomaga poiskati pravo lepotno rutino za vsako uporabnico posebej. Aplikacija temeljito pregleda kožo in v nekaj minutah prejmem nasvet za PERSONALIZIRANO NEGO KOŽE.

Uporaba aplikacije je povsem preprosta. Posnamemo nevtralen selfi in analiza se lahko začne. Algoritem pregleda znake staranja, sledi ugotavljanje profila kože. Na koncu prejmemo priporočila za nego in svoje kože.

Prek aplikacije sem prejela nasvet za uporabo dnevnega boosterja za polnejšo kožo Vichy Mineral 89 (50 ml). Ker sem želela, da je moja koža bolj sijoča in navlažena, hkrati pa sem prebrala, da je z izdelkom booster Mineral 89 okrepljena tudi kožna bariera (proti škodljivim učinkom iz okolja), sem se odločila za nakup tega izdelka.

Le dve kapljici na dan, pa bo moja vsakodnevna rutina nege kože popolna. Najbolje od vsega pa je, da mi ni bilo treba obiskati lekarne v soseski, ampak sem nakup opravila kar prek spletne trgovine.

Spletna stran me je lepo vodila po procesu naročanja in plačevanja. Nestrpno sem se veselila nege, ki bo mojo kožo naredila mehkejšo in bolj gladko.

KLJUČNI KORAK: Preprost nakupni proces

Poiskati svojo pravo rutino je z aplikacijo SkinConsult povsem preprosto. Spletna stran me je vodila do nakupa izdelka, ki so mi ga priporočili strokovnjaki Vichy. Foto: Aida's Photography

V obrazec v spletni trgovini sem vpisala ime, priimek, naslov, telefon in elektronski naslov ter potrditi način dostave. Na voljo sem imela BREZPLAČNO DOSTAVO ali OSEBNI PREVZEM, lahko pa bi izbrala tudi DOSTAVO NA DRUG NASLOV. Odločila sem se za brezplačno dostavo na dom. Čez udobje ga ni.

Samo še način plačila je bilo treba izbrati. Plačala bi lahko z neposrednim bančnim nakazilom, plačilnimi karticami, karticami z odloženim plačilom in PayPalom. Najbolj mi je ustrezalo plačilo s plačilno kartico.

Naslednji delovni dan sem na svoj telefon že prejela kratko obvestilo, da je pošiljka v procesu dostave in da bo dostavljena že naslednji delovni dan. Paket sem prejela hitreje, kot bi pričakovala v tem času.

Paketek, ki mi je polepšal dan. Foto: Aida's Photography

Poštar me je presenetil s pošiljko, ki se mi je zdela večja od navadnega paketka za en kozmetični izdelek. Prišel je okrog 11. ure in mi v skladu z vsemi preventimi ukrepi izročil lepo pakirano pošiljko, kjer me je v plastičnem ovoju pričakovalo presenečenje.

Poleg težko pričakovanega boosterja sem namreč prejela še nekaj drugih dragocenih vzorčkov, da se bom lažje odločila še za druge negovalne izdelke. Pravi zaklad za vse ljubiteljice kozmetike - toliko vzorčkov, da sem preskrbljena za kar nekaj časa.

Drobna presenečenja so vedno dobrodošla. Foto: Aida's Photography

Naročilo, nakup in dostava pošiljke - vse je šlo tako gladko, da bom tak način nakupovanja kozmetičnih izdelkov izbrala vedno, ko bom potrebovala malce razvajanja.

Glavna aktivna sestavina Minerala 89 je hialuronska kislina, ki pripomore k boljši hidrataciji in polnosti kože. Foto: Aida's Photography

Navdušena sem nad strukturo boosterja, ki hkrati odžeja in nahrani kožo. Je svež in rahel ter se takoj vpije v kožo. Primeren je tudi za občutljivo kožo. Ima rahlo gelasto teksturo, ki je odlična za začetek moje vsakodnevne rutine za nego kože. Zadovoljna sem, ker se booster hitro vpije, gladi kožo in jo naredi žametno na dotik. Tako bo postal moj vsakdanji spremljevalec. Z njim bo moj a lepotna rutina postala pravi ritual.

Vichy Mineral 89 booster s hialuronsko kislino neguje kožo in ji poda zdrav in voljen videz ter hkrati odpravi vse sledi utrujenosti, stresa in onesnaženosti okolja, ki so najprej vidne prav na koži obraza.