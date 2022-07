7 skritih adutov za napeto in mladostno kožo

Oglasno sporočilo

Se sprašujete, kako biti na naraven način in brez uporabe botoksa videti vsaj deset let mlajši? Potem ste na pravem mestu! V spodnjih vrsticah so zbrani nasveti priznanih strokovnjakov, ki so z nami delili skrite adute za napeto in mladostno kožo.

Nekaj je dejstvo: naravnega procesa staranja morda res ne moremo spremeniti, lahko pa nanj pomembno vplivamo in ga upočasnimo tudi za več desetletij! Znanstveniki navajajo, da imamo ljudje pravzaprav dve starosti: kronološko in biološko starost.

Kronološka starost beleži naša leta življenja od dneva, ko smo se rodili, biološka starost pa na drugi strani prinaša natančnejše informacije o tem, v kakšni formi sta naša koža in telo. Kronološka in biološka starost se ne ujemata vedno …

Pri ljudeh, ki z vsakdanjimi malimi koraki skrbijo zase, tako koža kot biološka ura kažeta vsaj 10 ali celo do 20 let manj … Verjetno se sprašujete, kako jim to uspe. Kako je mogoče, da so nekateri pri 50 letih videti izjemno dobro in jim ne bi prisodili kaj dosti več kot 30 let?

Odgovor se skriva v majhnih vsakdanjih navadah, ki kožo negujejo tako znotraj kot navzven. Zdrava in uravnotežena prehrana, zadostna hidracija, redna telovadba, joga obraza in izogibanje slabim navadam, kot sta prekomerno pitje alkohola in kajenje, so odlična osnova za mladosten videz …

Pomembno pa lahko pripomorejo tudi ustrezno izbrani kozmetični pripomočki, ki z naravnimi sestavinami lepšajo videz kože.

Na tej točki je vredno omeniti izjemno odkritje francoskih znanstvenikov, ki so s svojimi dognanji poželi val navdušenja in za vedno spremenili pogled na staranje … Kaj so odkrili?

Kaj je progerin?

Da se poleg kolagena in elastina v naši koži skozi čas odlaga snov, imenovana progerin … Gre za snov, ki izrazito negativno vpliva na stanje in videz kože.

Zakaj? Ker progerin uničuje oba pomembna gradnika mladostnega videza: tako kolagen kot elastin. Gre za nevarnega sovražnika mladostnega videza, ki od znotraj vsakodnevno napada gradnike zdrave in mladostne kože.

In ker je progerina skozi leta v naši koži vedno več, ni čudno, da so znaki staranja vse bolj očitni … Vse bolj utrujena, vse tanjša, vedno bolj povešena in gubasta koža.

"Strupena" beljakovina progerin je torej eden izmed glavnih sovražnikov lepega in mladostnega videza. Nanjo moramo biti posebej pozorni po 35. letu, ko se začne v telesu še bolj ekspresno kopičiti, posledično pa povzroča tanko, povešeno in starajočo se kožo – zlasti na področju vratu, dekolteja in obraza.

A ni vse izgubljeno … Tako proizvajanje progerina kot opazne znake staranja je mogoče omejiti!

V spodnjih vrsticah preverite, kaj lahko za lep in mladosten videz še danes storite tudi vi … Nekaj zagotovo drži: če boste v svojem vsakdanjem življenju odkljukali vseh 7 adutov, bo vaša koža že v nekaj tednih deležna popolne preobrazbe.

