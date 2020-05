Odvetnik, ki je v času izolacije v Ljubljano pripeljal dinozavre

Jan Zupančič, 36-letni Ljubljančan, je po poklicu odvetnik, a ob družini veliko svojega prostega časa nameni ustvarjanju videov. V tednih, ki so za nami, je imel časa za svoj hobi veliko več. Nastalo je nekaj zabavnih posnetkov, s katerimi si je dneve izolacije krajšal sam in tudi nam.

Vse kaže, da se dnevi popolne izolacije, ko smo ždeli doma, počasi poslavljajo. Za nami je kar nekaj tednov nepričakovanega življenja za štirimi zidovi. Krajšali smo si ga vsak po svoje. Marsikdo med nami je v tem času našel tudi čas za svoje hobije. Med takšne zagotovo spada Jan Zupančič.

Ljubljančan, ki ga že od nekdaj veseli ustvarjanje zabavnih videov. To je zanj hobi, s katerim razveseljuje tudi svoje prijatelje, ki si z ogledom kakšnega od zabavnih posnetkov popestrijo dan. Številnim med njimi je tudi že priskočil na pomoč, ko je bilo treba najti ideje in predvsem čas za montažo čestitk ob rojstnih dnevih ali kakšnih drugih pomembnejših življenjskih jubilejih.

Zdaj, ko je bilo časa za posedanje za računalniškim ekranom z miško v roki kar naenkrat veliko, se je seveda zakopal v delo in poskrbel, da je njegov kanal na youtubu spet zaživel, z zabavnimi videi pa je v času izolacije življenje popestril tudi svojim sledilcem na Instagramu in Facebooku.

"Don't Worry, Be Happy!" je naslov enega izmed videov, ki jih je v času izolacije posnel. S spremljavo glasbe istoimenske pesmi legendarnega ameriškega jazz ustvarjalca Bobbyja McFerina, ki je lahko v časih epidemije koronavirusa tudi zelo sporočilna in jo je v znak aktualne krize tudi malo priredil.

"V času karantene, ko se je življenje kar malo ustavilo, delo v pisarni pa se je umirilo, sem končno našel čas, da spet začnem malo ustvarjati. Zdaj, ko smo z družino veliko časa doma, imamo na koncu dneva v stanovanju pravo razdejanje. Imamo dva majhna otroka, tako da so igrače povsod in seveda jih je treba pospraviti. Včasih bi se najraje kar kloniral. Tako sem dobil idejo, da bi to tudi naredil. Tako je nas je bilo naenkrat kar 10 in vse je bilo lažje," je oče enoletnika in štiriletnika, pojasnil, kako je omenjeni video nastal.

Kako bi bilo, če bi se po Ljubljani sprehajali dinozavri?

Ob tem jih je v času izolacije posnel še kar nekaj. Med drugim je v času izolacije poskrbel, da so se po centru izpraznjene Ljubljane sprehajali kar dinozavri. Posnel je video, ki je na Facebooku v nekaj dneh zbral že skoraj 70 tisoč ogledov.

Dinozavri v Ljubljani, 1. del:

"Živim v centru Ljubljane, ki je bil v tem času povsem izpraznjen. Kakovost življenja je veliko boljša. Ponoči je mir, sliši se petje ptičev, zato sem prišel na idejo, da bi naredil še korak naprej in v center naselil pradavne živali," je povedal odvetnik, ki ob službi in družini svojemu najljubšemu hobiju, za katerega ga je navdušil brat, nameni kar precej časa.

Dinozavri v Ljubljani, 2. del:

"Za nekatere videe za montažo in snemanje potrebujem kakšen dan, nekateri pa mi vzamejo tudi kakšen teden časa. Večinoma montiram ob večerih. Žena bi rekla, da predolgo," pravi mladi Ljubljančan, ki videe snema in montira že od leta 2011, ko si je prvič kupil kamero GoPro in po novem dela tudi v tehniki 360.

Ljudem rade volje popestri čas. Sploh zdaj, V karanteni.

Jan in nekaj njegovih pomagačev. Foto: osebni arhiv "Najbolj ponosen sem na video I feel Soča valley, ki ima na youtubu že prek 135 tisoč ogledov. S tem videom smo nekaj naredili tudi za promocijo Slovenije," še pove Ljubljančan, za katerega je ukvarjanje z videi zgolj hobi, ki pa je poplačan z dobrimi odzivi, na katere naleti.

"Odzivi so pozitivni. Ljudem vsaj malo popestrim čas. Sploh zdaj, v karanteni. Pozitivno me presenetijo predvsem pohvale neznancev, ki mi pišejo, da sem celi družini polepšal dan. To mi daje le zagon za nadaljnje videe. S tem je poplačan tudi trud, ki sem ga vanje vložil. Še posebej v tem času se mi zdi pomembno, da se pozornost malo preusmeri še malo drugam kot le na spremljanje neprestanih informacij o virusu," je za konec povedal Jan, ki seveda tako kot mi vsi upa, da bo v naslednjih mesecih lahko čim prej skočil na morje. No, pravzaprav je to že storil. Čez vrata svoje sobe je stopil naravnost na mondeno plažo.

Na njegovo žalost samo v videu. Še enemu od teh, ki jih je ustvaril v času izolacije.

Še nekaj Janovih videov, ki jih je naredil v času karantene:

Starejši Janovi videi: