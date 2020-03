4 jakne, ki jih bomo nosili to pomlad

Začetek pomladi v nas vzbudi željo po lahkotnejših kosih, barvah in predvsem željo po novih trendih. Čeprav so jutra še vedno hladna, nas bodo temperature čez dan vse bolj razvajale. Te dni je marsikdo iz omare že potegnil lahkotnejša oblačila in spomladanske jakne , a "najboljše" je šele pred nami, večina namreč že razmišlja o tem, kakšna oblačila si bomo kupili za prihajajoče sončne dni. Upoštevajte – pomlad ne pomeni samo sonca, cvetja in daljših dni, temveč tudi veter in padavine.

Foto: Rok Deželak

Letošnja pomlad ne prinaša velikih modnih pretresov, bodo pa ustaljeni kosi, ki jih tako radi nosimo, nekoliko posodobljeni in kombinirani v duhu časa. Tako kot vsako pomlad tudi to sezono ne bo šlo brez trenča in usnjene jakne, ki veljata za dva izmed najpriljubljenejših ženskih modnih kosov.

MANA je pravi naslov za vaše spomladansko nakupovanje Ker ima MANA kar 89 trgovin po vsej Sloveniji, boste lahko na enem mestu in blizu vas našli modna oblačila za vso družino. Predstavljajo se s pomladno kolekcijo, ki dokazuje, da gresta moda in udobje z roko v roki tudi v tistih bolj turobnih pomladnih dneh. PRELISTAJTE KATALOG

Si predstavljate življenje brez usnjene jakne? Mi si ga ne! Usnjene jakne nikoli niso zapustile modne scene in z njimi boste zelo "in" tudi to pomlad. So preprosto nujen kos v pomladni garderobi in brezčasna klasika. Vzrok za to je gotovo iskati v njihovi eleganci in tudi praktičnosti, saj so torej idealna izbira za deževne ali sončne dni! Jakna v videzu usnja vam bo služila več sezon, saj si je v zadnjih dvajsetih letih pridobila status tako imenovanega "večnega" oblačila.

Poleg tega, da so letos moderni t. i. oversized modeli, so zelo popularne tudi usnjene jakne z izvezenimi detajli. Kombinirate jih lahko na džins, hlače ali celo čez obleko.

Črna, modra ali svetlo rožnata barva? Izbira je vaša, si pa svetlih jaken spomladi zaželimo, ker je bila zima predolga in oblačila pretemna. Nadenete si jo lahko za različne priložnosti, tudi za poroke, maturantske plese, krste, obhajila, birme. Jakno v videzu usnja enostavno vzdržujete – madeže preprosto obrišete ali jakno ročno operete.

Tudi v novi sezoni bodo tanjši plašči, ki smo jim včasih rekli kar balonarji, nepogrešljiv kos v prehodni ženski garderobi. Obožujemo jih, ker pogosto ni pomembno, kaj imamo spodaj – na zunaj smo vedno videti brezhibno urejeno. Primerni so tako za dnevne kot tudi tiste bolj modne podvige. Trenč lahko kombiniramo tako s hlačami, krilom ali čez obleko. Prepasan je gotovo najbolj "stajliš", v hipu, ko zategnemo pas, pa je lepša in bolj poudarjena tudi naša postava. S t. i. oversized modeli pa bo naš videz še vedno zelo šik in čeden.

Za nekaj igrivosti lahko poskrbijo zanimive barvne kombinacije, osnova pa sta gotovo trenča v črni in bež barvi z modnimi detajli v videzu usnja. Vsaka ženska pač v svoji garderobi potrebuje svetel in temen trenč za različne kombinacije, priložnost ali počutje.

V trgovini MANA lahko izbirate med trenči po ugodnih cenah, ki jih je obenem mogoče oprati tudi v pralnem stroju, s čimer se izognete stroškom čiščenja v čistilnici.

Ker so lahko pomladni dnevi nevšečno muhasti, nam prehodna jakna ne uide. Usnjena jakna je gotovo ključni kos moške garderobe za letošnjo pomlad. Moški obožujejo usnjene jakne, ker jih oblečejo kadarkoli, kamorkoli in na karkoli ter so lahko odlična osnova za zanimive stajlinge. Cenovno so jakne v trgovini MANA zelo ugodne. Dovoljeno je tudi ročno pranje.

Za vse moške, ki so radi športni in urejeni, je primerna alternativa jakni v videzu usnja t. i. bomber jakna. Bomber jaknam priljubljenost nikakor ne pada, temveč postajajo kar nekakšna stalnica v naši domači garderobi.

Nosili so jo že postavni vojaški piloti med drugo svetovno vojno in pozneje hiphop uporniki v 90. letih, danes pa jih lahko nosimo v mnogih modernih različicah. Preprosto jih lahko kombiniramo na džins in majico s kratkimi rokavi, ki ustvari lep sofisticiran videz v stilu ameriških študentov. Bomber jakne iz MANE se preprosto vzdržujejo in so pralne v pralnem stroju.

Kaj pa bomo oblekli pod jakno?

Že nekaj sezon so priljubljene ženske srajce. Najbolj praktične in ležerne so krojene tako, da se jim zavihajo rokavi in so primerne za prosti čas in za tekanje po opravkih. Najbolje se podajo k džinsu. Nosite jih preko kavbojk ali jih spredaj rahlo zatlačite za pas.

Nič manj popularne pa niso niti zelo ženstvene bluze z nežnimi vzorčki. Se še spomnite super šik Melanije, ki nam je pokazala, kako samozavestno nositi bluzo s pentljo? "Letošnje" bluze s pentljo so precej mehkejše in bolj ženstvene kot do vratu zapete in stroge kombinacije, kakršnih smo bili vajeni nekoč.

1 / 2 2 / 2

Dobrodošla alternativa kratkim majicam so moške srajce s kratkimi rokavi in polo majice. Te so idealna kombinacija, ki združuje uglajenost klasične srajce in sproščenost navadne T-majice. Medtem ko T-majice zaradi svojega vsakdanjega videza dopuščajo nekaj manevrskega prostora, pa je pri polo majici zelo pomembno, da vam je popolnoma prav – ne prevelika, ne premajhna; ne preširoka in ne preozka.

1 / 2 2 / 2