Ste pripravljeni, da z majhnimi koraki zavrtite časovni stroj in se opazno pomladite? Pripravite se na plaz komplimentov, ki se bodo na vas vsuli z vseh strani …

7 trikov za napeto in mladostno kožo

Razkrivamo 7 adutov za napeto in mladostno kožo, ki vam bodo pomagali, da boste mladosten videz v primerjavi s sovrstniki ohranili bistveno dlje:

1. Poskrbite za prvovrstno zaščito kože na obrazu vse dni v letu

Sonce igra pomembno vlogo pri prezgodnjem staranju naše kože. Najboljše zdravilo proti staranju kože in gubam je torej ustrezna UV-zaščita oziroma izogibanje sončnim žarkom. Uporaba kakovostne sončne kreme z zaščitnim faktorjem je zato priporočena vse dni v letu, ne le poleti. Ne glede na to, ali dan preživite na plaži ali po mestnih opravkih, je zaščita pred soncem bistvena! V najbolj vročih mesecih leta pa se obvezno opremite še s slamnikom, sončnimi očali in z lahkotnimi tkaninami.

2. Pazite na uravnoteženo prehrano

V svojo prehrano vnesite čim več svežega sezonskega sadja in zelenjave, obvezno pa se izogibajte sladkorju in rafiniranim ogljikovim hidratom. Ne pozabite: vse, kar pojemo in popijemo, se neposredno kaže tudi na naši koži.

3. Omejite pitje alkohola

Alkohol namreč dehidrira kožo in jo na dolgi rok lahko tudi močno poškoduje … Če je alkohol odsvetovan, so dva ali trije litri vode oziroma druge nesladkane tekočine na dan obvezni za lepo, mladostno in napeto kožo.

4. Skrajni čas je, da rečete STOP kajenju!

Kajenje namreč močno pospešuje staranje kože, ovira prekrvavitev, na vašemu obrazu riše sledi gub ter povzroča pusto, bledo in neprivlačno polt. Že prvi mesec po opustitvi te škodljive navade bo vaša koža videti povsem drugače – bolj spočita, napeta in mladostna.

5. Izogibajte se stresu, svoje telo (in obraz) negujte z redno telovadbo

Naj bo Zdrav duh v zdravem telesu vaše vsakdanje vodilo. Zmerna telesna vadba izboljšuje cirkulacijo in krepi imunski sistem, kar daje koži bolj mladosten in napet videz. Poleg telesa pa ne pozabite niti na telovadbo obraza – po spletu pobrskajte za najbolj priljubljenimi vajami joge obraza in jih redno izvajajte vsak dan po pet minut. Razlika bo osupljiva!

6. Kožo nežno in skrbno negujte vsak dan

Priporočeno je nežno umivanje kože dvakrat dnevno in po močnem potenju. Ključnega pomena je tudi temeljito večerno odstranjevanje ličil, vključno z uporabo ustreznega tonika in vlažilne kreme. Kože nikakor in nikdar grobo ne stiskajte – vaši gibi ob negi naj bodo vedno karseda nežni.

7. Prisegajte le na najboljše kozmetične pripomočke

V svojo dnevno lepotno rutino vključite edinstveno anti-aging kremo Golden Tree Ageless, ki s pomočjo fantastičnih sestavin in formule 3 v 1 že z enim samim nanosom osveži videz kože ter ji zagotovi zdrav in mladosten videz.

Gre za revolucionarno rešitev, ki se osredotoča kar na pet ključnih dejavnikov, povezanih z zdravo, napeto in sijočo kožo. Krema Golden Tree Ageless s klinično preizkušenimi sestavinami poskrbi, da: zniža raven progerina – prej omenjene "strupene" beljakovine, ki se nabira v koži in pospešuje njeno staranje,

zniža raven progerina – prej omenjene "strupene" beljakovine, ki se nabira v koži in pospešuje njeno staranje, zaščiti kožo pred staranjem, prepreči in odpravi vidne znake staranja,

zagotavlja bolj gladko, napeto in na videz mlajšo kožo (in to samo pet minut po nanosu),

odpravlja videz neprivlačne ohlapne kože,

opazno zmanjša povešenost kože na obrazu in vratu. Vse to s pomočjo ene same rešitve, ki omogoča nekirurško pomladitev kože že z enim samim nanosom! Gre za edinstveno formulo, ki ponuja osupljiv učinek glajenja in liftinga kože.

Naročnik oglasnega sporočila je GOLDEN TREE, D. O. O.