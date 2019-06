5 čevljev, ki jih morate imeti v svoji poletni garderobi!

Oglasno sporočilo

Prepričani smo, da ste se poletnih temperatur razveselili kot že dolgo ne! Končno lahko za nekaj časa pospravimo težko obutev in v omari naredimo prostor za lahkotnejše čevlje, takšne, ki dihajo in osvobajajo naš korak. Poskrbite, torej, za poletno pedikuro, namažite nohtke v sladoledne barve in se odpravite po nakupih. Mi smo se odpravili v aro in tam poiskali natanko tistih 5 parov čevljev, s pomočjo katerih bo kreiranje poletnih stajlingov sila enostavno.

Usnjeni natikači:

Če imate letos namen investirati v le en par čevljev, potem naj bodo to šik usnjeni natikači. Izberite takšne v beli ali kožni barvi in prepričani ste lahko, da bodo pravi izbor za dopolnitev športnih kratkih hlač in majice ali pa romantične obleke.

Sandali s kvadratno peto:

Svetujemo, da izberete takšne v kožni ali pudrasti barvi, saj jih boste lahko kombinirali čisto na vse. So elegantni, hkrati pa udobni in zato pravi izbor za tiste dni, ki zahtevajo celodnevno eleganco. Namig: Ste morda letošnje poletje povabljeni na poroko?

Glomazni, nizki sandal:

So praktični in neverjetno udobni, popoln izbor za dolge poletne sprehode. Letos jih je na piedestal popularnosti postavila modna hiša Chanel, zato si lahko mislite, da bodo “it” kos, ki se bo odlično kombiniral k športnim kombinacijam, elegantnejšim in nekoliko bolj romantičnim stajlingom pa bo vdahnil malce surovosti in dramatičnosti. Vse je v ravnotežju, pravijo!

Salonarji s paščkom in kvadratno peto:

To so zagotovo eni izmed najbolj elegatnih čevljev, ki si jih lahko omislite letošnje poletje, sploh če izbirate poletno obutev, ki bo dovršila vaš poslovni stil in vaš pisarniški oblačilni kodeks sandale obravnava kot preveč neformalne. Zaradi odprtega zadnjega dela bodo takšni salonarji veliko bolj znosni tudi v višjih temperaturah, kvadratna peta bo nudila vse potrebno udobje, vaš celostni videz pa bo z izborom teh čevljev sporočal profesionalnost.

Lahke bele superge:

Ga ni poletnega stajlinga, ki ga ne bi stilsko dovršile lahke bele superge, in ga ni boljšega izbora za raziskovanje novih obmorskih krajev, kot so lahke bele superge. S tem smo povedali vse …

Naročnik oglasne vsebine je ara Shoes AG.