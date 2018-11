Mama in blogerka na posebni misiji

Iva Džudović je ustvarjalka bloga Ljubezniva, ki je nastal ob rojstvu dvojčkov. Hkrati pripravlja zdrave recepte za spletno stran Malinca in prisega na vse, kar je lokalno, domače, sveže, lepo, unikatno, ljubko, naravno in okolju prijazno. Takšna je tudi kozmetika Hemptouch, ki jo je začela uporabljati pred letom dni. Kako se obnese, nam Iva razkriva v intervjuju.

Vaša vsakodnevna negovalna rutina vključuje kozmetične izdelke s konopljo. Kako pomembna je za vas skrb za zdravo in lepo kožo?

Zavedam se dejstva, da je koža naš največji organ, ki je hkrati najbolj izpostavljen zunanjim vplivom. Iz tega razloga sem zelo rada nenaličena, pustim da koža diha in tako opravlja svojo funkcijo, obenem pa izbiram le naravne produkte in jih uporabljam le po potrebi – recimo dodatno navlažim kožo, če to potrebuje.

Potrošniki smo vedno bolj pozorni na sestavine v izdelkih za nego kože. Kaj je za vas najpomembneje pri izbiri kozmetike?

Z leti uporabe kozmetičnih izdelkov iz polic drogerij, ki po večini vsebujejo tudi alergene snovi, snovi ki dražijo kožo in rakotvorne snovi, ki jih kozmetična industrija tako prikrito "zapakira" v deklaracijo, sem skozi proces ozaveščanja ugotovila, da moram narediti korenite spremembe pri izbiri le teh zase in hkrati našo družino.

Postala sem bolj pozorna na deklaracije, izbiram izdelke z manjšim številom sestavin, po možnosti naravne, tudi lokalno pridelane.

Kakšna je vaša koža in kakšno kozmetiko potrebuje?

Moja koža sicer ni problematična. Obrazni del je prej suh kot masten in na licih se mi pojavlja rdečica, ki me nekoliko moti. Ravno sem prestopila prag tridesetih, pojavile so se prve gubice in opažam tudi, da je koža na obrazu bolj suha kot pred leti. Zato svoji koži zjutraj in zvečer, privoščim vlažilno kremo s hialuronsko kislino. Koža je po nanosu kreme neverjetno voljna in mehka.

Kaj je bilo ključno, da ste se odločili za Hemptouch?

Hemptouch me je sprva pritegnil kot proizvajalec naravne kozmetike s CBD olji pri nas. Vsa njihova kozmetika temelji na sestavinah, vzgojenih lokalno in naravno – brez uporabe rastnih hormonov, pesticidov in podobnega. Rastlini sledijo od zrna do končnega izdelka in izbirajo sestavine z znanim poreklom. Enostavno sem morala poskusiti. Po letu dni uporabe njihove kozmetike, sem jim neskončno hvaležna, da so tu… za nas.

Zakaj konoplja? Konoplja je skromna in nezahtevna rastlina, skoraj neobčutljiva na dejavnike iz okolja. V Sloveniji jo gojijo že od 16. stoletja. Konoplja, ki jo podjetje Hemptouch uporablja za izdelavo krem, mazil, olj in smole, je brez pesticidov in umetnih gnojil. Konopljino olje velja za najpopolnejše olje v naravi. Ima popolno razmerje maščobnih kislin omega 3 in omega 6. Enkratna sestava olja kožo globinsko navlaži, nekomedogena struktura pa ne zapira por, zato je olje primerno tudi za nego mastne in mešane kože. Foto: Getty Images Iz listov in stebel mezi dragocena konopljina smola s kanabionidi CBD. CBD je rešitelj kože v stiski. Koža potrebuje kanabionide CBD, kadar se spopada s hudimi srbežem, izpuščaji in rdečicami. Ima tudi vlogo pri blaženju simptomov luskavice in atopičnega dermatitisa. Zaradi sposobnosti, da zmanjša izločanje sebuma iz žlez lojnic, je CBD odličen zaveznik v boju proti aknam in nečisti koži. Cvetovi nam dajo konopljin hidrolat, ki vrne življenje tudi najbolj utrujeni koži. To je najbolj skrivnostna izmed konopljinih sestavin. Ta redka cvetna voda pospeši mikrocirkulacijo, poživi kožo in izboljša videz por. Zaradi vseh pozitivnih učinkov na kožo je konopljin hidrolat temelj krem za obraz podjetja Hemptouch.

Katere kreme iz njihove linije uporabljate za svojo kožo?

Predvsem je to konopljina Vitaminska krema za obraz. Občasno, po navadi pred menstruacijo, ko se pojavijo mozolji, pa si nanesem tudi sinovo – konopljino Kremo za mastno in nečisto kožo.

Kako se je vaša koža odzvala na izdelke Hemptouch?

Zelo dobro. Morda me je na začetku nekoliko motil vonj po konoplji, a sem se precej hitro navadila tudi na to. Pri tem mislim na njihove izdelke, ki temeljijo predvsem na konoplji in nimajo aromatičnih sestavin – na primer kamilica, sivka …

Kakšen je vaš vsakodnevni lepotni ritual?

Vsako jutro si obraz umijem z navadno vodo, uporabim nežen konopljin čistilec in nanesem vlažilno kremo. Enako ponovim tudi zvečer. Občasno si na telo in obraz nanesem še sivo glino, bogato z minerali. Dodatno mi pomaga razstrupiti telo in odpravlja celulit.

Kreme Hemptouch uporabljate tudi za svojega dveletnega sina. Kakšne kožne težave ima sin?

Tako je, najmlajši sin David ima edini v družini precej zdravstvenih težav, tudi s kožo. Na zunanjih delih rok in nog se pojavlja suha koža z mozolji, občasno se pojavi kak ekcem, prav tako ima podplate, lahko bi se reklo, "presušene". V hladnejših mesecih se mu na licih pojavijo še rdeče lise, ki pa jih letos še nismo opazili.

Kako njegova koža sprejema konopljine izdelke?

Vsa mazila Hemptouch so se odlično obnesla. To sem tudi pričakovala, saj so, kot sem že omenila, vsa pripravljena iz naravnih sestavin. Izboljšal se je tudi njegov imunski sistem in opažam, da so mesta suhe kože manj obsežna kot pred letom dni, ko smo začeli uporabljati te kreme.

Ali v enem letu opazite kakšne spremembe kože na bolje?

Gotovo je opazna sprememba na koži. Predvsem so predeli suhe kože po obsegu manjši kot pred letom dni. Poleg tega se je fantu izboljšal tudi imunski sistem. Prepričana sem, da ima poleg ustrezne prehrane veliko vlogo tudi olje CBD v konopljinem mazilu za lajšanje kožnih težav.

Poleg kreme uporabljate tudi šampon, s starejšim sinom pa prisegate tudi na konopljin čistilec kože. Kaj so največje prednosti čistilca?

Gre za izdelek, ki je zamenjal vse mogoče micelarne vodice in čistilne gele, ki sem jih uporabljala pred tem. Res še nisem našla proizvoda, ki bi imel takšne blagodejne učinke na koži. Mislim, da sem ga takoj po prvi uporabi priporočila vsem prijateljicam in mami. Tudi starejšemu sinu je všeč – pohvali sicer redko, a se embalaža nekam hitro prazni.

Krasno je, ko najdeš kozmetiko, ki jo lahko uporablja vsa družina.

